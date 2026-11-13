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Latin Grammy 2026: Rosalía arrasa con seis premios y estos son los grandes ganadores de la noche
La cantante española Rosalía se convirtió en la gran triunfadora de los Latin Grammy 2026, al conquistar seis premios durante la ceremonia celebrada la noche del jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.
La artista se llevó dos de los reconocimientos más importantes: Álbum del Año por “LUX” y Canción del Año por “La Perla”, tema que interpreta junto a Yahritza y Su Esencia. Con este resultado, Rosalía reafirmó su protagonismo en la industria musical latina.
Otro de los grandes ganadores fue el argentino Milo J, quien obtuvo cuatro premios, incluido Grabación del Año por “Niño”. También destacaron Karol G, ganadora de Mejor Álbum de Música Urbana por “Tropicoqueta”; Alejandro Sanz, premiado por “¿Y Ahora Qué +?”; y Aria Vega, reconocida como Mejor Nuevo Artista.
La gala también rindió homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año 2026, reconociendo su trayectoria y aporte a la expansión mundial del reguetón. La edición número 27 reunió a importantes figuras de la música latina y premió producciones de diversos géneros, desde el pop y la música urbana hasta el rock y los ritmos tropicales.
Política
Vicepresidente Ulloa participa en Cumbre Iberoamericana sobre innovación en la justicia e inteligencia artificial
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, participó de forma virtual en la Cumbre Iberoamericana de Innovación en la Justicia, Lucha contra la Piratería y Ciberseguridad, organizada por CERTAL y celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.
Durante su intervención, el Vicepresidente destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar la administración de justicia, optimizar los procesos judiciales y fortalecer las capacidades institucionales. Señaló que la transformación digital debe contribuir a una justicia más eficiente, accesible y orientada a las necesidades de la población.
Ulloa enfatizó la importancia de preparar a jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia para la incorporación responsable de nuevas tecnologías. También se refirió a los avances de El Salvador en legislación tecnológica, incluyendo normas relacionadas con inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos personales.
Asimismo, destacó el Centro de Innovación y Justicia de Alta Tecnología (CIJAT), iniciativa impulsada por CERTAL, orientada a fortalecer los sistemas judiciales de Iberoamérica mediante la innovación tecnológica y la cooperación regional. Afirmó que su misión debe trascender la capacitación teórica y contribuir a desarrollar capacidades concretas, promover investigación aplicada y facilitar el intercambio de experiencias entre los países.
Finalmente, hizo un llamado a consolidar una visión compartida en Iberoamérica para convertir la innovación tecnológica en una herramienta de desarrollo institucional, seguridad jurídica y cooperación regional.
IA y seguridad jurídica: una visión para Iberoamérica. 🇸🇻El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), participó de forma virtual en la Cumbre Iberoamericana de Innovación en la Justicia, Lucha contra la Piratería y Ciberseguridad, organizada por @certalatam, celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington.🇺🇸
Durante su intervención, el Vicepresidente Ulloa destacó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar la administración de justicia, optimizar los procesos judiciales y fortalecer las capacidades institucionales. Señaló que la transformación digital debe contribuir a garantizar una justicia más eficiente, accesible y orientada a las necesidades de la población.
En esa línea, enfatizó la importancia de preparar a jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia para la incorporación responsable de nuevas tecnologías. Asimismo, hizo referencia a los avances de El Salvador en materia de legislación tecnológica, destacando la aprobación de instrumentos normativos relacionados con la IA, la ciberseguridad y la protección de datos personales, como parte de los esfuerzos por impulsar la innovación con seguridad jurídica.
Además, se refirió al Centro de Innovación y Justicia de Alta Tecnología (CIJAT), iniciativa impulsada por CERTAL, orientada a fortalecer los sistemas judiciales de Iberoamérica mediante la innovación tecnológica y la cooperación regional. “Su misión debe trascender la capacitación teórica. Debe contribuir a desarrollar capacidades concretas, promover investigación aplicada y facilitar el intercambio de experiencias entre los países iberoamericanos”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado a consolidar una visión compartida entre los países iberoamericanos para convertir la innovación tecnológica en una herramienta de desarrollo institucional, seguridad jurídica y cooperación regional.
🌎 La Cumbre Iberoamericana de CERTAL reunió a autoridades, académicos y representantes institucionales para promover el diálogo y la cooperación en torno a temas clave como la innovación en la justicia, la ciberseguridad y la propiedad intelectual.
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 13, 2026
Internacionales
Papa León XIV regresa a Chiclayo, la ciudad peruana donde fue obispo, en histórica visita
El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, Perú, la ciudad donde ejerció como obispo durante varios años y construyó un estrecho vínculo con sus habitantes. Su retorno, ahora como máximo líder de la Iglesia católica, representa uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica al país sudamericano.
El pontífice, anteriormente conocido como Robert Francis Prevost, llegó procedente de Lima para reencontrarse con la comunidad que acompañó durante su labor pastoral. Los fieles prepararon distintas actividades religiosas y culturales para recibirlo, recordando su cercanía con las familias y comunidades más necesitadas.
Entre las principales actividades de su agenda destaca una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, programada para las 10:30 de la mañana. También visitará la capilla San Óscar Romero y sostendrá encuentros con sacerdotes, religiosos y representantes del ámbito universitario.
León XIV, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa en Perú antes de convertirse en papa. Su visita continuará durante el fin de semana con actividades en Chiclayo, Cajamarca y Zaña, antes de viajar a Cusco y Pucallpa.
Judicial
Mujer es enviada a prisión por presuntamente intentar matar a su expareja en Santa Ana
Una mujer fue enviada a detención provisional tras ser acusada de intentar quitarle la vida a su expareja, de quien se había separado hace aproximadamente un año. El hecho ocurrió en los condominios Santa Lucía, en el distrito de Santa Ana.
La imputada, identificada con las iniciales N. I. R. B., habría llegado el pasado 24 de septiembre a la vivienda del hombre, donde ambos sostuvieron una discusión. Según las investigaciones, cuando la víctima se dio la vuelta, la mujer presuntamente lo atacó con un arma blanca, provocándole varias heridas.
Pese a las lesiones, el hombre logró pedir ayuda y un vecino alertó a la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes acudieron al lugar y trasladaron a la víctima a un hospital, donde recibió atención médica y logró sobrevivir. La sospechosa fue capturada en flagrancia.
El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana ordenó que la acusada permanezca detenida mientras avanza el proceso por homicidio agravado imperfecto o tentado. Además, estableció un plazo de cuatro meses para profundizar las investigaciones.