VIDEO | Con un hilo, Diosa Canales deja ver su retaguardia mientras se realiza un tratamiento estético

es una de las chicas consentidas de Instagram y desde hace algún tiempo goza de gran popularidad, haciendo que cada uno de sus movimientos cause gran expectativa y mantenga en vilo a sus más de 16.5 millones de fans, mismos que siempre agradecen los candentes posteos que la joven regala a la menor provocación.

Hace unas horas la modelo compartió en la famosa red social tres fotos desde la playa, exhibiendo su curvilínea figura con una ajustada falda y un colorido top cruzado sin sostén, que fue el protagonista principal y acaparó todas las miradas.

En otra postal, la británica se dejó admirar usando un bikini metalizado que solo cubre lo más indispensable de su anatomía, que complementó con gafas de sol y un pareo semitransparente.

“Tide, the alternate rising and falling of the sea, usually twice in each lunar day at a particular place, due to the attraction of the moon and sun. Happy new moon Loves. 🤍”, es el texto que acompaña la publicación que tiene más de 255 mil corazones rojos.

Demi Rose tiene un cuerpo de tentación que la convierte, para muchos, en una mujer sumamente deseable. Hay quienes afirman que su belleza se parece a la de la cantante Selena Gómez, de cara. Y que su figura compite o incluso supera a la de Kim Kardashian, por las curvas.

