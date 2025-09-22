Uncategorized
PNC reporta un nuevo día sin homicidios
Kia Soul rosa con ‘pestañas’ lista para robar miradas en El Salvador
Una llamativa Kia Soul en color rosa, decorada con las populares “pestañas” sobre los faros, ya se encuentra en la aduana del país, a la espera de su liberación para comenzar a circular por las calles salvadoreñas.
El vehículo ha despertado gran expectativa entre los aficionados a los automóviles por su diseño poco convencional, que combina un tono rosa vibrante con detalles estéticos que le confieren un estilo divertido y único.
Las primeras imágenes del automóvil fueron compartidas por Imports Texas Usulután, empresa especializada en la importación de vehículos.
Localizan a menor desaparecido en San Martín y a adulto mayor en otro caso
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la localización de un menor de 12 años que había sido reportado como desaparecido la tarde del domingo en San Martín.
Familiares del niño, identificado como Josué Emanuel Rivera Mendoza, difundieron su fotografía en redes sociales para solicitar ayuda ciudadana. Según la denuncia, el menor fue visto por última vez bajando por la colonia La Cel y no respondía su teléfono celular.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC activaron el protocolo de búsqueda, logrando encontrarlo la mañana de este lunes. De acuerdo con las autoridades, no fue víctima de ningún delito y se había ausentado voluntariamente para estar con su pareja.
En otro hecho, el pasado sábado, las autoridades también localizaron a un adulto mayor identificado como Felipe Guevara, tras activar el protocolo correspondiente. La FGR detalló que el hombre fue encontrado sano y sin ser víctima de violencia.
Perro salta al mar para «rescatar» a su dueño y se vuelve viral
Un perro ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales tras protagonizar un emotivo momento que refuerza su título como “el mejor amigo del hombre”. El hecho ocurrió en altamar, cuando el can, al creer que su dueño se encontraba en peligro de ahogarse, se lanzó desde una lancha para intentar rescatarlo.
En el video, que rápidamente se hizo viral, se observa cómo el animal se lanza al agua sin dudar, nadando con fuerza hacia el hombre. Posteriormente, ambos regresan sanos y salvos a la embarcación.
Las imágenes han generado una ola de comentarios positivos, destacando la lealtad y valentía del perro.