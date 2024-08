El Real Madrid de Mbappé se pone a prueba en Supercopa de Europa contra Atalanta

El capitán y goleador argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez renovó su contrato hasta 2029, anunció el lunes el club, vigente campeón de Italia.

«El Inter confirma que ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato con Lautaro Martínez», indicó el club lombardo en un comunicado.

«El jugador de 26 años ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029», precisó el Inter.

🚨⚫️🔵 Official, confirmed. Lautaro Martínez signs new deal at Inter valid until June 2029.

Salary now up to €9m net plus add-ons as Lautaro only wanted to stay, keen on new project.

✅🇦🇷 pic.twitter.com/UGCd2J12FQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024