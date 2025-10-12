Internacionales
Guatemala activa protocolos de emergencia ante posible fuga de reos en Fraijanes II
Las autoridades guatemaltecas activaron este domingo los protocolos de emergencia en la cárcel de Fraijanes II tras recibir informes de inteligencia que alertaban sobre una posible fuga de 20 internos, presuntamente vinculados a la pandilla Barrio 18.
A primeras horas de la mañana, agentes penitenciarios realizaron una requisa en el penal como medida preventiva.
“El control penitenciario es prioridad. Toda acción que se está tomando en este momento en Fraijanes II responde a información de inteligencia y será comunicada con total transparencia”, indicó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, a través de su cuenta en X.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado oficialmente los detalles que motivaron la alerta sobre la posible evasión de los reos.
Internacionales
Hombre profana el Altar Papal durante misa en la Basílica de San Pedro
Miles de fieles católicos fueron testigos de un acto de profanación en la Basílica de San Pedro la mañana del viernes, cuando un hombre burló la seguridad y orinó sobre el Altar Papal.
Las imágenes captadas por los asistentes muestran al sujeto con los pantalones hasta las rodillas mientras cometía el acto. La seguridad privada del Vaticano intervino de inmediato y logró retirarlo del altar sin que ofreciera resistencia.
El incidente ocurrió durante la celebración de la Santa Misa en el Altar de la Cátedra, uno de los lugares más sagrados para la Iglesia Católica. Hasta el cierre de esta nota, se desconoce el motivo detrás de la profanación.
Internacionales
Trump anuncia acuerdo con AstraZeneca para bajar precios de medicamentos en EE.UU.
El presidente Donald Trump anunció que la farmacéutica británica AstraZeneca podrá brindar sus medicamentos a Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos en Estados Unidos, a precios similares a los que ofrece en otros países desarrollados.
El acuerdo, anunciado en la Casa Blanca, tiene como objetivo bajar “drásticamente” los precios de los medicamentos y equipararlos a los de otros países, de acuerdo con Trump.
Según el mandatario republicano, este acuerdo permitirá reducir drásticamente los costos para “los contribuyentes estadounidenses”.
Sin embargo, expertos en precios de medicamentos señalan que, en muchos casos, los precios que paga Medicaid ya son similares a los de Europa, por lo que el impacto real de esta medida podría ser limitado.
AstraZeneca también se comprometió a invertir $50,000 millones de dólares en investigación y desarrollo en Estados Unidos hasta 2030, incluyendo la construcción de una nueva planta en Virginia que se espera genere unos 3,600 empleos.
El beneficio que la farmacéutica británica recibirá a cambio será una exención de tres años de los aranceles impuestos a medicamentos importados.
El acuerdo sigue a uno similar alcanzado con Pfizer y forma parte de la estrategia de la administración Trump para presionar a las farmacéuticas a reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos y aumentar la producción nacional.
Internacionales
Perrito buscó ayuda para rescatar a su dueña que había sufrido un accidente en Florida
“¡Aveces los héroes vienen con cuatro patas y una cola meneando!”, compartió la Oficina del Sheriff de Okaloosa después de que un cachorro buscara ayuda para que pudieran rescatar a su dueña, una mujer mayor, que había sufrido una caída y no podía moverse.
Un perrito de nombre Eeyore se convirtió en un héroe luego de buscar ayuda con una oficial del sheriff y la llevó justo al lugar donde se encontraba su dueña, quien se había caído y no podía moverse porque se encontraba herida.
Tardaron mucho en el paseo
Un hombre mayor llamó angustiado a las autoridades porque su esposa había desaparecido. La oficial Devon Miller acudió al domicilio de la persona, quien muy angustiado le dijo que su mujer había salido a pasear al perro de su hijo, pero habían pasado muchas horas y no regresaba.
La oficial Miller comenzó a buscar por las calles cercanas al domicilio cuando descubrió a Eeyore que caminaba solo. “Hola bebé, dónde está tu mamá?”, se escucha decir a la agente.
Se acercó a él y se percató que estaba muy inquieto, así que tanto la mascota como Miller comenzaron a caminar, todo quedó grabado en la cámara corporal.
La llevó justo donde estaba la señora
Eeyore comenzó a caminar más rápido hasta que llegó exactamente hasta el lugar en donde se encontraba su abuela de 86 años. “Está usted bien?”, preguntó la oficial.
La oficial Miller solicitó de inmediato ayuda médica. El perrito se puso junto a su dueña para continuar protegiéndola, mientras la abuelita se enteraba cómo localizó la ayuda y la trajo directo a ella.
“Buen muchacho, buen muchacho”, dice la señora, “yo soy su abuela… Eeyore buen muchacho, la abuela te ama”, añadió.
La mujer fue trasladada a un hospital para curar sus heridad. Mientras, la noticia se hizo viral en redes sociales.
Eeyore es un perrito rescatado y adoptado
“¡Así que todo el mundo está pidiendo ver a nuestra joven ayudante Devon Miller que trabajó con Eeyore para encontrar a su abuela herida”, escribió el sheriff en redes sociales, mostrando una foto de la agente.
La noticia del rescate de la señora, gracias a su mascota que es un perrito rescatado y adopatado, se hizo muy popular en toda la ciudad de Destin.
Eeyore fue rescatado por el refugio L&R Rescue, después de ser atropellado. Necesitaba cirugías en su patita y después de que sus rescatistas lucharon para salvar su vida, el perrito fue adoptado por la familia que le brindó un cálido hogar