Martín, el gallo que convirtió la entrada de un hospital en su hogar y conmueve a Bolivia

Este martes 27 de octubre se conmemora el Día Internacional del Gato Negro, una fecha dedicada a reconocer la belleza de estos felinos, promover su adopción responsable y combatir las supersticiones que durante siglos los han relacionado con la mala suerte y la brujería. La celebración busca generar conciencia sobre los prejuicios que pueden reducir sus oportunidades de encontrar una familia y recordar que el color del pelaje no determina su comportamiento ni su personalidad.

La asociación entre los gatos negros y las fuerzas sobrenaturales se remonta, principalmente, a creencias arraigadas en la Europa medieval. Sin embargo, su simbolismo ha variado según la cultura y la época: en el Antiguo Egipto, los gatos eran apreciados por su capacidad para proteger los hogares de roedores y otros animales, y estaban vinculados con la diosa Bastet, relacionada con la protección y la fertilidad. Estas diferencias históricas evidencian que la supuesta mala suerte atribuida a los gatos negros es una creencia cultural, no un hecho demostrado.

El estigma todavía puede influir en las decisiones de adopción. Investigaciones sobre refugios y organizaciones protectoras han encontrado diferencias en los tiempos que algunos gatos de pelaje oscuro tardan en encontrar hogar. Además, la cercanía de Halloween suele reavivar los temores sobre posibles situaciones de maltrato, por lo que algunas protectoras refuerzan sus protocolos de adopción y recomiendan evaluar cuidadosamente a los solicitantes. No obstante, es importante evitar generalizaciones y verificar cualquier denuncia de manera responsable.

En el Día Internacional del Gato Negro, la principal invitación es a elegir una mascota por su temperamento, necesidades y compatibilidad con el hogar, y no por mitos relacionados con su apariencia. La tenencia responsable incluye alimentación adecuada, vacunación, esterilización, atención veterinaria y un entorno seguro. Más allá de las supersticiones, estos animales merecen el mismo respeto, protección y oportunidad de tener una familia que cualquier otro gato.

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