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Cae Inés Gómez Mont en Miami: el fin de cinco años en la clandestinidad y el misterio sobre Álvarez Puga
Tras permanecer cerca de cinco años en la clandestinidad internacional, la exconductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida (Estados Unidos), en un operativo que sacudió el tablero político y judicial. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el aseguramiento derivado de un cruce de información con agencias estadounidenses, las indagatorias revelan un giro clave: su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, no fue capturado y continúa con el estatus de prófugo de la justicia.
El arresto de la expresentadora de 43 años se concretó en territorio estadounidense tras años de eludir las órdenes de captura mexicanas.
El operativo: Reportes de inteligencia y de control migratorio señalan que la aprehensión inicial en Florida no obedeció directamente a una ejecución inmediata de extradición con fines penales, sino a una intervención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) provocada por el vencimiento de su estancia legal o estatus migratorio tras un lustro viviendo en la clandestinidad.
La Ficha Roja: Esta captura se produce semanas después de que la Interpol suspendiera de forma sorpresiva las fichas rojas que pesaban tanto sobre ella como sobre su esposo, una decisión que había generado fricciones diplomáticas y críticas desde el gobierno federal mexicano sobre la cooperación internacional en materia de fugitivos.
El expediente judicial que mantiene a la exconductora bajo la mira de la justicia federal se remonta a una investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), iniciada formalmente tras detectarse un entramado financiero de empresas fantasma.
El fraude al erario: La red operó mediante la simulación de contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social —dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob)— durante la administración de Enrique Peña Nieto, por un monto conjunto cercano a los 2,950 millones de pesos destinados a centros penitenciarios federales.
Cargos e imputaciones: A Inés Gómez Mont se le atribuyen de manera directa depósitos por 14.8 millones de pesos provenientes de empresas fachada ligadas a la triangulación de recursos. Cuenta con una orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal equiparada, además de las causas abiertas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Mientras la imagen de Gómez Mont esposada por elementos policiales en Estados Unidos recorría los medios, las fuentes de inteligencia confirmaron que Víctor Manuel Álvarez Puga permanece no localizado.
El empresario, señalado como presunto co-cabecilla de la estructura de evasión fiscal y operaciones financieras simuladas, continúa evadiendo el cerco ministerial internacional, lo que fragmenta el núcleo de la pareja que había permanecido oculta de manera conjunta desde 2021.
Con la expuesta detención en Florida, la ruta legal entra en una fase crítica. Las autoridades mexicanas evalúan los instrumentos diplomáticos y legales para formalizar la petición de extradición, mientras que la defensa de la conductora buscará interponer recursos legales en los tribunales estadounidenses para impugnar el proceso de repatriación, dejando abierto el futuro inmediato de su situación procesal.
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Sicarios ejecutan a Jesús Alvarado “El Chuy”, el elotero más querido, y a su esposa Rosalba en Oaxaca
En la agencia municipal de San Martín Mexicapam, Jesús Alvarado «El Chuy» (de 36 años) y su esposa Rosalba (de 30 años) fueron asesinados a tiros la noche del sábado 3 de octubre de 2026. La pareja, reconocida en la capital oaxaqueña por más de una década como creadores de la marca de elotes y esquites «Elotes El Chuy», viajaba a bordo de una motocicleta cuando fue atacada.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Fresnos, cerca de las intersecciones con las calles Paraíso y Pinos. De acuerdo con los reportes, dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta Honda FT los alcanzaron y les dispararon en múltiples ocasiones. A causa de las heridas —un impacto en la espalda para Jesús Alvarado y un disparo en la cabeza para su esposa—, ambos perdieron la vida en el lugar.
Jesús Alvarado y su esposa eran ampliamente conocidos en el Centro Histórico de Oaxaca, donde operaban un establecimiento fijo en la esquina de las calles Manuel García Vigil y Miguel Hidalgo, además de un punto de venta ambulante en triciclo. Su negocio destacaba por el uso de condimentos tradicionales, como los chapulines, y contaba con una comunidad de más de 150 mil seguidores en redes sociales, donde incluso habían publicado contenido promocional horas antes de la agresión.
Tras confirmarse la noticia, clientes, habitantes y usuarios de redes sociales expresaron sus condolencias y mensajes de apoyo a los familiares de la pareja.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) acudieron al sitio para procesar la escena del crimen, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar indicios balísticos. La Fiscalía informó el inicio de las indagatorias mediante labores de inteligencia, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona para esclarecer el móvil del doble homicidio e identificar a los responsables.
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Amenaza de nuevas riadas tras el alud que dejó más de 580 muertos entre Nepal y China
Los equipos de rescate continúan este viernes con la búsqueda de sobrevivientes, dos días después del devastador deslave que dejó al menos 584 muertos y más de 1,900 desaparecidos en la frontera entre Nepal y China, mientras las autoridades mantienen la alerta ante el riesgo de nuevas inundaciones.
Miles de rescatistas desplegados a ambos lados de la frontera han recuperado hasta ahora 584 cuerpos: 579 en Nepal y cinco en China. La inmensa masa de lodo, registrada el miércoles, sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.
Entre las más de 1,900 personas desaparecidas se encuentran cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al nevado sagrado tibetano de Kailash.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el desastre fue provocado por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos.
La torrencial masa de hielo y barro también generó grandes acumulaciones de agua. Una de estas cedió este viernes en el Tíbet, lo que puso en riesgo a los equipos que trabajan en la búsqueda.
Ante esta situación, la Policía nepalesa instó a todos los rescatistas a ponerse «inmediatamente a salvo». Sin embargo, la alerta fue levantada a inicios de la tarde sin que se reportaran nuevas inundaciones.
Ayuda china
En el lado chino, medios estatales informaron que el riesgo de inundaciones asociado a este lago está «disminuyendo gradualmente» y señalaron que las tareas de rescate «se desarrollan de forma ordenada».
Un primer grupo de 21 rescatistas chinos logró llegar finalmente este viernes por la tarde a la zona del puesto fronterizo de Gyirong, ubicada en el corazón del área devastada, según informó la prensa estatal china.
El presidente chino, Xi Jinping, presidió este viernes una reunión sobre la situación y ofreció ayuda a Nepal.
Mientras tanto, los servicios de emergencia trabajan para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas, donde comienzan a escasear los alimentos y el agua potable.
El ejército nepalés localizó a un centenar de personas atrapadas en un túnel de un proyecto hidroeléctrico.
«No tengo noticias desde que hablé con él aquel día a las 7H00», declaró a la prensa Sita Adhikari, cuyo marido se encuentra entre las personas atrapadas. «Tampoco sabemos en qué punto se encuentran los esfuerzos para rescatarlos».
El portavoz militar Raja Ram Basnet dijo a la AFP que fueron enviados dos helicópteros y que unas 350 personas, entre trabajadores y residentes, fueron puestas a salvo en el lugar de esa misma instalación.
Trabajadores rescatados en el valle del río Trishuli describieron una catástrofe que se desarrolló con gran rapidez.
«Todo había desaparecido»
«Estaba en la central hidroeléctrica el miércoles cuando escuché un ruido ensordecedor», contó a la AFP Ananay Sharma, un ingeniero indio de 29 años que trabajaba en el lugar.
«Cuando salí, todo había desaparecido salvo el río», agregó.
Entre los cientos de desaparecidos en la frontera también figuran decenas de devotos hindúes de distintas partes del mundo que realizaban una peregrinación al monte Kailash, en el lado chino de la frontera.
Una mujer india que participaba en esta peregrinación relató a la AFP que dos de los tres autobuses que trasladaban a su grupo, compuesto por 57 fieles, fueron arrastrados el miércoles por el alud de lodo.
«De repente nos vimos envueltos en una especie de niebla, de humo, que lo cubrió todo», relató Sivaranjani Muthunathan, de 46 años.
«Pudimos salir del autobús, uno tras otro, por la puerta del conductor», explicó. Ella y los demás pasajeros de su vehículo lograron refugiarse en una zona elevada sobre la carretera, mientras que los ocupantes de los otros autobuses desaparecieron.
Esta tragedia es la más mortífera registrada en Nepal desde el terremoto de 2015, que dejó cerca de 9,000 muertos. En 1993, unas inundaciones históricas causaron la muerte de más de 1,300 personas.
«Las estimaciones actuales apuntan a que unas 93,000 personas podrían haberse visto afectadas», señaló David Fisher, responsable de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) en Nepal. «El trauma será enorme».
Varios países y organizaciones internacionales ofrecieron ayuda financiera a Nepal, aunque por el momento el país ha rechazado la asistencia extranjera para las operaciones de rescate.
La Unión Europea anunció que concederá una ayuda de emergencia de dos millones de euros, equivalentes a 2,3 millones de dólares, a Nepal.
Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son fenómenos frecuentes durante el monzón de verano, entre junio y septiembre, en Nepal, el Tíbet y todo el sur de Asia.
Según los científicos, el cambio climático está aumentando la intensidad y frecuencia de este tipo de eventos.
Nacionales
FGR allana dos viviendas en la colonia Escalón por investigación de narcomenudeo
Como parte de una investigación contra una red dedicada al narcomenudeo de droga que era distribuida en bares y establecimientos nocturnos de la capital, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), allanó dos inmuebles ubicados en la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
Estos registros se realizan a raíz de las capturas realizadas ayer de José Manuel Veiztez Zanchez, Andrea Michell Martínez Quiroz y José Manuel Ayala Bonilla, a quienes se les vincula con actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.
Uno de los inmuebles intervenidos se encuentra registrado a nombre de Veiztez Sánchez y durante la madrugada una persona que intentó sustraer evidencia que podrían relacionar a los investigados con actividades de tráfico ilícito de drogas. Este fue detenido en flagrancia e identificado como Jesús Armando Afane Merino.
En ese momento Afane llevaba en una cartera con diferentes tipos de droga y dinero en efectivo.
Tras las respectivas investigaciones, también se ingresó a la vivienda de este último imputado y como resultado de los procedimientos, se incautó marihuana, rivotril, ketamina y otras sustancias ilícitas, además de balanzas, pipas y dinero en efectivo.
La FGR y la PNC continúan con las diligencias de investigación para establecer el grado de participación de los detenidos y recopilar más elementos que permitan fortalecer la investigación.