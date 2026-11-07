«El retrato de Raoul» llegó, por fin, a El Salvador

La sorprendente y conmovedora historia del salvadoreño Raúl Fernández (conocido en el mundo artístico como Raoul Fernández), quien atravesó el Atlántico para realizar sus sueños de conocer París, vivir de cerca su historia, disfrutar con su arquitectura, su comida, sobre todo su cultura, por fin llegó a El Salvador, el país que tanto ama y del que salió cuando tenía 18 años.

Se trata de la obra biográfica «Portrait de Raoul» o «Retrato de Raúl» (2018), escrita por el dramaturgo Philippe Myniana y puesta en escena por el gran director Marcial Di Fonzo Bo.

La obra inicia con un soliloquio de Raoul sobre su existencia teatral, ya que solo unos segundos antes ha atravesado todo el escenario con enormes y coloridas bolsas de tela sobre los hombros, brazos y manos, las que bien podrían representar los diferentes episodios que forman la gran historia personal y profesional que ha distinguido -y sigue distinguiendo- a este compatriota.

Tras ese breve interludio vienen, a manera de cuentagotas, sus historias de niño soñador, joven temerario y adulto apasionado, entretejidas con diversos flash back, cantos en vivo (solo acompañados por una guitarra), una peluca rubia, vestidos, repentinos cambios de luces, oscuridad y fulgor, creando una atmósfera intensa y vívida, así como la vida del salvadoreño.

De su natal municipio El Tránsito comparte a su familia más íntima, incluyendo el triste desenlace de uno de sus hermanos a solo días de nacido.

Con su madre, Betty, llega luego a San Salvador. Ella destaca como experta costurera, mientras el Raoul niño muestra cada vez más su interés por las artes escénicas: un tiempo cantó y bailó para niños de la misma edad a quienes cobraba dulces. En el colegio también actuó y escribió para un periódico.

Un viaje a Guatemala lo convenció de que lo suyo era el arte teatral tras presenciar una puesta en escena.

Muy joven, a los 18 años, se aventura hacia París, sin saber el idioma local ni tener dónde comer o dormir.

Su única compañía era el boleto de avión de ida y vuelta que le sugirió comprar su madre por si a los tres meses debía regresar: «Por si no te gusta la comida», recuerda de boca de su inolvidable progenitora.

Como pudo, logró inscribirse en una universidad de París. En una cartelera del recinto vio un anuncio donde buscaban un costurero por lo que decidió competir por el puesto.

De su madre, Betty, aprendió todo sobre la costura, los hilos, las telas, los diseños de diversas prendas, sobre todo vestidos, los cuales ella fabricaba a partir de las imágenes que veía en revistas de la época.

Ganar ese puesto fue clave para él, ya que se trataba de una oportunidad de trabajar en el taller de costura de la histórica Ópera Ganier, también llamada Ópera de París o Palacio Garnier.

Durante ocho años consecutivos, Raoul se especializó como vestuarista, elaboró pelucas, ayudó en el montaje de luces y utilería. Ayudó a grandes actores y actrices a vestirse: «Hice de todo», ha dicho en algún momento el compatriota.

Más de 200 obras

Después de Garnier llegaron más oportunidades, incluyendo la de convertirse en actor. Por supuesto, también hubo épocas muy difíciles para salir adelante.

No obstante, su brillantez, jovialidad, entusiasmo, entre otras cualidades, lo han llevado a seguir en los escenarios, ya no solo en París o el resto de Francia, sino en toda Europa, Asia, Australia, sin faltar diversos países de América.

Más de 200 obras clásicas, modernas, contemporáneas (actuales), de los más variados dramaturgos y directores son parte de su amplio currículo artístico.

A lo anterior hay que sumar su participación en películas, festivales de teatro humorístico, así como su actuación en diversas producciones audiovisuales.

Este 7 de noviembre Raoul está cumpliendo 70 años de vida y su espíritu incansable hace prever que hay artista para rato.

Además, el dramaturgo Myniana se emocionó tanto con la vida del salvadoreño que ya escribió una segunda y tercera parte del «Retrato de Raúl», por lo que en un futuro cercano talvez sea posible disfrutar con estas piezas, por supuesto el compatriota como el protagónico.

La sorprendente y conmovedora primera historia del salvadoreño en nuestro país forma parte de una gira centroamericana auspiciada por el gobierno de Francia, en especial por las sedes de la Alianza Francesa en la región.

Desde Diario Digital Cronio aplaudimos las grandes presentaciones de Raoul en nuestro país y lo felicitamos por su natalicio 70. !Muchas felicidades!

Escritor: Victor Hugo Dueñas

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