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Posibles ciberataques alteran congeladores de supermercados en Europa y obligan a desechar alimentos
Supermercados de varios países europeos reportaron este lunes 2 de noviembre aumentos inesperados de temperatura en sus refrigeradores y congeladores, en incidentes que distintas empresas atribuyen a posibles ciberataques. Los problemas afectaron establecimientos de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia, entre otros, y obligaron a retirar alimentos cuya conservación había quedado comprometida.
Entre las cadenas afectadas figuran Delhaize, Carrefour, ICA, Coop y SuperValu. Algunos reportes describen modificaciones remotas de los controles de refrigeración y activaciones del modo de descongelación, con temperaturas cercanas a los 50 °C en determinados equipos. El alcance y los daños varían entre establecimientos; no todos registraron pérdidas significativas.
Las empresas movilizaron técnicos para revisar las instalaciones, restablecer la refrigeración y reponer productos. En Irlanda, el grupo Musgrave informó de afectaciones en 13 supermercados SuperValu y señaló que el incidente había sido resuelto durante la tarde. Hasta la información disponible, no existe una cifra consolidada que permita cuantificar las pérdidas económicas de esta nueva oleada.
Los incidentes ocurren semanas después de ataques similares contra cientos de comercios en Francia. Las investigaciones deberán establecer si existe una conexión entre ambos episodios y quiénes son sus responsables, pues ningún grupo había reivindicado públicamente las acciones. El caso evidencia que la manipulación de sistemas conectados puede afectar directamente la conservación y distribución de alimentos.
Política
Señalamiento sobre Juan Martínez d’Aubuisson y líder de 400 Mawozo carece de corroboración independiente
Un hombre presentado en una entrevista como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista y antropólogo salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo. La versión fue difundida este lunes 2 de noviembre, pero no pudo ser corroborada de forma independiente.
El entrevistado sostuvo que Martínez mantuvo conversaciones con Joseph y con actores políticos presuntamente relacionados con pandillas haitianas. También le atribuyó protección de grupos criminales y apoyo de una organización no gubernamental, aunque la publicación consultada no identifica a esa entidad ni aporta documentos que permitan verificar tales afirmaciones.
Martínez ha publicado trabajos periodísticos sobre Haití y la frontera con República Dominicana. En una crónica de 2024 relata una visita a una mansión para entrevistar a Wideline Pierre; ese relato corresponde a una cobertura periodística y no acredita que residiera en una propiedad de Joseph ni que recibiera protección de su estructura.
La información revisada no permite confirmar la identidad y el parentesco del entrevistado, ni recoge una respuesta de Martínez a estos señalamientos. Tampoco presenta una acusación formal de las autoridades. Por ello, las declaraciones deben distinguirse de una conclusión judicial o de hechos demostrados sobre la relación del periodista con organizaciones criminales.
🚨 Señalamiento contra Juan Martínez d’Aubuisson
Un hombre presentado como hermano del primer ministro de Haití afirmó que el periodista salvadoreño Juan Martínez d’Aubuisson habría residido en una vivienda vinculada a Wilson Joseph, líder de la pandilla 400 Mawozo.
La versión se difundió este lunes, pero no ha podido ser corroborada de forma independiente.
El entrevistado también le atribuyó conversaciones con Joseph, protección de grupos criminales y apoyo de una ONG, sin identificar la organización ni presentar documentos.
Martínez ha realizado coberturas periodísticas sobre Haití. Una crónica de 2024 describe una entrevista en una mansión, pero eso no acredita que residiera allí ni que recibiera protección de la estructura de Joseph.
Hasta el momento no existe acusación formal ni respuesta pública del periodista.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026
Internacionales
VIDEO – Tragedia aérea en Florida: Learjet se estrella en zona residencial y mueren las 9 personas a bordo
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar este lunes en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach, Florida. Las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron.
El avión cubría la ruta Austin (Texas) – Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego emitió un mayday desesperado:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton, hija de brasileños. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años —antes incluso de sacar el carnet de conducir— y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. Su madre confirmó su identidad y expresó que siempre temió que un avión se la llevara, aunque se sentía orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables eléctricos y obligó a evacuar a unas 600 personas. No se reportaron víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga las causas. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
🚨 ÚLTIMA HORA | TRAGEDIA EN FLORIDA
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach. Las 9 personas a bordo murieron.
El avión viajaba de Austin (Texas) a las Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego vino el mayday:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton (hija de brasileños). Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, antes incluso de sacar el carnet de conducir. Tenía más de 1.300 horas de vuelo y soñaba con volar en aerolíneas comerciales. Su madre confirmó su identidad y dijo que “sabía que un avión se la iba a llevar”, pero estaba orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables y obligó a evacuar a unas 600 personas. No hubo víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
El video de dashcam del momento del impacto es demoledor.
#AccidenteAéreo #Florida #Learjet #WestPalmBeach #Noticias
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026
Principal
PNC captura a hombre acusado de agredir a una mujer y a su bebé de siete meses en Sonsonate
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Mauricio Heriberto López Borja, de 27 años, señalado de agredir físicamente a una mujer y a su hija de siete meses en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro. La institución informó del procedimiento este domingo 1 de noviembre.
Según el reporte policial, los agentes acudieron tras recibir una denuncia y encontraron a la bebé con hematomas visibles en el rostro. La información divulgada no precisa la gravedad de las lesiones ni detalla la atención médica que recibieron las víctimas.
Los equipos policiales localizaron al sospechoso a pocos metros del lugar de la agresión y procedieron a detenerlo. La PNC no especificó qué relación tiene López Borja con la mujer y la niña.
La institución anunció que el detenido será remitido por el delito de lesiones. Hasta la información disponible, no se ha comunicado una resolución judicial sobre el caso ni se han divulgado otros detalles de la investigación.
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