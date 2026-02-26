Test post title

Uncategorized
Internacionales
Autoridades de Guatemala localizan vehículo con armas, drogas y un artefacto explosivo
Agentes de la Policía Nacional Civil PNC de Guatemala, localizaron un vehículo abandonado y que en su interior encontraron importante armamento, droga y un artefacto explosivo.
Los agentes fueron alertados del vehículo abandonado en un callejón en la colonia Bethania, zona 7, ciudad de Guatemala.
Según los reportes policiales, las autoridades han capturado a una pareja. Así mismo, informaron de otra operación similar en la 15 calle y 2ª avenida, de la zona 1 de Guatemala.
Nacionales
Capturan a cuatro personas por desórdenes públicos durante baile en Nueva Concepción
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de cuatro personas que protagonizaron una riña en pleno baile durante las fiestas patronales de Nueva Concepción, Chalatenango, generando caos entre los asistentes.
Según la PNC, los detenidos sacaron sus diferencias y llegaron a los golpes, por lo que fueron intervenidos por las autoridades. Los capturados fueron identificados como José David Hernández García, de 23 años; Sofía Esmeralda López Vásquez, de 26; María Margarita González Sánchez, de 33; y Karen Astrid Romero Cortez, de 29 años.
Hasta el momento se desconocen las causas del altercado; sin embargo, las autoridades confirmaron que los detenidos serán remitidos por el delito de desórdenes públicos.
Nacionales
Un muerto y tres heridos dejan accidentes viales en San Miguel y Usulután
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Carlos Alfredo Padilla Rivas, de 21 años, quien será remitido por los delitos de homicidio culposo y conducción peligrosa, tras ocasionar un percance vial en el que una persona falleció. El hecho ocurrió la madrugada del sábado sobre la calle principal que conecta los distritos de Ciudad Barrios y Chapeltique, en San Miguel Norte. Según la PNC, Padilla Rivas conducía una motocicleta, perdió el control y se accidentó; su acompañante falleció en el lugar, mientras que el detenido resultó con algunos golpes. La prueba de alcotest determinó 102 grados de alcohol en aliento al momento de conducir.
En otro hecho, en Usulután, una mujer y un hombre resultaron lesionados luego de que el vehículo en el que se conducían cayera al fondo de una quebrada bajo el puente El Coyolito, en el kilómetro 100 de la carretera Litoral, cantón El Coyolito, Jiquilisco, Usulután Oeste. El conductor de un sedán negro perdió el control del vehículo, que se precipitó a una profundidad aproximada de 50 metros. En el automotor se transportaban tres personas, quienes fueron rescatadas por personal de la PNC, Bomberos, Fuerza Armada, Sistema de Emergencias Médicas y Cruz Roja seccional Jiquilisco; dos de los lesionados fueron estabilizados e inmovilizados y trasladados al Hospital Nacional de Jiquilisco.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del 1 de enero al 11 de diciembre de 2025 se registran 4,448 siniestros viales en el oriente del país. San Miguel contabiliza 2,555 accidentes, con 1,058 personas lesionadas y 99 fallecidas; seguido de Usulután, con 900 siniestros, 520 lesionados y 65 fallecidos.