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Fallece el actor Patrick Stewart, ícono de Star Trek y X-Men, a los 86 años
El actor británico Patrick Stewart falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles. El deceso se produjo el miércoles por la noche, tras un breve proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, de acuerdo con el comunicado difundido por su entorno.
Stewart alcanzó reconocimiento mundial por su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en la serie y las películas de Star Trek: La Nueva Generación, así como por el papel del profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica de X-Men. Su formación clásica en el teatro, especialmente en la Royal Shakespeare Company, marcó una carrera que abarcó más de seis décadas entre el escenario, la televisión y el cine.
Además de sus roles más emblemáticos, participó en producciones como Excalibur, Dune y diversas obras de teatro en el West End y Broadway. En sus últimos años mantuvo una presencia activa en proyectos relacionados con las franquicias que lo hicieron popular, incluyendo apariciones posteriores en el universo de Star Trek y en el cine de superhéroes.
El comunicado familiar destacó que el actor estuvo acompañado por su esposa y seres cercanos en sus últimos momentos. Stewart deja un legado reconocido tanto en el teatro clásico como en la cultura popular contemporánea.
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Muere Komanche, streamer salvadoreño de 30 años y organizador de los Squid Craft Games
El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como Komanche, falleció a los 30 años en Monterrey, México. Su representante, Byron Reyes, confirmó la noticia mediante sus historias de Instagram después de comunicarse con la familia del streamer.
La información sobre su fallecimiento comenzó a circular el domingo 25 de octubre y posteriormente fue corroborada por su mánager. Hasta el momento, no se ha divulgado una causa oficial de muerte, por lo que las circunstancias permanecen pendientes de esclarecimiento.
Komanche desarrolló su carrera en las transmisiones de videojuegos y reunió una amplia comunidad de seguidores en el mundo hispanohablante. Uno de sus proyectos más reconocidos fueron los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft inspirada en «El juego del calamar», que impulsó junto a AuronPlay y Rubius.
Tras conocerse la noticia, compañeros como AuronPlay e Ibai Llanos expresaron sus condolencias y recordaron su amistad con el salvadoreño. Su fallecimiento deja de luto a la comunidad del streaming, que destacó los momentos y proyectos que compartió con sus seguidores y otros creadores
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¡Una década en sequía! El secreto mejor guardado de Angelina Jolie tras su divorcio
Atrás quedaron los días de pasiones desbordadas en la alfombra roja. ¡Bombazo en Hollywood! A diez años de su escandalosa y mediática separación de Brad Pitt, Angelina Jolie rompió el silencio y dejó a todos con la boca abierta al confesar la drástica decisión que tomó sobre su corazón.
En una reciente entrevista con Yahoo Entertainment, la ganadora del Óscar confesó sin pelos en la lengua que no ha tenido ninguna relación sentimental desde hace una década. Sí, leíste bien: diez años de absoluta soltería.
¿La razón? Lejos de los romances de película, la actriz y directora decidió echarle el cerrojo a su vida amorosa para entregarse en cuerpo y alma a su verdadero ejército: sus hijos y su familia. Para ella, el amor de pareja pasó a último plano.
¿Volverá a flecharla alguien algún día o su corazón seguirá bajo llave por siempre? ¡El tiempo dirá!
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¡Monstruoso crecimiento! El doloroso calvario de la joven con atributos de 25 kilos que roba miradas
En la era de los filtros, las curvas exageradas y los estándares de belleza imposibles, muchas personas darían cualquier cosa por tener una figura despampanante. Sin embargo, la realidad de Summer Robert demuestra que la línea entre la fantasía estética y una auténtica pesadilla médica puede ser aterradoramente delgada.
A sus 25 años, esta joven británica se ha convertido en el centro de un debate tan morboso como viral al revelar el verdadero rostro de una condición extrema: sus pechos pesan unos descomunales 25 kilos y continúan creciendo sin control.
Mientras en redes sociales abundan los comentarios superficiales de quienes bromean con su anatomía o la envidian, la vida de Summer es un vía crucis constante. Lo que para el ojo ajeno puede parecer un atributo codiciado, para ella es una carga literal que la destrozara por dentro.
Diagnosticada con gigantomastia, una enfermedad endocrina tan rara como despiadada que multiplica el tejido mamario sin freno, Summer arrastra este peso desde los siete años. El resultado ha sido una infancia marcada por el acoso escolar, una espalda destrozada por el dolor crónico y la obligación de llevar un corsé ortopédico las 24 horas del día para evitar que su columna colapse bajo la talla O.
Con un sistema médico que le cierra las puertas a una reducción quirúrgica por estrictos protocolos de peso, la joven decidió darle un giro radical a su destino. Harta de sufrir en silencio y de cargar con el peso del rechazo, transformó su anatomía en un imán de visualizaciones, monetizando su impresionante realidad a través de plataformas como OnlyFans.
¿Ironía del destino o pura supervivencia? Lo cierto es que la historia de Summer rompe todos los esquemas, recordándonos que, a veces, aquello que muchos envidian desde la pantalla puede convertirse en la cruz más pesada de llevar.