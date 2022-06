VIDEO | La molestia y frustración de Julio César Chávez por la derrota de su hijo

La invasión militar de Rusia en Ucrania sigue causando reacciones por parte de las figuras del deporte. Es por esto que Ígor Denísov, excapitán de la selección de Rusia, le exige a Vladimir Putin, presidente de su país, que detenga el conflicto armado.

“No sé. Puede ser que me encierren o maten por estas palabras, pero digo las cosas como son”, declaró el mediocampista, de 38 años de edad, en una entrevista con el periodista ruso Nóbel Arustamián, reproducida por la prensa deportiva local.

El campeón de la Copa de la UEFA con el Zenit en 2008 reveló que envió un video a Putin, pocos días después del 24 de febrero, cuando empezó la invasión del ejército ruso en Ucrania. “Le dije: ‘Estoy dispuesto a arrodillarme ante usted‘. Yo soy un tipo orgulloso… Estaba dispuesto a arrodillarme para que lo parara todo ¿Qué importa la vida de una persona? ¿Quién es Denísov?”, indicó.

El futbolista, que representó a la selección de su país en 54 oportunidades, reconoció que, luego de haber iniciado esta operación armada, no podía dormir o comer con normalidad, tal como reseña la agencia de noticias Efe.

En este sentido, consideró correcta la exclusión de Rusia del repesca mundialista; así como de los clubes rusos de las competiciones europeas, ya que “todos los rusos son responsables” de lo que ocurre en el país vecino.

En su opinión, al única forma de detener la guerra es la adopción de sanciones contra Rusia. “Si nuestro país entró allí, yo considero que es nuestra culpa común”, insistió.

En este sentido, continuó: “Si yo digo que esto es incorrecto, nada cambiará. Lo dicen mil personas, nada cambiará. Un millón, nada cambiará. Solo cuando todos, los 140-150 millones, entiendan a que esto es incorrecto, seguramente, algo cambiará”.

Recordó, además, que las autoridades rusas adoptaron una ley que castiga hasta con 15 años de prisión la difusión de información que desprestigie al ejército ruso por combatir en Ucrania.

