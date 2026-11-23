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Pan Baobao, el leopardo viral de China, deja su dieta a los 19 años
El zoológico de Panzhihua, en la provincia china de Sichuan, puso fin al plan para que su leopardo Pan Baobao bajara de peso. A sus 19 años, el felino seguirá con una alimentación supervisada, pero sus cuidadores se centrarán en mantener su peso estable y procurar su bienestar.
Pan Baobao se hizo famoso en 2024, cuando visitantes del zoológico compartieron videos de su figura redondeada. En redes sociales lo compararon con el oficial Garraza, el leopardo de la película Zootopia. La atención que recibió también despertó inquietud por los posibles efectos de su peso en su salud.
El zoológico ajustó su alimentación y la forma en que le servía la comida. El felino llegó a perder peso, pero recuperó parte con el tiempo. Sus cuidadores explicaron que, debido a su edad, ya no consideran conveniente iniciar otro plan para adelgazar.
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Familia de Tito Mira pide oraciones tras derrame cerebral en Estados Unidos
La familia del músico salvadoreño Tito Mira pidió a sus seguidores que oren por su recuperación tras sufrir un derrame cerebral en Estados Unidos, según informó el medio digital El Metido. El reporte público se limitó a comunicar lo ocurrido y a compartir la petición de sus familiares.
Alberto Ernesto Mira, conocido como «El Chivazo», pasó por agrupaciones como la Orquesta Casino y la Orquesta San Vicente antes de formar Los Chivazos de Armenia en 1994. Cuatro años después nació La Chanchona de Tito Mira, con la que popularizó temas como «Los lamentos de Rosita» y «La ciguanaba».
El músico se estableció en Estados Unidos en 2012 y siguió presentándose ante el público salvadoreño en ese país. En septiembre de 2026, su agrupación figuró entre las anunciadas para el Festival Salvadoreñísimo 503 en Houston.
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¡Hoy es el Día Internacional del Hombre! ¿Por qué se celebra cada 19 de noviembre?
Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha dedicada a reconocer las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, las familias y las comunidades. La jornada también busca generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan en materia de salud física, bienestar emocional e igualdad de género.
La iniciativa fue impulsada en 1999 por Jerome Teelucksingh, profesor de Historia de Trinidad y Tobago, quien propuso establecer un día para reflexionar sobre la salud de hombres y niños, las relaciones entre géneros y la importancia de promover modelos masculinos positivos. La fecha también coincide con el cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo de masculinidad.
Entre los principales objetivos de esta conmemoración se encuentran fomentar el cuidado de la salud masculina, visibilizar problemas como la depresión, el suicidio y la violencia, reconocer el papel de los hombres en la crianza de los hijos y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Actualmente, la fecha se celebra en más de 80 países.
Más allá de las felicitaciones, el Día Internacional del Hombre invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud física y mental, fortalecer la paternidad responsable y construir entornos donde los hombres puedan expresar sus emociones sin prejuicios. La conmemoración no busca competir con el Día Internacional de la Mujer, sino complementar los esfuerzos por una sociedad más equitativa y libre de violencia.
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¡Vuelve a hacerse viral! Resurge imagen de conductora que terminó chocando contra un supermercado en San Salvador
Una imagen de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en 2021 volvió a circular en redes sociales, despertando nuevamente comentarios y reacciones entre los usuarios. El percance fue protagonizado por una conductora que terminó impactando su camioneta contra la entrada de un reconocido supermercado en San Salvador.
El hecho ocurrió en el Paseo General Escalón, cuando la mujer intentaba estacionar su vehículo y perdió el control, provocando que la camioneta terminara chocando contra el establecimiento.
De acuerdo con los reportes de aquel momento, el accidente no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales. Pese a lo aparatoso del impacto, no fue necesario lamentar víctimas.
Cinco años después, la fotografía del percance volvió a compartirse en diferentes plataformas digitales, generando comentarios y recordando uno de los accidentes que llamó la atención de los salvadoreños en 2021. La publicación ha despertado nuevamente la curiosidad de los usuarios en redes sociales.