Vida
«El retrato de Raoul» llegó, por fin, a El Salvador
La sorprendente y conmovedora historia del salvadoreño Raúl Fernández (conocido en el mundo artístico como Raoul Fernández), quien atravesó el Atlántico para realizar sus sueños de conocer París, vivir de cerca su historia, disfrutar con su arquitectura, su comida, sobre todo su cultura, por fin llegó a El Salvador, el país que tanto ama y del que salió cuando tenía 18 años.
Se trata de la obra biográfica «Portrait de Raoul» o «Retrato de Raúl» (2018), escrita por el dramaturgo Philippe Myniana y puesta en escena por el gran director Marcial Di Fonzo Bo.
La obra inicia con un soliloquio de Raoul sobre su existencia teatral, ya que solo unos segundos antes ha atravesado todo el escenario con enormes y coloridas bolsas de tela sobre los hombros, brazos y manos, las que bien podrían representar los diferentes episodios que forman la gran historia personal y profesional que ha distinguido -y sigue distinguiendo- a este compatriota.
Tras ese breve interludio vienen, a manera de cuentagotas, sus historias de niño soñador, joven temerario y adulto apasionado, entretejidas con diversos flash back, cantos en vivo (solo acompañados por una guitarra), una peluca rubia, vestidos, repentinos cambios de luces, oscuridad y fulgor, creando una atmósfera intensa y vívida, así como la vida del salvadoreño.
De su natal municipio El Tránsito comparte a su familia más íntima, incluyendo el triste desenlace de uno de sus hermanos a solo días de nacido.
Con su madre, Betty, llega luego a San Salvador. Ella destaca como experta costurera, mientras el Raoul niño muestra cada vez más su interés por las artes escénicas: un tiempo cantó y bailó para niños de la misma edad a quienes cobraba dulces. En el colegio también actuó y escribió para un periódico.
Un viaje a Guatemala lo convenció de que lo suyo era el arte teatral tras presenciar una puesta en escena.
Muy joven, a los 18 años, se aventura hacia París, sin saber el idioma local ni tener dónde comer o dormir.
Su única compañía era el boleto de avión de ida y vuelta que le sugirió comprar su madre por si a los tres meses debía regresar: «Por si no te gusta la comida», recuerda de boca de su inolvidable progenitora.
Como pudo, logró inscribirse en una universidad de París. En una cartelera del recinto vio un anuncio donde buscaban un costurero por lo que decidió competir por el puesto.
De su madre, Betty, aprendió todo sobre la costura, los hilos, las telas, los diseños de diversas prendas, sobre todo vestidos, los cuales ella fabricaba a partir de las imágenes que veía en revistas de la época.
Ganar ese puesto fue clave para él, ya que se trataba de una oportunidad de trabajar en el taller de costura de la histórica Ópera Ganier, también llamada Ópera de París o Palacio Garnier.
Durante ocho años consecutivos, Raoul se especializó como vestuarista, elaboró pelucas, ayudó en el montaje de luces y utilería. Ayudó a grandes actores y actrices a vestirse: «Hice de todo», ha dicho en algún momento el compatriota.
Más de 200 obras
Después de Garnier llegaron más oportunidades, incluyendo la de convertirse en actor. Por supuesto, también hubo épocas muy difíciles para salir adelante.
No obstante, su brillantez, jovialidad, entusiasmo, entre otras cualidades, lo han llevado a seguir en los escenarios, ya no solo en París o el resto de Francia, sino en toda Europa, Asia, Australia, sin faltar diversos países de América.
Más de 200 obras clásicas, modernas, contemporáneas (actuales), de los más variados dramaturgos y directores son parte de su amplio currículo artístico.
A lo anterior hay que sumar su participación en películas, festivales de teatro humorístico, así como su actuación en diversas producciones audiovisuales.
Este 7 de noviembre Raoul está cumpliendo 70 años de vida y su espíritu incansable hace prever que hay artista para rato.
Además, el dramaturgo Myniana se emocionó tanto con la vida del salvadoreño que ya escribió una segunda y tercera parte del «Retrato de Raúl», por lo que en un futuro cercano talvez sea posible disfrutar con estas piezas, por supuesto el compatriota como el protagónico.
La sorprendente y conmovedora primera historia del salvadoreño en nuestro país forma parte de una gira centroamericana auspiciada por el gobierno de Francia, en especial por las sedes de la Alianza Francesa en la región.
Desde Diario Digital Cronio aplaudimos las grandes presentaciones de Raoul en nuestro país y lo felicitamos por su natalicio 70. !Muchas felicidades!
Escritor: Victor Hugo Dueñas
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Mitos y realidades: ¿Cómo disfrutar del huevo si cuidas tu colesterol?
El huevo suele ser el primer señalado cuando sube el colesterol, pero los especialistas coinciden en que el problema no es el huevo en sí, sino cómo lo cocinas y con qué lo acompañas.
Los puntos clave que recomiendan expertos como la Asociación Americana del Corazón (AHA) y la Cleveland Clinic incluyen:
Cantidad moderada: Las personas sanas pueden consumir un huevo entero al día. Si tienes el colesterol LDL («malo») elevado, diabetes o riesgo cardíaco, conviene personalizar la porción con tu médico (una alternativa es combinar un huevo entero con claras adicionales).
Cambia la grasa al cocinar: Olvídate de la mantequilla, la manteca o la grasa de tocino. Prefiere utilizar aceites vegetales líquidos como el aceite de oliva o de canola. Hervirlo también es una excelente opción porque no requiere grasa añadida.
Cuidado con los acompañamientos: El verdadero peligro suele estar en lo que rodea al huevo. Acompañarlo habitualmente con tocino, salchichas, exceso de mantequilla o quesos muy grasos dispara el riesgo cardiovascular. Es mejor optar por verduras, tostadas integrales o frijoles sin manteca.
El colesterol se mantiene en la yema: Aunque la cocción o el tipo de aceite cambien, la yema conserva su colesterol. Sin embargo, las claras son una gran fuente de proteína libre de colesterol si necesitas limitar su consumo.
En resumen: no se trata de eliminarlo por completo de tu dieta, sino de mejorar la calidad de todo el plato y ajustarlo a tus análisis médicos.
Vida
Daddy Yankee anuncia “La Postal”, un álbum conceptual de reguetón romántico
El puertorriqueño estrenó el sencillo “Botz (Bésame otra vez)” y fijó el lanzamiento del disco para el 30 de octubre, semanas antes de ser homenajeado como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación.
Daddy Yankee anunció este viernes su nuevo álbum, “La Postal”, un proyecto conceptual de 15 canciones centrado en distintas formas de amar. El disco saldrá el 30 de octubre bajo su sello DY Music.
El primer adelanto es “Botz (Bésame otra vez)”, publicado el mismo viernes. El título no alude a tecnología ni a robots: las letras forman la frase “bésame otra vez”. El tema fue coescrito por el cantante y Keityn, y producido por Jeremy Ayala, L.e.x.v.z., DUP y Xound. El video, dirigido por STILLZ, usa la técnica de stop motion y cierra con un beso entre parejas reales.
“‘Botz’ tiene que ver con mis raíces más puras del reguetón, pero incorpora nuevas texturas y melodías. Tiene el sonido de DY y es muy pegajoso”, dijo el artista. “El mejor algoritmo que tenemos en la historia es un beso”.
Según el puertorriqueño, cada canción funciona como una carta firmada desde el corazón. Las historias recorren el amor romántico, los vínculos familiares y el amor propio. El sonido recupera el reguetón de sus inicios y suma teclados, acordes de guitarra e influencias afrocaribeñas y de la música punjabi.
Sobre el título, explicó: “Una postal dice algo que un mensaje de texto no puede decir; me detuve, pensé en ti y quise que conservaras ese recuerdo. Ese es el espíritu de este álbum”.
“La Postal” llega después de “Lamento en baile”, el disco que publicó en octubre de 2025, meses después de haber anunciado su retiro de la música popular. El lanzamiento también precede al homenaje que recibirá como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, en una gala privada prevista para el 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy.
Vida
La Feria del Libro 2026 reúne a editoriales, autores y lectores en Kalpataru
La Cámara Salvadoreña del Libro, CAMSALIBRO, realizará la Feria del Libro 2026 los días sábado 29 y domingo 30 de agosto, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., en Kalpataru, calle La Mascota n.º 928, colonia Maquilishuat. La entrada será libre.
La Feria reafirma el trabajo de CAMSALIBRO en favor del libro, la lectura y la circulación de las ideas. La Cámara reúne a editoriales, librerías, autores y otros actores vinculados a la vida cultural del país, y promueve espacios donde los libros puedan encontrarse con sus lectores, abrir conversaciones y ampliar la presencia de la literatura en la vida pública.
Durante dos días, el público encontrará una muestra de libros de editoriales y librerías salvadoreñas, junto con presentaciones, conversatorios y actividades de formación. La programación reúne narrativa, poesía, ensayo, memoria y propuestas dirigidas tanto a lectores como a quienes trabajan en la promoción de la lectura.
Entre las actividades destacadas se encuentra la presentación de Poesía IV, de David Escobar Galindo, a cargo de Javier Alas y Lovey Argüello, así como Azul Ventura, novela histórica de Mirella Wollants, ganadora del Premio Nacional de Novela Ítalo López Vallecillos 2025. También se presentarán Anecdotario Roque Dalton, de Nelson Rojas; Perfume de guerra, de Marvin Galeas; y El espejismo de pensar, de MartE. Uribe.
Uno de los espacios centrales será el conversatorio Panorama de la creación y edición literaria en El Salvador, con la participación de los escritores Lauri García Dueñas, Jorge Galán y Fátima Arevalo y del editor Nelson López. El encuentro propone una mirada sobre la escritura y la edición literaria en el país, sus condiciones actuales, sus posibilidades y los desafíos que enfrenta la circulación de nuevas obras y autores.
La programación incluye además otros conversatorios que permitirán abordar la literatura desde distintas perspectivas y poner en diálogo a escritores, editores y lectores. A esto se suma el taller Acompañar lectores. Herramientas básicas para promotores de lectura, desarrollado por NÓMADA LIBROS, dirigido a docentes, bibliotecarios, mediadores y personas interesadas en crear mejores encuentros entre los libros y sus públicos.
CAMSALIBRO invita al público en general a acercarse a esta celebración. La Feria del Libro 2026 será una oportunidad para descubrir nuevas publicaciones, conversar con quienes escriben y editan, y participar en una programación que muestra la vitalidad y diversidad de la creación literaria salvadoreña.