Nacionales
Localizan a menor desaparecido en San Martín y a adulto mayor en otro caso
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la localización de un menor de 12 años que había sido reportado como desaparecido la tarde del domingo en San Martín.
Familiares del niño, identificado como Josué Emanuel Rivera Mendoza, difundieron su fotografía en redes sociales para solicitar ayuda ciudadana. Según la denuncia, el menor fue visto por última vez bajando por la colonia La Cel y no respondía su teléfono celular.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la PNC activaron el protocolo de búsqueda, logrando encontrarlo la mañana de este lunes. De acuerdo con las autoridades, no fue víctima de ningún delito y se había ausentado voluntariamente para estar con su pareja.
En otro hecho, el pasado sábado, las autoridades también localizaron a un adulto mayor identificado como Felipe Guevara, tras activar el protocolo correspondiente. La FGR detalló que el hombre fue encontrado sano y sin ser víctima de violencia.
Nacionales
Dos fallecidos en accidentes de tránsito en La Libertad
Dos personas fallecieron en diferentes accidentes de tránsito reportados en el departamento de La Libertad, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La madrugada del lunes, un motociclista perdió el control de su vehículo y se estrelló contra unos barriles en el kilómetro 40½ de la carretera Litoral, cerca de la playa El Majahual. Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña llegaron al lugar, pero el conductor ya había fallecido.
En otro incidente en el mismo sector, la PNC confirmó la muerte de un motociclista y reportó un lesionado, tras ser embestidos por un conductor en estado de ebriedad en el kilómetro 46 de la carretera Litoral Costa. El conductor responsable intentó huir, pero fue capturado por las autoridades y será puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para enfrentar cargos por homicidio culposo, lesiones culposas y conducción peligrosa.
Mientras que, en la mañana del lunes, un camión pequeño de carga volcó en la autopista hacia el Aeropuerto Internacional El Salvador, en San Marcos, cerca de la terminal del sur. No se reportaron lesionados, y el Viceministerio de Transporte (VMT) retiró el vehículo para restablecer el tránsito en la vía.
Nacionales
Yamil Bukele anuncia su candidatura a la presidencia de la FESFUT
El actual presidente Ad Honorem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, oficializó su candidatura para liderar el próximo comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Tras meses de trabajo cercano con la estructura del fútbol nacional y el diálogo con diversos sectores. Además se compromete a enfrentar los retos administrativos y deportivos para impulsar un cambio significativo en el balompié salvadoreño.
En su comunicado, Yamil Bukele explicó que su decisión responde a la convicción de que “hay mucho trabajo por hacer y tiempo perdido que recuperar”. Aseguró que, de ser electo, dará lo mejor de sí para cumplir con los objetivos deseados por la afición y la población en general.
El aspirante destacó que ha escuchado a aficionados, periodistas, empresarios, entrenadores y jugadores, tanto dentro como fuera del país, y reconoció los desafíos que enfrenta el fútbol nacional en su organización y desarrollo.
Por último enfatizó que respetará los estatutos de la FESFUT y la reglamentación internacional vigente, y afirmó: “Pierde quien no lo intenta, y de nuestra parte haremos todo lo necesario para lograr los objetivos que como salvadoreños deseamos.”
Nacionales
La DOM obtiene certificación internacional en Seguridad y Salud en el Trabajo
FOTO: Eduardo Martínez/ Diario Digital Cronio
La Dirección de Obras Municipales (DOM), institución del Gobierno del presidente Nayib Bukele, alcanzó la certificación internacional ISO 45001:2018, consolidándose como la primera entidad en el sector construcción de El Salvador en obtener este reconocimiento.
Arnulfo Pino, representante de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), destacó que la DOM superó un riguroso proceso de auditorías que evaluó la preparación, planificación, implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.
Además destacó durante la conferencia de prensa que esta certificación refleja el compromiso de la institución con la protección y bienestar de sus trabajadores, al identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles para prevenir accidentes y enfermedades laborales, además de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
#CRONIO El representante de la Asociación Española de Normalización y Certificación (@AENOR), Arnulfo Pino, anunció que @ObraMunicipal cumplió con un riguroso proceso para recibir la certificación del Sistema de Gestión sobre Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018.
La… pic.twitter.com/MljmfrGTDY
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 11, 2025
Además, la DOM cuenta con otras dos certificaciones internacionales otorgadas por AENOR: la ISO 37001:2016, que establece un sistema de gestión antisoborno basado en una política de cero tolerancia, y la ISO 9001:2015, que certifica la calidad en la gestión de sus obras, asegurando la satisfacción de los clientes mediante la mejora continua.
El mantenimiento de estos sistemas de gestión es verificado anualmente para garantizar su estricto cumplimiento con los estándares certificados.