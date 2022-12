Bomba ciclónica en EE.UU.: decenas de muertos tras la gran helada que se apodera de América del Norte

Una tormenta de nieve flageló Nueva York, específicamente en Buffalo, el día de Navidad, dejando a personas atrapadas en sus vehículos, dejando a familias sin electricidad y elevando el número de muertes por el sistema de fuertes tormentas invernales que ha arrasado con el país.

Hasta el momento se reportan 28 personas fallecidas debido al clima helado que azota a Estados Unidos, de acuerdo con NBC News.

Mark Poloncarz, ejecutivo del condado del Erie, informó que el número de pérdidas humanas se elevó de tres a ocho por la tormenta durante la noche en Buffalo, donde la nieve del domingo llevó a la acumulación total de casi cuatro pies.

Algunas de las personas muertas fueron halladas el domingo en la mañana en sus vehículos y algunos en bancos de nieve, declaró Poloncarz, y añadió que el recuento de muertes podría incrementarse.

“Esta no es la Navidad que ninguno de nosotros esperábamos ni esperábamos, pero trata de tener una Navidad lo más feliz posible hoy”, manifestó el ejecutivo del condado de Erie en su cuenta de Twitter. “Mi más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos”.

This is not the Christmas any of us hoped for nor expected, but try to have as merry a Christmas as possible today. Remember the holiday spirit and why we're a community of good neighbors.



Again, my deepest condolences to the families who have lost loved ones.