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Laura Bozzo salió de cuidados intensivos: su hija revela que al ingresar le daban un 10 % de posibilidades de sobrevivir
Laura Bozzo salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y continúa hospitalizada en una habitación, según informó su hija mayor, Victoria de la Fuente. La presentadora peruana fue sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera perforada que derivó en peritonitis, de acuerdo con el testimonio familiar.
Durante una intervención en el programa «Amor y fuego», Victoria relató que la emergencia comenzó mientras su madre se encontraba en Acapulco, México. Los fuertes dolores abdominales motivaron su traslado en ambulancia a un hospital, donde fue operada antes de ser llevada a otro centro médico en Ciudad de México para continuar el tratamiento.
La hija de la conductora recordó que, al ingreso, los médicos les habrían comunicado un pronóstico muy delicado, con apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir. Esa cifra corresponde al momento inicial de la emergencia, según su relato, y no describe el estado actual de Bozzo. También explicó que durante la fase más crítica necesitó apoyo para respirar.
Victoria señaló que su madre está consciente y ha mostrado mejorías, aunque su evolución continúa bajo seguimiento médico. La familia había evitado ofrecer un pronóstico definitivo debido a los cambios que experimentó durante su estancia en cuidados intensivos; el traslado a una habitación todavía no supone el alta hospitalaria.
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Fallece el actor Patrick Stewart, ícono de Star Trek y X-Men, a los 86 años
El actor británico Patrick Stewart falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles. El deceso se produjo el miércoles por la noche, tras un breve proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, de acuerdo con el comunicado difundido por su entorno.
Stewart alcanzó reconocimiento mundial por su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en la serie y las películas de Star Trek: La Nueva Generación, así como por el papel del profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica de X-Men. Su formación clásica en el teatro, especialmente en la Royal Shakespeare Company, marcó una carrera que abarcó más de seis décadas entre el escenario, la televisión y el cine.
Además de sus roles más emblemáticos, participó en producciones como Excalibur, Dune y diversas obras de teatro en el West End y Broadway. En sus últimos años mantuvo una presencia activa en proyectos relacionados con las franquicias que lo hicieron popular, incluyendo apariciones posteriores en el universo de Star Trek y en el cine de superhéroes.
El comunicado familiar destacó que el actor estuvo acompañado por su esposa y seres cercanos en sus últimos momentos. Stewart deja un legado reconocido tanto en el teatro clásico como en la cultura popular contemporánea.
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Muere Komanche, streamer salvadoreño de 30 años y organizador de los Squid Craft Games
El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, falleció a los 30 años en Monterrey, México. Su representante, Byron Reyes, confirmó la noticia mediante sus historias de Instagram después de comunicarse con la familia del streamer.
La información sobre su fallecimiento comenzó a circular el domingo 25 de octubre y posteriormente fue corroborada por su mánager. Hasta el momento, no se ha divulgado una causa oficial de muerte, por lo que las circunstancias permanecen pendientes de esclarecimiento.
Komanche desarrolló su carrera en las transmisiones de videojuegos y reunió una amplia comunidad de seguidores en el mundo hispanohablante. Uno de sus proyectos más reconocidos fueron los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en «El juego del calamar», que impulsó junto a AuronPlay y Rubius.
Tras conocerse la noticia, compañeros como AuronPlay e Ibai Llanos expresaron sus condolencias y recordaron su amistad con el salvadoreño. Su fallecimiento deja de luto a la comunidad del streaming, que destacó los momentos y proyectos que compartió con sus seguidores y otros creadores
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¡Una década en sequía! El secreto mejor guardado de Angelina Jolie tras su divorcio
Atrás quedaron los días de pasiones desbordadas en la alfombra roja. ¡Bombazo en Hollywood! A diez años de su escandalosa y mediática separación de Brad Pitt, Angelina Jolie rompió el silencio y dejó a todos con la boca abierta al confesar la drástica decisión que tomó sobre su corazón.
En una reciente entrevista con Yahoo Entertainment, la ganadora del Óscar confesó sin pelos en la lengua que no ha tenido ninguna relación sentimental desde hace una década. Sí, leíste bien: diez años de absoluta soltería.
¿La razón? Lejos de los romances de película, la actriz y directora decidió echarle el cerrojo a su vida amorosa para entregarse en cuerpo y alma a su verdadero ejército: sus hijos y su familia. Para ella, el amor de pareja pasó a último plano.
¿Volverá a flecharla alguien algún día o su corazón seguirá bajo llave por siempre? ¡El tiempo dirá!