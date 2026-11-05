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Muere María Alicia Delgado a los 77 años, actriz recordada por su trabajo con Eugenio Derbez
La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado falleció el miércoles 4 de noviembre a los 77 años. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia y expresó sus condolencias a familiares y amigos de la artista, cuya trayectoria abarcó programas de humor, producciones educativas y telenovelas.
Originaria de Monterrey, Nuevo León, Delgado comenzó su carrera en la década de 1970 y participó en títulos como «El tesoro del saber», «¡Anabel!», «Derbez en cuando» y «Cero en conducta». Entre sus personajes más recordados figura Alz, con el que compartió pantalla junto a Eugenio Derbez en «XHDerbez».
Su trabajo también incluyó las telenovelas «De que te quiero, te quiero», «La vecina» y «Enamorándome de Ramón», además de la serie «¿Tú crees?». Ingrid Martz, compañera de reparto en esta última producción, reveló que Delgado enfrentaba un cáncer y había decidido mantener su enfermedad en privado.
Tras conocerse su fallecimiento, compañeros y equipos de producción compartieron mensajes de despedida. África Zavala destacó su alegría, generosidad y capacidad para hacer reír, mientras que la ANDI recordó su aportación a la televisión mexicana y el vínculo que construyó con distintas generaciones de espectadores.
Jetset
Laura Bozzo salió de cuidados intensivos: su hija revela que al ingresar le daban un 10 % de posibilidades de sobrevivir
Laura Bozzo salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y continúa hospitalizada en una habitación, según informó su hija mayor, Victoria de la Fuente. La presentadora peruana fue sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera perforada que derivó en peritonitis, de acuerdo con el testimonio familiar.
Durante una intervención en el programa «Amor y fuego», Victoria relató que la emergencia comenzó mientras su madre se encontraba en Acapulco, México. Los fuertes dolores abdominales motivaron su traslado en ambulancia a un hospital, donde fue operada antes de ser llevada a otro centro médico en Ciudad de México para continuar el tratamiento.
La hija de la conductora recordó que, al ingreso, los médicos les habrían comunicado un pronóstico muy delicado, con apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir. Esa cifra corresponde al momento inicial de la emergencia, según su relato, y no describe el estado actual de Bozzo. También explicó que durante la fase más crítica necesitó apoyo para respirar.
Victoria señaló que su madre está consciente y ha mostrado mejorías, aunque su evolución continúa bajo seguimiento médico. La familia había evitado ofrecer un pronóstico definitivo debido a los cambios que experimentó durante su estancia en cuidados intensivos; el traslado a una habitación todavía no supone el alta hospitalaria.
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Posibles ciberataques alteran congeladores de supermercados en Europa y obligan a desechar alimentos
Supermercados de varios países europeos reportaron este lunes 2 de noviembre aumentos inesperados de temperatura en sus refrigeradores y congeladores, en incidentes que distintas empresas atribuyen a posibles ciberataques. Los problemas afectaron establecimientos de Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Estonia, entre otros, y obligaron a retirar alimentos cuya conservación había quedado comprometida.
Entre las cadenas afectadas figuran Delhaize, Carrefour, ICA, Coop y SuperValu. Algunos reportes describen modificaciones remotas de los controles de refrigeración y activaciones del modo de descongelación, con temperaturas cercanas a los 50 °C en determinados equipos. El alcance y los daños varían entre establecimientos; no todos registraron pérdidas significativas.
Las empresas movilizaron técnicos para revisar las instalaciones, restablecer la refrigeración y reponer productos. En Irlanda, el grupo Musgrave informó de afectaciones en 13 supermercados SuperValu y señaló que el incidente había sido resuelto durante la tarde. Hasta la información disponible, no existe una cifra consolidada que permita cuantificar las pérdidas económicas de esta nueva oleada.
Los incidentes ocurren semanas después de ataques similares contra cientos de comercios en Francia. Las investigaciones deberán establecer si existe una conexión entre ambos episodios y quiénes son sus responsables, pues ningún grupo había reivindicado públicamente las acciones. El caso evidencia que la manipulación de sistemas conectados puede afectar directamente la conservación y distribución de alimentos.
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Mitos y realidades: ¿Cómo disfrutar del huevo si cuidas tu colesterol?
El huevo suele ser el primer señalado cuando sube el colesterol, pero los especialistas coinciden en que el problema no es el huevo en sí, sino cómo lo cocinas y con qué lo acompañas.
Los puntos clave que recomiendan expertos como la Asociación Americana del Corazón (AHA) y la Cleveland Clinic incluyen:
Cantidad moderada: Las personas sanas pueden consumir un huevo entero al día. Si tienes el colesterol LDL («malo») elevado, diabetes o riesgo cardíaco, conviene personalizar la porción con tu médico (una alternativa es combinar un huevo entero con claras adicionales).
Cambia la grasa al cocinar: Olvídate de la mantequilla, la manteca o la grasa de tocino. Prefiere utilizar aceites vegetales líquidos como el aceite de oliva o de canola. Hervirlo también es una excelente opción porque no requiere grasa añadida.
Cuidado con los acompañamientos: El verdadero peligro suele estar en lo que rodea al huevo. Acompañarlo habitualmente con tocino, salchichas, exceso de mantequilla o quesos muy grasos dispara el riesgo cardiovascular. Es mejor optar por verduras, tostadas integrales o frijoles sin manteca.
El colesterol se mantiene en la yema: Aunque la cocción o el tipo de aceite cambien, la yema conserva su colesterol. Sin embargo, las claras son una gran fuente de proteína libre de colesterol si necesitas limitar su consumo.
En resumen: no se trata de eliminarlo por completo de tu dieta, sino de mejorar la calidad de todo el plato y ajustarlo a tus análisis médicos.