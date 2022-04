Explotación en Qatar 2022: organizadores del Mundial admiten que trabajadores excedieron las 60 horas por semana

Desde el pasado 25 de febrero en Brasil se produjo una noticia que causó gran impacto en Brasil: salida de Tite de la Selección de Brasil después del Mundial de Qatar 2022. Esto puso a trabajar a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el nombre elegido parece ser Pep Guardiola.

Para muchos es un sueño imposible, sobre todo por el sueldo que tiene Guardiola en el Manchester City que supera los $21 millones de dólares. Sin embargo, termina su contrato con los ingleses en junio de 2023 y es el momento de plantearse su futuro.

El diario Marca reportó que Ednaldo Rodrigues, nuevo presidente de la CBF, ya empezó a trabajar en la contratación de Guardiola para el proceso mundialista de 2026. También revelaron que la propuesta inicial del contrato sería por cuatro años con un salario de 13,09 millones de dólares netos por cada año.

Lo que no es seguro todavía, en caso de darse la contratación, es saber si Guardiola dejaría el Manchester en el próximo verano o aguadaría para el siguiente tras culminar su contrato con los ciudadanos.

En el caso de Tite no hay dudas, su contrato con la Selección de Brasil culmina en diciembre de 2022, justo después del Mundial, y lo de su salida ya fue confirmada por él en el programa Redaçao de Sport TV.

“Voy a estar en el cargo hasta el final del Mundial. No tengo por qué mentir. No quiero vencer de cualquier forma. Gané todo en mi carrera, sólo me falta el Mundial”, señaló el seleccionador.

Se tomará un año sabático para después analizar su futuro y poder entrenar a un equipo importante en Europa, porque ya sabe lo que es dirigir en Brasil y ser campeón de Copa Libertadores y del Mundial de Clubes con el Corinthians. En la fecha FIFA pasada desmintió que fuera a dirigir al Arsenal de Inglaterra.