Muere María Alicia Delgado a los 77 años, actriz recordada por su trabajo con Eugenio Derbez

El huevo suele ser el primer señalado cuando sube el colesterol, pero los especialistas coinciden en que el problema no es el huevo en sí, sino cómo lo cocinas y con qué lo acompañas.

Los puntos clave que recomiendan expertos como la Asociación Americana del Corazón (AHA) y la Cleveland Clinic incluyen:

Cantidad moderada: Las personas sanas pueden consumir un huevo entero al día. Si tienes el colesterol LDL («malo») elevado, diabetes o riesgo cardíaco, conviene personalizar la porción con tu médico (una alternativa es combinar un huevo entero con claras adicionales).

Cambia la grasa al cocinar: Olvídate de la mantequilla, la manteca o la grasa de tocino. Prefiere utilizar aceites vegetales líquidos como el aceite de oliva o de canola. Hervirlo también es una excelente opción porque no requiere grasa añadida.

Cuidado con los acompañamientos: El verdadero peligro suele estar en lo que rodea al huevo. Acompañarlo habitualmente con tocino, salchichas, exceso de mantequilla o quesos muy grasos dispara el riesgo cardiovascular. Es mejor optar por verduras, tostadas integrales o frijoles sin manteca.

El colesterol se mantiene en la yema: Aunque la cocción o el tipo de aceite cambien, la yema conserva su colesterol. Sin embargo, las claras son una gran fuente de proteína libre de colesterol si necesitas limitar su consumo.

En resumen: no se trata de eliminarlo por completo de tu dieta, sino de mejorar la calidad de todo el plato y ajustarlo a tus análisis médicos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...