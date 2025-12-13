Conductor detenido tras atropellar a peatón y causarle la muerte

Óscar Armando Aguirre Flores fue condenado a 70 años de prisión tras ser hallado culpable de arrebatar la vida a su pareja embarazada, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, departamento de Santa Ana, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes. Historia

CJES detalló que la pena se desglosa en: 50 años por el feminicidio de su compañera de vida, K. J. F. R., de 21 años; 10 años por aborto sin consentimiento; y 10 años por fraude procesal, lo que suma una condena de 70 años. Además, se le impuso una condena civil de 50,000 dólares.

Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2024, cuando la víctima tenía siete meses de embarazo.

“En el juicio, que se extendió por tres días, declararon más de una docena de testigos, quienes fueron claros y coherentes al describir la relación entre la víctima y el imputado, así como los abusos verbales y psicológicos a los que él la sometía. Además, una prueba de ADN confirmó que la bebé en gestación era hija biológica del imputado”, explicó CJES.

