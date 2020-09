Joven talento salvadoreño integrará las inferiores de un equipo en Italia

Gracias al apoyo de su familia, el trabajo sistemático de formación deportiva y en valores de la Academia de FútbolFESA y su perseverancia para luchar por sus sueños, Giulio Benedetti formará parte de las divisiones inferiores del Unione Sportiva Arce (U.S. Arce) de Italia.

El joven jugador inició su formación deportiva desde hace seis años en la Fundación, mostrando un gran talento deportivo. Además de participar en diversos torneos nacionales e internacionales con la Academia, Benedetti logró llegar al alto rendimiento y jugar con el seto nivel y entrenar con el equipo Turín FC, de la Tercera División de El Salvador.

Sobre esta oportunidad, el joven salvadoreño contó: “Me siento súper feliz. El proceso inició hace un año, cuando viajamos con esta academia a Italia, junto a mi compañero Miguel Palomo y Denis García, posteriormente regresé en diciembre del año pasado a un campamento y el último día me dijeron que tenía la oportunidad de regresar para formar parte del equipo en julio”.

Por motivos de la pandemia del Covid 19, el jugador no había podido realizar el viaje, pero ahora parte con muchos seños de poner en altoel nombre de El Salvador. Acá me enseñaron todas las bases y aspectos técnicos, desde pequeño hasta ahora, perfeccionando las cosas, la presión del equipo. Definitivamente el entrenamiento en Fesa me ha hecho mejorar enormemente, sobre todo este último año que tuve la oportunidad de entrenar con el Turín, en la Tercera”.

Por su parte, Pablo Leguizamo, director deportivo de FESA comentó del joven jugador: “Giulio es un jugador muy disciplinado, muy ordenado, que tiene la mentalidad de saber lo que quiere para su futuro y siempre se ha destacado en las categorías que jugó, desde pequeño mostró deportivamente tener las condiciones. Es un jugador que siempre busca mejorar, nunca se da por vencido, es un chico que entrena y compite fuerte”.

Giulio Benedetti, jugador de FESA que irá a Italia, posa junto a sus padres. / Cortesía FESA.

Mientras que el padre de Benedetti, Rodrigo apuntó: “El jugar con el sexto nivel y en Tercera División le ayudó mucho, porque entendió que el fútbol es tener fortaleza, equilibrio y estar preparado para enfrentarse contra rivales que físicamente pueden ser superiores”.