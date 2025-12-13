Nacionales
Conductor detenido tras atropellar a peatón y causarle la muerte
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que arrestó a un conductor que atropelló a un peatón y le causó la muerte en el occidente del país. El hecho ocurrió en el kilómetro 53 y medio de la carretera que conduce de San Salvador hacia Santa Ana.
Según la PNC, el detenido fue identificado como Douglas José Morales Escobar, quien conducía el camión involucrado a una velocidad inadecuada.
El conductor será procesado por homicidio culposo.
Judicial
Fallece Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años de edad
Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena, falleció la mañana de este 13 de diciembre a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo, el músico A.B. Quintanilla, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
Abraham Quintanilla fue reconocido por impulsar la carrera artística de Selena y por fungir como productor ejecutivo de la película biográfica sobre su vida estrenada en 1997 y protagonizada por Jennifer López.
Nacionales
Cielo despejado por la mañana y lluvias por la tarde y noche
Por la mañana, el cielo se prevé despejado y no se esperan lluvias. Durante la tarde, se espera cielo parcialmente nublado, con lluvias en la cordillera volcánica y la zona norte.
En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias y posible actividad eléctrica en la zona paracentral y central, incluyendo sectores del AMSS.
El viento variará entre 10 y 20 km/h, con ráfagas de hasta 30 km/h. Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Las condiciones atmosféricas están dominadas por el flujo del este acelerado y una vaguada prefrontal.
Principal
70 años de cárcel para hombre que arrebató la vida de su pareja embarazada, una joven de 21 años
Óscar Armando Aguirre Flores fue condenado a 70 años de prisión tras ser hallado culpable de arrebatar la vida a su pareja embarazada, en Chalchuapa, Santa Ana Oeste, departamento de Santa Ana, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes. Historia
CJES detalló que la pena se desglosa en: 50 años por el feminicidio de su compañera de vida, K. J. F. R., de 21 años; 10 años por aborto sin consentimiento; y 10 años por fraude procesal, lo que suma una condena de 70 años. Además, se le impuso una condena civil de 50,000 dólares.
Los hechos ocurrieron el 22 de julio de 2024, cuando la víctima tenía siete meses de embarazo.
“En el juicio, que se extendió por tres días, declararon más de una docena de testigos, quienes fueron claros y coherentes al describir la relación entre la víctima y el imputado, así como los abusos verbales y psicológicos a los que él la sometía. Además, una prueba de ADN confirmó que la bebé en gestación era hija biológica del imputado”, explicó CJES.