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Jennifer Barreto, de 27 años, se convirtió en la primera madre y la primera mujer casada en ganar Miss Universo. La representante de Puerto Rico recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch la noche del martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. Su triunfo le dio a la isla su sexto título, el primero desde 2006.
¡HISTÓRICO! ¡PUERTO RICO! 👑🇵🇷
Jennifer Barreto, de Puerto Rico, es la nueva Miss Universe 2026.
La boricua se coronó este martes 24 de noviembre en la gala final de la edición 75 del certamen, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, ante su gente.
Con este triunfo, Puerto Rico consigue su sexta corona universal, después de 20 años sin ganarla, y Jennifer hace historia como la primera madre en ganar el título.
Sucede en el trono a la mexicana Fátima Bosch.
¡Felicidades, Puerto Rico! ¡La corona se quedó en casa! 👑
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 25, 2026
Barreto debutó en una pasarela profesional en febrero de 2026. Cuatro meses después ganó el certamen puertorriqueño como representante de San Sebastián. Su participación fue posible gracias al cambio de reglas que abrió el concurso a madres y mujeres casadas desde la edición de 2023, celebrada en El Salvador.
Madre de una niña de siete años, Barreto contó que la maternidad la llevó a buscar apoyo psicológico y despertó su interés por la salud mental. Obtuvo dos maestrías, una en psicología de la investigación y otra en trabajo social clínico.
En 2021 comenzó a trabajar con familias del Ejército de Estados Unidos en Texas. Como educadora y especialista en respuesta a crisis, brindó apoyo a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil. Más adelante pasó a diseñar estrategias de prevención, una labor que, según explicó, la motivó a usar el certamen para dar visibilidad a esas causas.
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OGME trae los bóxer GAP que combinan estilo y confort para el hombre moderno
El estilo y la comodidad no están peleados, y GAP lo demuestra con su colección de bóxer para hombre que ya está disponible en OGME El Salvador. Con un diseño clásico y un ajuste ceñido que brinda soporte durante todo el día, estos bóxers se han convertido en uno de los favoritos del guardarropa masculino.
Disponibles en colores vibrantes como rojo, gris y tonos de azul, y en tallas S, M, L y XL, los bóxer GAP destacan por su cintura elástica con el logo de la marca y su tela suave y resistente. Son perfectos para el uso diario, ofreciendo frescura y libertad de movimiento sin perder el toque moderno y juvenil que caracteriza a la marca.
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OGME El Salvador presenta los calcetines Columbia que te acompañan en cada paso
La comodidad empieza desde los pies, y Columbia lo demuestra con su nueva línea de calcetines para hombre disponible en OGME El Salvador. Con el lema «Comodidad en cada paso», esta colección está pensada para brindar suavidad, resistencia y durabilidad durante todo el día, ya sea en casa, en el trabajo, haciendo deporte o en una aventura.
Fabricados con refuerzo en punta y talón, los calcetines Columbia ofrecen un ajuste cómodo que resiste el uso diario sin perder su forma. Su diseño versátil en tono azul navy combina fácilmente con cualquier outfit, convirtiéndolos en un básico imprescindible para el guardarropa masculino. Son ideales para quienes buscan una prenda funcional que no sacrifique calidad ni confort.
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Comodidad todo el día: los bloomer Danskin que están conquistando a las salvadoreñas
La comodidad y la frescura se han vuelto esenciales en la ropa interior femenina, y la marca Danskin lo sabe. A través de OGME El Salvador, ha lanzado su colección de bloomers tipo cachetero, una prenda diseñada para brindar suavidad, transpirabilidad y elasticidad durante todo el día, sin sacrificar el estilo.
Este modelo destaca por su tejido suave y respirable, ideal para el clima salvadoreño y para el uso diario. Está disponible en una amplia variedad de colores y en tallas S, M, L y XL, adaptándose a diferentes gustos y necesidades. Su diseño cachetero ofrece mayor cobertura y confort, convirtiéndolo en una de las opciones favoritas para quienes buscan sentirse seguras y frescas.
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