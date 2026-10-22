Muere Saúl Blanch a los 75 años, la voz del primer disco de Rata Blanca

El cantante argentino Saúl Blanch, reconocido por interpretar el álbum debut de Rata Blanca y por su trayectoria con la banda Plus, murió a los 75 años en Buenos Aires, donde permanecía hospitalizado desde hacía varias semanas. La noticia se conoció el miércoles 21 de octubre y fue confirmada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU).

Blanch dejó su voz en Rata Blanca, el disco homónimo publicado en 1988, que marcó el comienzo de la trayectoria discográfica del grupo liderado por Walter Giardino. En esa producción interpretó canciones como El sueño de la gitana, Chico callejero, Rompe el hechizo y Solo para amarte, vinculadas a la primera etapa de la agrupación.

Antes de incorporarse a Rata Blanca, había formado parte de Plus, una banda destacada del rock pesado argentino de los años setenta. Posteriormente continuó como solista con trabajos como Fiel a sus fieles, de 1990, y Refugiado, publicado en 2006 bajo el proyecto Saúl Blanch Revancha.

Su vínculo con Rata Blanca tuvo nuevos encuentros sobre el escenario, incluidos conciertos como invitado en el Teatro Flores de Buenos Aires durante marzo de 2026. Tras conocerse su fallecimiento, el INAMU reconoció su aporte a la música argentina y expresó su acompañamiento a sus familiares y seres queridos.

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