VIDEO | Hijos de Messi jugaron en el Parque de los Príncipes en medio del festejo por el título de la Ligue 1 del PSG

Enigmático, de esta forma se mostró Rober Lewandowski con respecto a su futuro inmediato. El delantero polaco se limitó a decir que pronto habrá un encuentro entre el Bayern y sus representantes, y que todo lo que se ha dicho hasta ahora en los medios (posible interés del FC Barcelona) no tiene nada que ver con él.

“También he leído lo que se dice en los medios. Solo puedo decir que no tiene que ver conmigo”, dijo Lewandowski este sábado, tras el triunfo (3-1) sobre el Borussia Dortmund que representó la décima Bundesliga consecutiva para el Bayer. “Habrá una reunión, pasará algo, pero no sabemos qué. Hay que esperar”, destacó.

Lewandowski, de 33 años de edad, tampoco fue concreto ante una pregunta sobre si quiere o no continuar en el Bayern, y se limitó a decir que eso es algo que no depende sólo de él. “Vamos a ver qué pasa, depende de las dos partes”, reiteró.

El polaco tiene contrato con el Bayern hasta junio de 2023, lo mismo que sus compañeros Thomas Müller y Manuel Neuer. Todo apunta a que estos dos últimos renovarán un año más, y luego seguirán definiendo su situación de acuerdo con su estado de forma.