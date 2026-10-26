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¡Una década en sequía! El secreto mejor guardado de Angelina Jolie tras su divorcio
Atrás quedaron los días de pasiones desbordadas en la alfombra roja. ¡Bombazo en Hollywood! A diez años de su escandalosa y mediática separación de Brad Pitt, Angelina Jolie rompió el silencio y dejó a todos con la boca abierta al confesar la drástica decisión que tomó sobre su corazón.
En una reciente entrevista con Yahoo Entertainment, la ganadora del Óscar confesó sin pelos en la lengua que no ha tenido ninguna relación sentimental desde hace una década. Sí, leíste bien: diez años de absoluta soltería.
¿La razón? Lejos de los romances de película, la actriz y directora decidió echarle el cerrojo a su vida amorosa para entregarse en cuerpo y alma a su verdadero ejército: sus hijos y su familia. Para ella, el amor de pareja pasó a último plano.
¿Volverá a flecharla alguien algún día o su corazón seguirá bajo llave por siempre? ¡El tiempo dirá!
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¡Monstruoso crecimiento! El doloroso calvario de la joven con atributos de 25 kilos que roba miradas
En la era de los filtros, las curvas exageradas y los estándares de belleza imposibles, muchas personas darían cualquier cosa por tener una figura despampanante. Sin embargo, la realidad de Summer Robert demuestra que la línea entre la fantasía estética y una auténtica pesadilla médica puede ser aterradoramente delgada.
A sus 25 años, esta joven británica se ha convertido en el centro de un debate tan morboso como viral al revelar el verdadero rostro de una condición extrema: sus pechos pesan unos descomunales 25 kilos y continúan creciendo sin control.
Mientras en redes sociales abundan los comentarios superficiales de quienes bromean con su anatomía o la envidian, la vida de Summer es un vía crucis constante. Lo que para el ojo ajeno puede parecer un atributo codiciado, para ella es una carga literal que la destrozara por dentro.
Diagnosticada con gigantomastia, una enfermedad endocrina tan rara como despiadada que multiplica el tejido mamario sin freno, Summer arrastra este peso desde los siete años. El resultado ha sido una infancia marcada por el acoso escolar, una espalda destrozada por el dolor crónico y la obligación de llevar un corsé ortopédico las 24 horas del día para evitar que su columna colapse bajo la talla O.
Con un sistema médico que le cierra las puertas a una reducción quirúrgica por estrictos protocolos de peso, la joven decidió darle un giro radical a su destino. Harta de sufrir en silencio y de cargar con el peso del rechazo, transformó su anatomía en un imán de visualizaciones, monetizando su impresionante realidad a través de plataformas como OnlyFans.
¿Ironía del destino o pura supervivencia? Lo cierto es que la historia de Summer rompe todos los esquemas, recordándonos que, a veces, aquello que muchos envidian desde la pantalla puede convertirse en la cruz más pesada de llevar.
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Don Omar confirma concierto en El Salvador como parte de su gira en 2027
El cantante puertorriqueño Don Omar anunció que El Salvador formará parte de su próxima gira latinoamericana, prevista para 2027. San Salvador figura entre las ciudades incluidas en el recorrido de The Last King World Tour.
El anuncio fue realizado durante una transmisión en vivo a través de sus cuentas personales de Facebook y YouTube, este miércoles, en la que el artista adelantó algunos de los países que visitará como parte de su regreso a los escenarios de la región.
Aunque confirmó la inclusión de la capital salvadoreña en la gira, el cantante todavía no ha precisado la fecha del concierto, el recinto donde se llevará a cabo ni los precios de las entradas. Durante la transmisión, adelantó que la próxima semana se darán a conocer más detalles sobre el recorrido.
Además de anunciar su regreso a El Salvador, Don Omar manifestó su interés en conocer al presidente de la República, Nayib Bukele, durante su visita al país.
«San Salvador, El Salvador. Quiero ir a conocer a Nayib Bukele. Como no me lleven a conocer a Nayib Bukele, vamos a tener un problema», comentó el artista durante la transmisión en vivo.
El Salvador figura entre los destinos centroamericanos contemplados en la gira, junto con Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.
El recorrido también incluye otros países latinoamericanos, como Paraguay, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México.
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¡Luto en Hollywood! Muere a los 34 años RJ Mitte, el recordado hijo de Walter White en «Breaking Bad»
El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la inesperada muerte del actor estadounidense RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en la exitosa serie «Breaking Bad». El artista falleció este lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Brownsville, Texas, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes expresaron su tristeza por la pérdida del intérprete que conquistó al público con su actuación en una de las producciones televisivas más exitosas de todos los tiempos.
La muerte del actor ha generado conmoción entre los seguidores de «Breaking Bad», serie en la que compartió escenas con Bryan Cranston y Anna Gunn. Mitte interpretó durante cinco temporadas al hijo adolescente de Walter White, un personaje que se convirtió en una pieza fundamental de la historia. Su actuación destacó por la autenticidad con la que representó a un joven con parálisis cerebral, condición con la que el propio actor vivía desde su infancia. La producción, emitida entre 2008 y 2013, lo catapultó a la fama internacional.
Hasta el momento, sus representantes no han informado oficialmente la causa de su fallecimiento, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes. La noticia resulta especialmente impactante porque Mitte se mantenía activo profesionalmente y recientemente había participado en actividades promocionales de su película «Talking to Strangers». Además de su trayectoria en «Breaking Bad», apareció en otras producciones como «Switched at Birth» y «The Guardians of Justice», consolidando una carrera que combinó la actuación con su compromiso social.
Más allá de Hollywood, RJ Mitte será recordado por su incansable defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El actor colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de impulsar iniciativas de inclusión mediante su propia fundación. Sus representantes destacaron su esfuerzo por derribar estereotipos y promover mayores oportunidades dentro de la industria cinematográfica. Su fallecimiento deja un importante legado artístico y humano, mientras miles de admiradores alrededor del mundo lamentan la partida de uno de los rostros más queridos de «Breaking Bad».