Leo Messi establece sus prioridades en medio de la lesión y prefiere no correr riesgos antes del Mundial Qatar 2022

Un polémico tuit del retirado guardameta y excapitán del Real Madrid, ha conmocionado Twitter este domingo. Iker Casillas ha publicado un tuit en el que declaraba su supuesta homosexualidad: “Espero que me respeten: soy gay #felizdomingo”.

Pero esto no ha sido todo, la guinda del pastel en la noticia la ha puesto el excapitán del FB Barcelona, Carles Puyol, quien ha respondido el tuit con el siguiente mensaje: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”, acompañado de un emogi de corazón.

Las reacciones no se hicieron esperar. En una hora el tuit de Casillas ya acumulaba más de 15 mil retweets, 24,6 mil tweets citados y 95 mil me gusta. Antes de que pasaran dos horas del post, ya lo había eliminado.

Pero resulta que el trasfondo del asunto ha surgido debido a las publicaciones que han realizado desde diversos medios de comunicación durante las últimas semanas. El español parece haberse cansado de que le sean atribuidas diversas relaciones con casi media docena de mujeres.

Entre las féminas que se han sugerido como actual pareja de Iker se encuentra Alejandra Onieva, quien es hermana de Íñigo Onieva, exnovio de la VI marquesa de Griñón, Tamara Falcó. Tal señalamiento habría sido la gota que derramó el vaso para el exfutbolista.

Y como no podía ser de otra forma, las respuestas no se hicieron esperar en la red social del pájaro azul. Desde la cuenta @TheMadridZone se indicó que no se trataba de un hackeo en la cuenta de Iker.

🚨| Casillas is not hacked. He ironically tweeted that due to the media leaking false information on his relationships by linking him to different women every week. @diarioas #rmalive