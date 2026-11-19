El ecosistema emprendedor salvadoreño suma una apuesta innovadora dentro de la industria de servicios para animales de compañía. Bajo el desarrollo de Huella Labs, S.A. de C.V., con operaciones en Antiguo Cuscatlán, EvaApp se posiciona en el país como una solución móvil diseñada para gestionar paseos, guardería, visitas y hospedaje de forma segura y centralizada.

Aunque los modelos marketplace para el cuidado animal ya cuentan con referentes consolidados en el mercado internacional, esta startup tropicaliza la tendencia y la adapta a la realidad operativa de El Salvador. Su origen nació de una necesidad cotidiana: el emprendedor salvadoreño Nelson Cruz y su esposa, debido a sus frecuentes viajes de trabajo, enfrentaban constantes dificultades para encontrar personas de confianza que atendieran a sus dos perritas —entre ellas Eva, una husky siberiana que inspiró el nombre y la identidad visual de la marca—.

Tras validar su funcionamiento en el mercado local y destacar como emprendimiento finalista en el programa KREA de la Fundación Gloria Kriete, la empresa busca transformar la manera en que las familias modernas gestionan el bienestar de sus mascotas, aportando trazabilidad y respaldo legal a una actividad que antes dependía casi por completo de recomendaciones informales en redes sociales.

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EvaApp funciona como un punto de encuentro digital donde los cuidadores —entre los que figuran médicos veterinarios, estudiantes, rescatistas y dueños de mascotas con experiencia comprobable— pueden generar ingresos flexibles fijando sus propias tarifas. Por su parte, los usuarios acceden a un catálogo transparente de servicios ajustados a sus rutinas:

Paseos programados: Caminatas personalizadas según el nivel de energía y comportamiento de cada perro.

Visitas a domicilio: Atención directa en el hogar para alimentación, compañía o suministro de medicamentos.

Guardería por horas: Cuidado diurno temporal ideal para jornadas laborales extendidas o compromisos puntuales.

Hospedaje: Estancias nocturnas o de varios días en el domicilio de un cuidador autorizado.

¿Viajas o trabajas todo el día y no sabes con quién dejar a tu perro? 🐶

La startup salvadoreña Huella Labs lanzó EvaApp, la primera aplicación en el país que profesionaliza los paseos, guardería y hospedaje de mascotas con cuidadores auditados en 6 pasos. https://t.co/pJLODIFGVC — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 17, 2026

Para eliminar la desconfianza al dejar a una mascota bajo el cuidado de terceros, Huella Labs implementó un proceso de validación de seis pasos antes de habilitar cualquier perfil en la plataforma. El filtro exige mayoría de edad, solvencia policial, antecedentes penales limpios, entrevistas, inspección de espacios físicos en caso de hospedaje y la verificación directa de tres referencias (laboral, personal y de experiencia previa en el cuido de animales).

Asimismo, la herramienta incorpora funciones pensadas para la tranquilidad del propietario durante todo el servicio:

Chat previo a la reserva: Permite conversar con el cuidador y coordinar una visita de reconocimiento antes de procesar cualquier pago.

Seguimiento en tiempo real: El dueño recibe fotografías y actualizaciones constantes mientras dura el servicio, cerrando la experiencia con un sistema de calificación mediante reseñas.

Pagos seguros y soporte: Todas las transacciones se gestionan dentro de la aplicación, respaldadas por un protocolo de emergencias y atención al cliente 24/7 vía WhatsApp.

Disponible de forma gratuita en Google Play Store y App Store, EvaApp marca un precedente sobre cómo las startups tecnológicas en El Salvador están identificando nichos tradicionales para digitalizarlos y convertirlos en oportunidades de negocio escalables.

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