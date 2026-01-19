Nacionales
Capturan a cuatro personas por desórdenes públicos durante baile en Nueva Concepción
La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de cuatro personas que protagonizaron una riña en pleno baile durante las fiestas patronales de Nueva Concepción, Chalatenango, generando caos entre los asistentes.
Según la PNC, los detenidos sacaron sus diferencias y llegaron a los golpes, por lo que fueron intervenidos por las autoridades. Los capturados fueron identificados como José David Hernández García, de 23 años; Sofía Esmeralda López Vásquez, de 26; María Margarita González Sánchez, de 33; y Karen Astrid Romero Cortez, de 29 años.
Hasta el momento se desconocen las causas del altercado; sin embargo, las autoridades confirmaron que los detenidos serán remitidos por el delito de desórdenes públicos.
VIDEO | Alto volumen de discomóvil provoca daños en vivienda en Usulután
Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los tejados de una vivienda colapsan debido al alto volumen de la música de una discomóvil durante un baile. El hecho ocurrió en el municipio de Ereguayquín, departamento de Usulután.
De acuerdo con vecinos, las vibraciones provocadas por el potente sonido afectaron la estructura del techo, causando daños materiales en la vivienda.
Los propietarios solicitaron al encargado de la discomóvil que se haga responsable por los daños ocasionados.
Accidente en la Troncal del Norte deja dos fallecidas y cinco lesionados
La noche del sábado se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 28 de la carretera Troncal del Norte, en la jurisdicción de Guazapa, donde dos vehículos colisionaron de frente.
El percance dejó como resultado la muerte de dos mujeres mayores de edad. Además, cinco personas resultaron lesionadas.
Elementos de Comandos de Salvamento brindaron atención prehospitalaria a tres adultos y dos niños, quienes posteriormente fueron estabilizados y trasladados de emergencia a distintos centros hospitalarios.
Guatemala suspende clases a escala nacional ante ola de violencia y ataques a policías
El Ministerio de Educación de Guatemala anunció la suspensión de clases en todo el país para este lunes como medida preventiva ante la actual crisis de seguridad, que incluye motines en cárceles y ataques armados contra agentes policiales.
Las autoridades educativas de Guatemala anunciaron este domingo que las clases quedarán suspendidas en todo el territorio nacional el lunes 19 de enero, como medida de protección para estudiantes, docentes y personal escolar frente a la actual situación de violencia registrada en varias zonas del país.
La decisión fue comunicada por la ministra de Educación, Anabella Giracca, a través de su cuenta oficial, donde explicó que la determinación responde a recomendaciones de expertos en seguridad debido a los hechos violentos de las últimas horas.
«En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes», expresó la funcionaria.
Un total de 13 de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos de Guatemala dejó este domingo un saldo de siete policías fallecidos y 11 heridos.
La medida aplica a todos los centros educativos públicos, privados y por cooperativa que tienen actividades escolares en este momento.
Giracca destacó que la prioridad es garantizar la seguridad de la comunidad educativa y que en breve se ampliará la información a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).