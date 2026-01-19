Capturan a cuatro personas por desórdenes públicos durante baile en Nueva Concepción

El Ministerio de Educación de Guatemala anunció la suspensión de clases en todo el país para este lunes como medida preventiva ante la actual crisis de seguridad, que incluye motines en cárceles y ataques armados contra agentes policiales.

Las autoridades educativas de Guatemala anunciaron este domingo que las clases quedarán suspendidas en todo el territorio nacional el lunes 19 de enero, como medida de protección para estudiantes, docentes y personal escolar frente a la actual situación de violencia registrada en varias zonas del país.

La decisión fue comunicada por la ministra de Educación, Anabella Giracca, a través de su cuenta oficial, donde explicó que la determinación responde a recomendaciones de expertos en seguridad debido a los hechos violentos de las últimas horas.

«En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes», expresó la funcionaria.

Un total de 13 de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintos puntos de Guatemala dejó este domingo un saldo de siete policías fallecidos y 11 heridos.

La medida aplica a todos los centros educativos públicos, privados y por cooperativa que tienen actividades escolares en este momento.

Giracca destacó que la prioridad es garantizar la seguridad de la comunidad educativa y que en breve se ampliará la información a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación (Mineduc).

