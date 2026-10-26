¡Una década en sequía! El secreto mejor guardado de Angelina Jolie tras su divorcio

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse la inesperada muerte del actor estadounidense RJ Mitte, reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr., también conocido como Flynn, en la exitosa serie «Breaking Bad». El artista falleció este lunes 12 de octubre de 2026, a los 34 años, en Brownsville, Texas, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes expresaron su tristeza por la pérdida del intérprete que conquistó al público con su actuación en una de las producciones televisivas más exitosas de todos los tiempos.

La muerte del actor ha generado conmoción entre los seguidores de «Breaking Bad», serie en la que compartió escenas con Bryan Cranston y Anna Gunn. Mitte interpretó durante cinco temporadas al hijo adolescente de Walter White, un personaje que se convirtió en una pieza fundamental de la historia. Su actuación destacó por la autenticidad con la que representó a un joven con parálisis cerebral, condición con la que el propio actor vivía desde su infancia. La producción, emitida entre 2008 y 2013, lo catapultó a la fama internacional.

Hasta el momento, sus representantes no han informado oficialmente la causa de su fallecimiento, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes. La noticia resulta especialmente impactante porque Mitte se mantenía activo profesionalmente y recientemente había participado en actividades promocionales de su película «Talking to Strangers». Además de su trayectoria en «Breaking Bad», apareció en otras producciones como «Switched at Birth» y «The Guardians of Justice», consolidando una carrera que combinó la actuación con su compromiso social.

Más allá de Hollywood, RJ Mitte será recordado por su incansable defensa de los derechos de las personas con discapacidad. El actor colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s, además de impulsar iniciativas de inclusión mediante su propia fundación. Sus representantes destacaron su esfuerzo por derribar estereotipos y promover mayores oportunidades dentro de la industria cinematográfica. Su fallecimiento deja un importante legado artístico y humano, mientras miles de admiradores alrededor del mundo lamentan la partida de uno de los rostros más queridos de «Breaking Bad».

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