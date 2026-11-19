Tendencias
¡Rescatan a una cría de tigrillo en Chalatenango! Recibe atención especializada en clínica del MARN
Una cría de tigrillo fue trasladada a la clínica veterinaria del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), luego de ser localizada en el cantón Valle de Jesús, distrito de San Fernando, en Chalatenango Centro. El pequeño felino fue encontrado después de quedar separado de su madre por varios perros que lo acechaban.
De acuerdo con las autoridades, la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC) intervino en el caso y trasladó al animal hasta las instalaciones veterinarias para recibir atención especializada y permanecer bajo resguardo.
Durante la evaluación médica, el personal veterinario confirmó que la cría, que es una hembra, no presentaba lesiones. Actualmente recibe los cuidados necesarios para su crianza y desarrollo, mientras permanece bajo supervisión de especialistas.
Posteriormente, el tigrillo será sometido a un proceso de rehabilitación con el objetivo de que pueda regresar a su hábitat natural. Las autoridades hicieron un llamado a la población a proteger la fauna silvestre y reportar cualquier animal en situación de riesgo al WhatsApp 7850-1474.
Tendencias
¡“Soy nueva manejando, tengan paciencia”! Conductora se vuelve viral por curioso mensaje en Santa Tecla
Una mujer que está aprendiendo a conducir se ha robado la atención de los usuarios en redes sociales luego de colocar un peculiar mensaje en la parte trasera de su vehículo, con el que pide comprensión y paciencia a los demás automovilistas mientras adquiere experiencia al volante.
La curiosa escena fue captada en las calles de Santa Tecla, La Libertad, donde la conductora circulaba con un cartel escrito en papel y acompañado de la imagen de un gatito, buscando advertir a quienes transitaban detrás de ella.
“Soy nueva manejando, pido paciencia por favor y disculpas por las molestias, esto me da ansiedad”, se lee en el mensaje que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, llamando la atención por la sinceridad y creatividad de la mujer.
La fotografía se ha convertido en tendencia por la particular manera en que la conductora solicita comprensión durante su proceso de aprendizaje. El caso también recuerda la importancia de mantener la paciencia, respetar la distancia de seguridad y evitar comportamientos agresivos en el tráfico, especialmente frente a personas con poca experiencia al volante.
Tecnología
EvaApp: la aplicación pionera en la economía colaborativa para mascotas en El Salvador
El ecosistema emprendedor salvadoreño suma una apuesta innovadora dentro de la industria de servicios para animales de compañía. Bajo el desarrollo de Huella Labs, S.A. de C.V., con operaciones en Antiguo Cuscatlán, EvaApp se posiciona en el país como una solución móvil diseñada para gestionar paseos, guardería, visitas y hospedaje de forma segura y centralizada.
Aunque los modelos marketplace para el cuidado animal ya cuentan con referentes consolidados en el mercado internacional, esta startup tropicaliza la tendencia y la adapta a la realidad operativa de El Salvador. Su origen nació de una necesidad cotidiana: el emprendedor salvadoreño Nelson Cruz y su esposa, debido a sus frecuentes viajes de trabajo, enfrentaban constantes dificultades para encontrar personas de confianza que atendieran a sus dos perritas —entre ellas Eva, una husky siberiana que inspiró el nombre y la identidad visual de la marca—.
Tras validar su funcionamiento en el mercado local y destacar como emprendimiento finalista en el programa KREA de la Fundación Gloria Kriete, la empresa busca transformar la manera en que las familias modernas gestionan el bienestar de sus mascotas, aportando trazabilidad y respaldo legal a una actividad que antes dependía casi por completo de recomendaciones informales en redes sociales.
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EvaApp funciona como un punto de encuentro digital donde los cuidadores —entre los que figuran médicos veterinarios, estudiantes, rescatistas y dueños de mascotas con experiencia comprobable— pueden generar ingresos flexibles fijando sus propias tarifas. Por su parte, los usuarios acceden a un catálogo transparente de servicios ajustados a sus rutinas:
Paseos programados: Caminatas personalizadas según el nivel de energía y comportamiento de cada perro.
Visitas a domicilio: Atención directa en el hogar para alimentación, compañía o suministro de medicamentos.
Guardería por horas: Cuidado diurno temporal ideal para jornadas laborales extendidas o compromisos puntuales.
Hospedaje: Estancias nocturnas o de varios días en el domicilio de un cuidador autorizado.
¿Viajas o trabajas todo el día y no sabes con quién dejar a tu perro? 🐶
La startup salvadoreña Huella Labs lanzó EvaApp, la primera aplicación en el país que profesionaliza los paseos, guardería y hospedaje de mascotas con cuidadores auditados en 6 pasos. https://t.co/pJLODIFGVC
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 17, 2026
Para eliminar la desconfianza al dejar a una mascota bajo el cuidado de terceros, Huella Labs implementó un proceso de validación de seis pasos antes de habilitar cualquier perfil en la plataforma. El filtro exige mayoría de edad, solvencia policial, antecedentes penales limpios, entrevistas, inspección de espacios físicos en caso de hospedaje y la verificación directa de tres referencias (laboral, personal y de experiencia previa en el cuido de animales).
Asimismo, la herramienta incorpora funciones pensadas para la tranquilidad del propietario durante todo el servicio:
Chat previo a la reserva: Permite conversar con el cuidador y coordinar una visita de reconocimiento antes de procesar cualquier pago.
Seguimiento en tiempo real: El dueño recibe fotografías y actualizaciones constantes mientras dura el servicio, cerrando la experiencia con un sistema de calificación mediante reseñas.
Pagos seguros y soporte: Todas las transacciones se gestionan dentro de la aplicación, respaldadas por un protocolo de emergencias y atención al cliente 24/7 vía WhatsApp.
Disponible de forma gratuita en Google Play Store y App Store, EvaApp marca un precedente sobre cómo las startups tecnológicas en El Salvador están identificando nichos tradicionales para digitalizarlos y convertirlos en oportunidades de negocio escalables.
Tendencias
¡De Batman a James Bond! Robert Pattinson hará historia al protagonizar dos de las mayores franquicias de Hollywood
El actor británico Robert Pattinson, de 40 años, fue confirmado como el nuevo James Bond, convirtiéndose en el sucesor de Daniel Craig y sumando otro personaje emblemático a su carrera. La estrella de Hollywood también continuará interpretando a Batman, por lo que encabezará simultáneamente dos de las franquicias cinematográficas más importantes del mundo.
La nueva película del agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve, reconocido por producciones como Dune, mientras que el guion estará a cargo de Steven Knight. El proyecto marcará una nueva etapa para la saga bajo el control creativo de Amazon MGM Studios. Pattinson fue seleccionado después de un proceso en el que también figuraron actores como Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden.
Mientras tanto, el protagonista de Crepúsculo retomará su papel como Bruce Wayne en The Batman Part II, dirigida por Matt Reeves y prevista para estrenarse en febrero de 2028. La próxima aventura de James Bond todavía no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento, aunque la participación del actor en ambas producciones representa un importante desafío para coordinar los calendarios de rodaje y promoción.
La elección de Pattinson ha despertado grandes expectativas entre los seguidores del cine, especialmente por su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Expertos de la industria consideran que protagonizar dos sagas de semejante importancia comercial es una situación poco habitual en Hollywood, mientras los estudios apuestan por su reconocimiento internacional para atraer a nuevas generaciones de espectadores.