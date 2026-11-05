Laura Bozzo salió de cuidados intensivos: su hija revela que al ingresar le daban un 10 % de posibilidades de sobrevivir

Laura Bozzo salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y continúa hospitalizada en una habitación, según informó su hija mayor, Victoria de la Fuente. La presentadora peruana fue sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera perforada que derivó en peritonitis, de acuerdo con el testimonio familiar.

Durante una intervención en el programa «Amor y fuego», Victoria relató que la emergencia comenzó mientras su madre se encontraba en Acapulco, México. Los fuertes dolores abdominales motivaron su traslado en ambulancia a un hospital, donde fue operada antes de ser llevada a otro centro médico en Ciudad de México para continuar el tratamiento.

La hija de la conductora recordó que, al ingreso, los médicos les habrían comunicado un pronóstico muy delicado, con apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir. Esa cifra corresponde al momento inicial de la emergencia, según su relato, y no describe el estado actual de Bozzo. También explicó que durante la fase más crítica necesitó apoyo para respirar.

Victoria señaló que su madre está consciente y ha mostrado mejorías, aunque su evolución continúa bajo seguimiento médico. La familia había evitado ofrecer un pronóstico definitivo debido a los cambios que experimentó durante su estancia en cuidados intensivos; el traslado a una habitación todavía no supone el alta hospitalaria.

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