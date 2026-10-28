Tendencias
Martín, el gallo que convirtió la entrada de un hospital en su hogar y conmueve a Bolivia
Un gallo llamado Martín se ha convertido en un personaje querido en el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, en Santa Cruz de la Sierra. Su presencia cotidiana entre pacientes, trabajadores y comerciantes volvió a llamar la atención en redes sociales, donde circula la historia de que permanece allí esperando a su dueño fallecido.
María del Carmen Gamón, funcionaria administrativa del hospital, relató que el ave llegó con un paciente y se quedó en el lugar después de que este aparentemente muriera. Sin embargo, existen versiones diferentes sobre su origen: una crónica publicada en 2022 señalaba que llegó siendo un polluelo durante la pandemia y que pertenecía a una mujer que vendía aves para financiar su tratamiento.
Lo que coincide en los relatos es el cuidado que recibe de quienes frecuentan el hospital. Martín recorre la entrada, se acerca a los puestos de comida y busca refugio en los árboles al oscurecer. Trabajadores y comerciantes lo alimentan y han intervenido para impedir que otras personas se lo lleven.
Su historia ha provocado comparaciones con Hachiko, el perro japonés recordado por esperar a su dueño fallecido. Aunque no puede afirmarse que Martín espere conscientemente a una persona ni establecer con certeza los ocho años que mencionan las publicaciones recientes, su permanencia refleja el vínculo que ha construido con la comunidad del hospital.
Tendencias
Día Internacional del Gato Negro: por qué se celebra este 27 de octubre y cómo combatir los mitos sobre estos felinos
Este martes 27 de octubre se conmemora el Día Internacional del Gato Negro, una fecha dedicada a reconocer la belleza de estos felinos, promover su adopción responsable y combatir las supersticiones que durante siglos los han relacionado con la mala suerte y la brujería. La celebración busca generar conciencia sobre los prejuicios que pueden reducir sus oportunidades de encontrar una familia y recordar que el color del pelaje no determina su comportamiento ni su personalidad.
La asociación entre los gatos negros y las fuerzas sobrenaturales se remonta, principalmente, a creencias arraigadas en la Europa medieval. Sin embargo, su simbolismo ha variado según la cultura y la época: en el Antiguo Egipto, los gatos eran apreciados por su capacidad para proteger los hogares de roedores y otros animales, y estaban vinculados con la diosa Bastet, relacionada con la protección y la fertilidad. Estas diferencias históricas evidencian que la supuesta mala suerte atribuida a los gatos negros es una creencia cultural, no un hecho demostrado.
El estigma todavía puede influir en las decisiones de adopción. Investigaciones sobre refugios y organizaciones protectoras han encontrado diferencias en los tiempos que algunos gatos de pelaje oscuro tardan en encontrar hogar. Además, la cercanía de Halloween suele reavivar los temores sobre posibles situaciones de maltrato, por lo que algunas protectoras refuerzan sus protocolos de adopción y recomiendan evaluar cuidadosamente a los solicitantes. No obstante, es importante evitar generalizaciones y verificar cualquier denuncia de manera responsable.
En el Día Internacional del Gato Negro, la principal invitación es a elegir una mascota por su temperamento, necesidades y compatibilidad con el hogar, y no por mitos relacionados con su apariencia. La tenencia responsable incluye alimentación adecuada, vacunación, esterilización, atención veterinaria y un entorno seguro. Más allá de las supersticiones, estos animales merecen el mismo respeto, protección y oportunidad de tener una familia que cualquier otro gato.
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Muere Komanche, streamer salvadoreño de 30 años y organizador de los Squid Craft Games
El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, falleció a los 30 años en Monterrey, México. Su representante, Byron Reyes, confirmó la noticia mediante sus historias de Instagram después de comunicarse con la familia del streamer.
La información sobre su fallecimiento comenzó a circular el domingo 25 de octubre y posteriormente fue corroborada por su mánager. Hasta el momento, no se ha divulgado una causa oficial de muerte, por lo que las circunstancias permanecen pendientes de esclarecimiento.
Komanche desarrolló su carrera en las transmisiones de videojuegos y reunió una amplia comunidad de seguidores en el mundo hispanohablante. Uno de sus proyectos más reconocidos fueron los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en «El juego del calamar», que impulsó junto a AuronPlay y Rubius.
Tras conocerse la noticia, compañeros como AuronPlay e Ibai Llanos expresaron sus condolencias y recordaron su amistad con el salvadoreño. Su fallecimiento deja de luto a la comunidad del streaming, que destacó los momentos y proyectos que compartió con sus seguidores y otros creadores
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Jetset
¡Una década en sequía! El secreto mejor guardado de Angelina Jolie tras su divorcio
Atrás quedaron los días de pasiones desbordadas en la alfombra roja. ¡Bombazo en Hollywood! A diez años de su escandalosa y mediática separación de Brad Pitt, Angelina Jolie rompió el silencio y dejó a todos con la boca abierta al confesar la drástica decisión que tomó sobre su corazón.
En una reciente entrevista con Yahoo Entertainment, la ganadora del Óscar confesó sin pelos en la lengua que no ha tenido ninguna relación sentimental desde hace una década. Sí, leíste bien: diez años de absoluta soltería.
¿La razón? Lejos de los romances de película, la actriz y directora decidió echarle el cerrojo a su vida amorosa para entregarse en cuerpo y alma a su verdadero ejército: sus hijos y su familia. Para ella, el amor de pareja pasó a último plano.
¿Volverá a flecharla alguien algún día o su corazón seguirá bajo llave por siempre? ¡El tiempo dirá!