Nacionales
Siguen las labores para localizar a personas desaparecidas tras choque de lanchas en lago de Ilopango
Nacionales
Video evidencia imprudencia de microbusero que puso en riesgo a pasajeros en San Salvador
Un microbusero de la ruta 140 fue captado mientras utilizaba su celular durante casi todo el recorrido, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros, según denunciaron ciudadanos afectados.
El hecho ocurrió en el tramo entre Apopa y San Martín, en San Salvador, y fue registrado en video por uno de los usuarios del transporte. La denuncia señala que la conducta del conductor generó temor entre los pasajeros por el posible riesgo de un accidente.
“Para muchos esto podría parecer algo insignificante, pero así suceden los grandes accidentes. Las desgracias se pueden evitar”, expresó uno de los denunciantes.
Los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades competentes para que investiguen el caso y se garantice la seguridad de los usuarios del transporte público.
Nacionales
Capturan en Guatemala a pandillero salvadoreño
Economia
Precios de los combustibles se mantienen estables para esta quincena en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que durante la quincena del 11 al 24 de noviembre de 2025 no habrá aumentos en los precios de los combustibles, los cuales se mantendrán en niveles similares al período anterior, que registró una disminución de hasta $0.06 por galón.
Según el reporte, la gasolina superior costará $3.80 por galón en la zona central, con ligeros incrementos a $3.81 en la occidental y $3.84 en la oriental.
La gasolina regular se mantendrá en $3.50 para la zona central, $3.51 en la occidental y $3.54 en la oriental.
Por su parte, el diésel tendrá un precio de $3.36 por galón en la zona central, $3.37 en la occidental y $3.41 en la oriental.
Informamos a todos los salvadoreños los nuevos precios de referencia del #CombustibleSV, con vigencia del 11 al 24 de noviembre de 2025. 🇸🇻 pic.twitter.com/FrTOOZ6R9X
— Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas (@DGEHMSV) November 10, 2025