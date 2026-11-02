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Posibles ciberataques alteran congeladores de supermercados en Europa y obligan a desechar alimentos

Publicado

hace 1 hora

el

Supermercados de varios países europeos reportaron este lunes 2 de noviembre aumentos inesperados de temperatura en sus refrigeradores y congeladores, en incidentes que distintas empresas atribuyen a posibles ciberataques. Los problemas afectaron establecimientos de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia, entre otros, y obligaron a retirar alimentos cuya conservación había quedado comprometida.

Entre las cadenas afectadas figuran Delhaize, Carrefour, ICA, Coop y SuperValu. Algunos reportes describen modificaciones remotas de los controles de refrigeración y activaciones del modo de descongelación, con temperaturas cercanas a los 50 °C en determinados equipos. El alcance y los daños varían entre establecimientos; no todos registraron pérdidas significativas.

Las empresas movilizaron técnicos para revisar las instalaciones, restablecer la refrigeración y reponer productos. En Irlanda, el grupo Musgrave informó de afectaciones en 13 supermercados SuperValu y señaló que el incidente había sido resuelto durante la tarde. Hasta la información disponible, no existe una cifra consolidada que permita cuantificar las pérdidas económicas de esta nueva oleada.

Los incidentes ocurren semanas después de ataques similares contra cientos de comercios en Francia. Las investigaciones deberán establecer si existe una conexión entre ambos episodios y quiénes son sus responsables, pues ningún grupo había reivindicado públicamente las acciones. El caso evidencia que la manipulación de sistemas conectados puede afectar directamente la conservación y distribución de alimentos.

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Política

Señalamiento sobre Juan Martínez d’Aubuisson y líder de 400 Mawozo carece de corroboración independiente

Publicado

hace 1 hora

el

2 noviembre, 2026

Por

Un hombre presentado en una entrevista como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista y antropólogo salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo. La versión fue difundida este lunes 2 de noviembre, pero no pudo ser corroborada de forma independiente.

El entrevistado sostuvo que Martínez mantuvo conversaciones con Joseph y con actores políticos presuntamente relacionados con pandillas haitianas. También le atribuyó protección de grupos criminales y apoyo de una organización no gubernamental, aunque la publicación consultada no identifica a esa entidad ni aporta documentos que permitan verificar tales afirmaciones.

Martínez ha publicado trabajos periodísticos sobre Haití y la frontera con República Dominicana. En una crónica de 2024 relata una visita a una mansión para entrevistar a Wideline Pierre; ese relato corresponde a una cobertura periodística y no acredita que residiera en una propiedad de Joseph ni que recibiera protección de su estructura.

La información revisada no permite confirmar la identidad y el parentesco del entrevistado, ni recoge una respuesta de Martínez a estos señalamientos. Tampoco presenta una acusación formal de las autoridades. Por ello, las declaraciones deben distinguirse de una conclusión judicial o de hechos demostrados sobre la relación del periodista con organizaciones criminales.

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Internacionales

VIDEO – Tragedia aérea en Florida: Learjet se estrella en zona residencial y mueren las 9 personas a bordo

Publicado

hace 5 horas

el

2 noviembre, 2026

Por

Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar este lunes en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach, Florida. Las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron.

El avión cubría la ruta Austin (Texas) – Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego emitió un mayday desesperado:

“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton, hija de brasileños. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años —antes incluso de sacar el carnet de conducir— y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. Su madre confirmó su identidad y expresó que siempre temió que un avión se la llevara, aunque se sentía orgullosa de ella.

El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables eléctricos y obligó a evacuar a unas 600 personas. No se reportaron víctimas en tierra.

La NTSB ya investiga las causas. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.

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Principal

PNC captura a hombre acusado de agredir a una mujer y a su bebé de siete meses en Sonsonate

Publicado

hace 6 horas

el

2 noviembre, 2026

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mauricio Heriberto López Borja, de 27 años, señalado de agredir físicamente a una mujer y a su hija de siete meses en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro. La institución informó del procedimiento este domingo 1 de noviembre.

Según el reporte policial, los agentes acudieron tras recibir una denuncia y encontraron a la bebé con hematomas visibles en el rostro. La información divulgada no precisa la gravedad de las lesiones ni detalla la atención médica que recibieron las víctimas.

Los equipos policiales localizaron al sospechoso a pocos metros del lugar de la agresión y procedieron a detenerlo. La PNC no especificó qué relación tiene López Borja con la mujer y la niña.

La institución anunció que el detenido será remitido por el delito de lesiones. Hasta la información disponible, no se ha comunicado una resolución judicial sobre el caso ni se han divulgado otros detalles de la investigación.

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