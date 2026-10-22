Tendencias
Muere Saúl Blanch a los 75 años, la voz del primer disco de Rata Blanca
El cantante argentino Saúl Blanch, reconocido por interpretar el álbum debut de Rata Blanca y por su trayectoria con la banda Plus, murió a los 75 años en Buenos Aires, donde permanecía hospitalizado desde hacía varias semanas. La noticia se conoció el miércoles 21 de octubre y fue confirmada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU).
Blanch dejó su voz en Rata Blanca, el disco homónimo publicado en 1988, que marcó el comienzo de la trayectoria discográfica del grupo liderado por Walter Giardino. En esa producción interpretó canciones como El sueño de la gitana, Chico callejero, Rompe el hechizo y Solo para amarte, vinculadas a la primera etapa de la agrupación.
Antes de incorporarse a Rata Blanca, había formado parte de Plus, una banda destacada del rock pesado argentino de los años setenta. Posteriormente continuó como solista con trabajos como Fiel a sus fieles, de 1990, y Refugiado, publicado en 2006 bajo el proyecto Saúl Blanch Revancha.
Su vínculo con Rata Blanca tuvo nuevos encuentros sobre el escenario, incluidos conciertos como invitado en el Teatro Flores de Buenos Aires durante marzo de 2026. Tras conocerse su fallecimiento, el INAMU reconoció su aporte a la música argentina y expresó su acompañamiento a sus familiares y seres queridos.
Tendencias
Muere Richard Riehle a los 78 años, recordado como Tom Smykowski en “Office Space”
El actor estadounidense Richard Riehle, conocido por interpretar a Tom Smykowski en la comedia “Office Space”, falleció a los 78 años. Sus representantes confirmaron que murió por causas naturales el jueves 15 de octubre en Los Ángeles, aunque la noticia se hizo pública el lunes 19.
Con casi cinco décadas de trayectoria y más de 400 trabajos, Riehle construyó una extensa carrera como actor de reparto. Su participación en “Office Space”, estrenada en 1999 y dirigida por Mike Judge, lo convirtió en un rostro especialmente recordado entre los seguidores de esta sátira sobre la vida laboral en las oficinas.
Su filmografía también incluye “Casino”, “The Fugitive”, “Glory” y “Bridesmaids”. En televisión interpretó a Walt Finnerty en la comedia “Grounded for Life” y apareció en distintas series de la franquicia “Star Trek”. Su versatilidad le permitió alternar personajes cómicos, figuras de autoridad y papeles dramáticos, además de desarrollar una trayectoria teatral.
Artists & Representatives y Wright Entertainment destacaron tanto su talento como la generosidad con la que apoyaba a actores y cineastas emergentes. Su compañero en “Grounded for Life”, Donal Logue, también lo recordó como un profesional humilde y comprometido con su oficio. Riehle deja un legado de personajes secundarios que acompañaron a varias generaciones de espectadores.
Moda
OGME trae los bóxer GAP que combinan estilo y confort para el hombre moderno
El estilo y la comodidad no están peleados, y GAP lo demuestra con su colección de bóxer para hombre que ya está disponible en OGME El Salvador. Con un diseño clásico y un ajuste ceñido que brinda soporte durante todo el día, estos bóxers se han convertido en uno de los favoritos del guardarropa masculino.
Disponibles en colores vibrantes como rojo, gris y tonos de azul, y en tallas S, M, L y XL, los bóxer GAP destacan por su cintura elástica con el logo de la marca y su tela suave y resistente. Son perfectos para el uso diario, ofreciendo frescura y libertad de movimiento sin perder el toque moderno y juvenil que caracteriza a la marca.
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Moda
OGME El Salvador presenta los calcetines Columbia que te acompañan en cada paso
La comodidad empieza desde los pies, y Columbia lo demuestra con su nueva línea de calcetines para hombre disponible en OGME El Salvador. Con el lema «Comodidad en cada paso», esta colección está pensada para brindar suavidad, resistencia y durabilidad durante todo el día, ya sea en casa, en el trabajo, haciendo deporte o en una aventura.
Fabricados con refuerzo en punta y talón, los calcetines Columbia ofrecen un ajuste cómodo que resiste el uso diario sin perder su forma. Su diseño versátil en tono azul navy combina fácilmente con cualquier outfit, convirtiéndolos en un básico imprescindible para el guardarropa masculino. Son ideales para quienes buscan una prenda funcional que no sacrifique calidad ni confort.
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