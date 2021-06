Kim Kardashian reacciona sobre elvinculo de Kanye West con Irina Shayk

La siempre sensual cantante Noelia compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que exhibió su tonificada figura y desató bajas pasiones.

Hace unas horas, la intérprete de ‘Candela’ se dejó ver para sus 1.4 millones de seguidores, los cuales quedaron tirando baba, en un clip donde la boricua aparece caminando en una habitación, enfundada con tacones y un body blanco con transparencias que hizo resaltar sus torneadas piernas y caderas, donde además derrochó sensualidad para la cámara.

“Ok! Me estoy preparando… ya saben dónde encontrarme. Utiliza la liga que está en mi perfil. #Noelia❤”, tituló el material que tiene casi 40 mil visualizaciones.

Cabe señalar que recientemente, Noelia acaparó reflectores después de que en una reciente publicación aprovechó para revelar a sus fans que padece vitíligo desde hace varios años tras una etapa de demasiado estrés y nerviosismo.

“Hoy hace 15 Años que la vida me puso ante una de las pruebas más difíciles de mi existencia. Hace 15 años mi corazón caía en mil pedazos… al ver sucumbir mis sueños, mi trabajo, mis esfuerzos y mis ilusiones ante la peor canallada que una mujer puede sufrir.

Meses después de tantas lágrimas, tanto estrés y tanto sufrimiento y tanto bullying del que fui objeto, mi cuerpo comenzó a pagar el precio del estrés y los nervios, desarrollé con el pasar del tiempo una enfermedad, en ciertas partes de mi piel comenzaron a perder su color.

Después de consultar con especialistas muy asustada recibí la noticia de que mi sistema inmunológico a causa de mi condición extrema de los nervios y tanto estrés había desarrollado una enfermedad que se llama VITÍLIGO

Yo creo que Dios algo hizo en mi porque comprendí que esas manchas en mi piel eran cicatrices de las pruebas y las lecciones que Dios puso para mí.

A partir de ese momento supe que mi obligación ante la vida es ser agradecida y feliz con lo que tengo, con las bendiciones que se me han dado y los talentos que Dios me entregó. El Vitíligo y yo ahora somos amigos. Hemos aprendido a convivir juntos, una mancha más una mancha menos no me hace menos ante los ojos de Dios y el universo. #viviendoconvitiligo”, escribió en la foto donde se sinceró.

