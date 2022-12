Encuentran sin vida al salsero ‘Lalo’ Rodríguez, interprete de “Ven, devórame otra vez”

Bárbara de Regil ha vuelto a complacer a sus millones de seguidores en Instagram, ahora con un video en el que aparece luciendo su retaguardia mientras hace ejercicio en el gimnasio. Además se dejó ver usando ajustados shorts de color amarillo y escribió el tiempo que dedicó para sus rutinas.

La protagonista de la telenovela “Cabo” publicó una imagen de su abdomen de acero, que acompañó con un largo mensaje en el que detalla sus hábitos para estar en forma: “Yo no cuento calorías 🍽Yo no estoy operada 🍽Yo no hago dieta keto 🍽Yo no hago ayuno 🍽 Yo no me niego comer algo cuando se me antoja Y no es que esto que mencioné esté mal … Sólo no me gusta estresarme con la comida o sentirme culpable …AMO ❤️ AMO COMER y lo único que hago es ser disciplinada, comer saludable 🥑🍎y hago ejercicio 6 días a la semana 🏋🏻‍♀️ ( porque ya es un hábito ) Aprende cómo yo a llenar tu cuerpo de amor”. 🧡

Debido a su trabajo en la telenovela Bárbara ha permanecido durante varios meses en Cabo San Lucas, y en su cuenta de Instagram ha compartido fotos que la muestran disfrutando de las playas y el mar. Usando un microbikini ella posó a bordo de un velero, lo cual encantó a sus fans.

Acerca del autor

Comparte esto: Twitter

Facebook