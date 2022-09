Roger Federer le dice adiós a su enaltecedora carrera en el tenis profesional

El momento que muchos fanáticos del tenis no han querido vivir ya es un hecho: Roger Federer anunció el adiós a su enaltecedora carrera. Su majestad, como se conoció al suizo durante cada una de sus temporadas, dejó en su palmarés un total de 20 títulos de Grand Slam y más de un centenar de trofeos conquistados.

Más allá de su elegancia al momento de pisar una cancha de tenis, Federer utilizó sus redes sociales para anunciar esta decisión que de alguna u otra forma, deja entristecido a cada uno de sus seguidores y a varios de sus rivales.

A sus 41 años, el suizo intentó regresar a las canchas para seguir luchando por aumentar su legado y por qué no, tener la oportunidad de pelear por los grandes torneos del año como lo hacen Novak Djokovic y el español, Rafael Nadal; sin embargo, las lesiones no se lo permitieron.

“Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y su mensaje últimamente ha sido para querido. Tengo 41 años”, comentó Roger Federer en sus redes sociales.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN