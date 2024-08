Exigen a la influencer y atleta Luana Alonso que abandone la Villa Olímpica

La Jefa de Misión del Comité Olímpico de Paraguay, Larissa Schaerer, ha solicitado a la nadadora e influencer Luana Alonso que abandone la Villa Olímpica tras el anuncio de su retiro a los 20 años tras ser eliminada en los Juegos Olímpicos de París. El evento, que ha captado la atención de los medios locales y nacionales, destaca un notable contraste entre la actividad pública de Alonso y las normas establecidas por el Comité Olímpico.

La joven atleta, después de quedar eliminada en la competición con un sexto puesto, decidió abandonar la Villa Olímpica y salir a correr las calles parisinas. Sin embargo, tras realizar un recorrido personal por algunos de los lugares más emblemáticos de Francia, incluyendo una visita a Disneyland, Alonso decidió regresar al recinto olímpico. Este paseo no pasó desapercibido para el Comité Olímpico Paraguayo (COP), que le notificó que su presencia ya no era bien recibida, y que ya no formaba parte activa de la delegación paraguaya.

En un comunicado oficial enviado a Luana Alonso, Schaerer expresó de manera clara la solicitud de que la nadadora “haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas del citado evento”. Esta medida se informó mediante un correo electrónico dirigido a la propia atleta, dejando constancia de la situación y los requerimientos establecidos por el COP.

El correo electrónico, cuyo contenido fue divulgado por varios medios locales, rezaba: “Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ay que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”. El mensaje busca, además, mantener el orden y la tranquilidad dentro de la Villa Olímpica, evitando posibles descontentos o distracciones entre los miembros del equipo paraguayo. Hasta el momento, Luana Alonso no ha emitido aún ningún comunicado oficial respecto a su salida de la Villa Olímpica y las directrices del Comité Olímpico Paraguayo.

La reacción de Luana Alonso

Esta situación ha generado una diversidad de reacciones en el ámbito deportivo y en las redes sociales. El hecho de que Alonso, además de ser una nadadora destacada, cuenta con un significativo seguimiento como influencer, ha amplificado el impacto de su retiro y la orden de desalojar la Villa Olímpica. Sus seguidores se dividen entre quienes apoyan su libertad para disfrutar de un tiempo personal en Francia y aquellos que comprenden y respaldan las decisiones del COP de mantener un ambiente estructurado y ordenado para los atletas aún en competencia.

Todos los focos están puestos ahora en la atletas y en su reacción, si será critica con la decisión del Comité Olímpico Paraguayo o si por el contrario asume las consecuencias de sus acción. Lo cierto es que se trata de una situación que ha captado todos los focos y atención mediática debido a la magnitud de la situación.

