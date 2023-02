Mbappé vuelve a entrenar el domingo, a dos días del PSG-Bayern

El atacante de 24 años participó en parte de la sesión colectiva con los jugadores poco o nada utilizados el sábado en Mónaco (derrota 3-1), realizando ejercicios individuales e incluso disparando a puerta, según el diario L’Équipe, una información confirmada por RMC Sports.

Los dos medios de comunicación mencionaron la posibilidad de que el francés estuviera presente en la convocatoria el martes en la ida de octavos de final de la Champions contra el Bayern de Múnich en París.

Al preguntarle sobre la posibilidad de la vuelta anticipada de Mbappé, el entrenador Christophe Galtier se mostró pesimista el sábado por la noche.

«No lo creo. Sigue un protocolo de rehabilitación. Sufrió una lesión muscular. Tomaremos cero, cero, cero riesgos con Kylian», dijo el técnico francés.

Mbappé sufrió una lesión del muslo izquierdo en el partido de Ligue 1 el 1 de febrero en Montpellier, y el club había calculado que estaría ausente tres semanas.

El entrenador del Bayern cuestionó la comunicación del PSG, y no descartó la posibilidad de que fuese un farol.

«No creo que se ausente. No sé lo que tiene, lo que pone en la página web no es muy claro. Me preparo para el partido como si fuera a jugar», explicó Julian Nagelsmann a principios de febrero.

