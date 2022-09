Crimen organizado y brujería a Mbappé: el hermano de Paul Pogba revela decenas de videos con múltiples acusaciones en su contra

La situación de Gerard Piqué empeora cada vez más. El defensor del FC Barcelona volvió a tensar la cuerda y todo habría detonado en el vestuario del partido contra el Bayern Munich por Champions League en Alemania. De acuerdo a la información de Diario Sport de Barcelona, defensor tuvo un comentario quejándose de que no jugaba y eso molestó a Xavi Hernández, quien terminó de hacerle la cruz por su actitud.

El fichaje de dos centrales top (Christensen y Koundé) y la consolidación de dos jóvenes (Eric y Araujo) ha dejado a Piqué en fuera de juego, y con 35 años a sus espaldas. Y con el salario más elevado de la plantilla y de la Liga (52 millones de euros por temporada). El futbolista también se ve tenso por la situación personal que le toca vivir con el juicio por los términos finales del divorcio con su ex pareja, Shakira y la tenencia de los hijos. Medios españoles revelaron que los primeros cruces judiciales dejaron a Piqué en el suelo ya que la artista colombiana iría por todo.

En el club esperan que Piqué cumpla con las palabras que lanzó hace unos años: “Hemos tocado fondo con el Barça. Si me tengo que ir para que venga sangre nueva, me voy. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça. Me retiraré en el FC Barcelona, pero nunca siendo suplente”. Su mala relación con Xavi creció en las últimas semanas y el final de Piqué estaría más que cerca.

El otro factor determinante de su posible salida sería el objetivo de repatriar a Leo Messi. El argentino terminó muy mal con Piqué, quien influenció a la directiva para no renovarle el contrato. De hecho, el propio Messi tuvo alguna que otra dura palabra para con su ex compañero, a quien consideraba amigo pero no tomó el rol de tal en la situación límite vivida en 2021. Un FC Barcelona sin Piqué sería ideal para motivar el regreso de Messi, aunque eso es más lejano.

Antes del partido contra Sevilla, previo al Bayern, Xavi explicó por qué Piqué era suplente: “No me molesta ningún jugador que se ha quedado. Somos una familia y vamos a sumar en la misma dirección. Que esté feliz y contento con su vida. Intentamos que el jugador venga contento. En temas personales no me meto, pero si necesita ayuda aquí estamos. Ninguna queja con él. Depende mi tomar decisiones por lo que veo en el entrenamiento. Si juega Piqué me preguntarás por que no lo hacen Araujo y Koundé. Son 11 y 5 cambios y juegan los que están mejor, como se ha hecho siempre”. El trasfondo es una mala relación, que ya no aguanta más y cada vez se conocen más detalles.