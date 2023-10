Brasil en busca de la primera vacuna «anticocaína»

El tiroteo del miércoles en Lewis- ton, Maine, se convirtió en el más mortífero en lo que va del año en Estados Unidos, un país en el que la violencia armada ya saldó este año 15,583 fallecidos y 30,669 heridos, de acuerdo con las estadísticas de la organización Archivo de Violencia Armada.

El escenario en el que un tirador ataca a los civiles es cada vez más frecuente en una de las potencias del mundo. Solo en 2023, el organismo ha registrado 566 tiroteos masivos, es decir, cuando existen cuatro o más víctimas, sin incluir al atacante.

SIN SANAR HERIDAS

Lo que ocurrió ese 25 de octubre, con 18 fallecidos y 13 heridos, a manos del militar de la reserva del Ejército Robert Card, de 40 años, revivió la masacre de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, en mayo de 2022, en la que murieron 19 niños y dos maestras. Salvador Ramos, de 18 años, fue el autor de ese trágico hecho.

El sangriento acto también recordó la agresión de agosto de 2019, cuando Patrick Crusius, de 21 años, disparó en una tienda de Walmart de El Paso, Texas, y dejó sin vida a 23 personas y heridas a otras 26.

En ambos casos, los tiradores eran jóvenes inexpertos que tuvieron fácil acceso a las armas de fuego, un punto que todavía discuten los senadores y congresistas mientras aumentan las víctimas mortales. Sin embargo, Card se destacó por ser un instructor en el manejo de armas y uno de los mejores en su desempeño. Aunque presentó problemas de salud mental y fue ingresado en un centro, fue dado de alta solo en semanas.

«Ninguna otra nación tolera un nivel de violencia armada que se acerque al que experimentamos. No tenemos que vivir así y ciertamente no deberíamos morir así», denunció Everytown for Gun Safety, organización estadounidense sin fines de lucro que aboga por el control de armas y contra la violencia armada.

«Este ciclo de violencia es desgarrador. Cada vez que nuestro país comienza a recuperarse de un tiroteo masivo evitable nos enfrentamos a otro horrible acto de violencia armada», reiteró la organización.

CON LAS ARMAS

Horas antes de la masacre en Maine, el Senado estadounidense aprobó una enmienda que permitiría a los veteranos con discapacidades mentales conservar sus armas.

Al menos cinco senadores que forman parte de los demócratas (tres demócratas y dos independientes, todos candidatos a la reelección en 2024) votaron con los republicanos para adoptar la enmienda, según una publicación de la revista «Rolling Stone».

El proyecto de ley de asignaciones evitaría que los veteranos pierdan su derecho a comprar o poseer armas de fuego cuando reciben ayuda para administrar sus beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, en inglés).

La ley actual indica que el VA debe enviar el nombre de un beneficiario al Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes Penales (NICS, en inglés), de la Oficina Federal de Investi- gación (FBI, en inglés), cada vez que se designa un fiduciario, para ayudar a un veterano a administrar sus beneficios del VA.

