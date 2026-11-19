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¡Vuelve a hacerse viral! Resurge imagen de conductora que terminó chocando contra un supermercado en San Salvador
Una imagen de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en 2021 volvió a circular en redes sociales, despertando nuevamente comentarios y reacciones entre los usuarios. El percance fue protagonizado por una conductora que terminó impactando su camioneta contra la entrada de un reconocido supermercado en San Salvador.
El hecho ocurrió en el Paseo General Escalón, cuando la mujer intentaba estacionar su vehículo y perdió el control, provocando que la camioneta terminara chocando contra el establecimiento.
De acuerdo con los reportes de aquel momento, el accidente no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales. Pese a lo aparatoso del impacto, no fue necesario lamentar víctimas.
Cinco años después, la fotografía del percance volvió a compartirse en diferentes plataformas digitales, generando comentarios y recordando uno de los accidentes que llamó la atención de los salvadoreños en 2021. La publicación ha despertado nuevamente la curiosidad de los usuarios en redes sociales.
Nacionales
LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA IMPULSA FORO TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN EL JUEGO
El encuentro reunirá a expertos internacionales, autoridades, organismos especializados y representantes del sector deportivo para abordar la prevención de la manipulación de competencias, la regulación del juego y la cooperación frente a los riesgos asociados a las apuestas deportivas.
San Salvador, noviembre de 2026. La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará el próximo 23 y 24 de noviembre el Foro de Integridad y Transparencia en el Juego, un encuentro internacional que busca fortalecer las capacidades institucionales, promover las mejores prácticas y generar espacios de cooperación para proteger la integridad deportiva y contribuir al desarrollo de un entorno de juego transparente, responsable y sostenible.
El foro reunirá a autoridades, expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos especializados, organizaciones deportivas, operadores, sector financiero y proveedores tecnológicos, en torno a una agenda que abordará los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria del juego y las apuestas deportivas.
Durante la primera jornada, se desarrollará un taller técnico especializado en la detección, prevención e investigación de la manipulación de competiciones deportivas y delitos asociados. A través de conferencias y un ejercicio interinstitucional basado en un caso simulado, los participantes profundizarán en la identificación de señales de alerta, el seguimiento de flujos financieros ilícitos, la gestión de investigaciones y los mecanismos de cooperación nacional e internacional.
Entre los expertos invitados se encuentran representantes de INTERPOL, la Policía de Integridad Deportiva de España, Sport Integrity Global Alliance (SIGA) y especialistas en investigación penal y prevención de riesgos. Asimismo, se contempla la coordinación técnica con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), fortaleciendo el enfoque de colaboración entre instituciones.
🎙️🇸🇻 ¡El Salvador apuesta por un juego más transparente y seguro!
🗣️ Javier Milian, presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), destacó la importancia de fortalecer la integridad, la transparencia y la cooperación internacional durante el Foro de Integridad y Transparencia en el Juego, un espacio que reúne a expertos y organismos internacionales para enfrentar los desafíos de la industria de las apuestas. @loteriasv
@rcjaviermilian
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 19, 2026
La segunda jornada estará dedicada al Foro de Regulación, Integridad y Sostenibilidad del Juego y las Apuestas, con un enfoque en gobernanza, regulación y supervisión de mercados, integridad desde las organizaciones deportivas, cumplimiento financiero, innovación tecnológica y cooperación público-privada.
La agenda incluirá conversaciones sobre los nuevos desafíos que representan los mercados de predicción, la protección de los usuarios, la prevención del fraude, la aplicación de tecnologías de monitoreo y el fortalecimiento de los sistemas de cumplimiento. También se analizarán experiencias internacionales y oportunidades para consolidar modelos de regulación y supervisión que contribuyan a una oferta legal competitiva y sostenible.
El encuentro contará con la participación de representantes de organismos internacionales, autoridades reguladoras, federaciones, ligas y clubes deportivos, operadores y especialistas en cumplimiento, entre ellos Vinicius Sousa Dos Santos, de SIGA; Maximiliano Ruiz, Fiscalía Especializada del Juego en Ciudad de Buenos Aires, y expertos de INTERPOL y de la Policía de Integridad Deportiva de España, junto a representantes de instituciones nacionales e invitados internacionales, entre ellos nuestro aliado en seguridad tecnológica Sharp Vision.
A través de esta iniciativa, la LNB reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la transparencia y la promoción de buenas prácticas en el sector, impulsando espacios de diálogo y colaboración que permitan anticipar riesgos, fortalecer la supervisión y contribuir a la protección de la integridad del deporte.
Como Lotería nos sentimos orgullosos de realizar el Foro de Integridad y Transparencia en el Juego que será en el Hotel Sheraton Presidente en San Salvador, junto a los patrocinadores oficiales DoradoBet y Altenar. Asimismo, agradecemos el apoyo de las marcas Virtual Soft, Pateplay, Amusnet, Amigo Gaming, GanaPlay, Gana 777 y Jumio, cuyo respaldo contribuye al desarrollo de este importante encuentro internacional.
Patrocinadores y marcas que aparecen en el comunicado:
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DoradoBet
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Altenar
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Virtual Soft
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Pateplay
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Amusnet
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Amigo Gaming
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GanaPlay
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Gana 777
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Jumio
Nacionales
¡Calor de hasta 38 °C y posibles lluvias! Así estará el clima este jueves en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronosticó para este jueves 19 de noviembre una jornada marcada por altas temperaturas, cielo parcialmente nublado y posibilidades de lluvias puntuales en diferentes sectores de El Salvador. El ambiente será caluroso durante el día y más fresco por la noche y madrugada.
Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente despejado en todo el territorio nacional. Sin embargo, por la tarde se espera un incremento de nubosidad en sectores montañosos de Ahuachapán, Sonsonate, norte de Santa Ana, Chalatenango y Morazán, donde podrían registrarse precipitaciones breves.
Para horas de la noche, las lluvias podrían presentarse en sectores de La Paz, San Vicente, Usulután y San Miguel. Las condiciones estarán acompañadas de vientos del noreste y este, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h.
En cuanto a las temperaturas, Nueva Concepción podría registrar la máxima más elevada, con 38 °C, seguida de San Miguel con 37 °C. San Salvador alcanzaría los 33 °C, Santa Ana los 32 °C, mientras que Acajutla y La Unión podrían llegar a los 36 °C. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante el calor y las lluvias.
Internacionales
¡Trump, Putin y Xi Jinping protagonizan histórica cumbre trilateral! Las tres potencias acuerdan dialogar sobre el riesgo nuclear
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping, celebraron este jueves 19 de noviembre una histórica reunión trilateral en Shenzhen, China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El encuentro reunió por primera vez a los mandatarios de las tres principales potencias nucleares en una cumbre de este formato.
Durante aproximadamente 80 minutos, los líderes abordaron temas relacionados con la seguridad internacional, el control de armas nucleares, la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas. Trump destacó la responsabilidad de las tres naciones para contribuir a resolver los problemas mundiales, mientras Xi llamó a fortalecer la cooperación y evitar una nueva mentalidad de Guerra Fría.
Al finalizar las conversaciones, los tres mandatarios firmaron una declaración conjunta de cuatro puntos, que contempla compromisos sobre la reforma de Naciones Unidas, el suministro energético, el respeto a las inmunidades de funcionarios estatales y el diálogo para reducir los riesgos nucleares. También reafirmaron que una guerra nuclear no puede tener vencedores y nunca debe desencadenarse.
Pese a la importancia diplomática del encuentro, la cumbre concluyó sin acuerdos concretos para poner fin a la guerra en Ucrania ni resolver los principales conflictos internacionales. Sin embargo, la apertura de un canal de diálogo entre Washington, Moscú y Pekín representa un acontecimiento relevante para las relaciones internacionales y el futuro de la seguridad mundial.