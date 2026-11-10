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Don Omar, Maluma y Rata Blanca figuran en la agenda de conciertos de El Salvador para 2027
El Salvador ya perfila su cartelera de conciertos para 2027. Don Omar y Maluma figuran entre los artistas previstos, junto con propuestas de rock, pop y rap.
La presentación de Don Omar está prevista para el 20 de noviembre de 2027. En el caso de Maluma, todavía no se ha anunciado una fecha.
Para los seguidores del rock y el metal, la agenda incluye a Rhapsody el 14 de marzo y a Rata Blanca en agosto. La fecha exacta de la presentación de la banda argentina no se detalló.
Ha*Ash, Carlos Rivera, Kanonenfieber, Siddhartha y Trueno también figuran en la cartelera preliminar. El reporte no especifica las fechas, los recintos ni los precios de las entradas para esas presentaciones.
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Russell Brand recibe 10 años y seis meses de prisión por violación y agresiones sexuales
El Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, condenó al actor y comediante británico Russell Brand a 10 años y seis meses de prisión. Un jurado lo declaró culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual por hechos cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.
Al dictar la pena, el juez Joel Bennathan señaló que los delitos causaron un daño duradero a las víctimas y destacó la valentía de las mujeres que denunciaron. Una de ellas relató ante el tribunal que la fama y la influencia de Brand la hicieron temer que nadie le creyera si denunciaba la violación.
Brand, de 51 años, negó los cargos durante el juicio. El jurado lo absolvió de otros dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual.
Por separado, la Policía Metropolitana de Londres informó que investiga denuncias de violación presentadas por otras dos mujeres. Esas denuncias corresponden a una investigación distinta del proceso en el que se dictó la sentencia.
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Laura Bozzo salió de cuidados intensivos: su hija revela que al ingresar le daban un 10 % de posibilidades de sobrevivir
Laura Bozzo salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y continúa hospitalizada en una habitación, según informó su hija mayor, Victoria de la Fuente. La presentadora peruana fue sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera perforada que derivó en peritonitis, de acuerdo con el testimonio familiar.
Durante una intervención en el programa «Amor y fuego», Victoria relató que la emergencia comenzó mientras su madre se encontraba en Acapulco, México. Los fuertes dolores abdominales motivaron su traslado en ambulancia a un hospital, donde fue operada antes de ser llevada a otro centro médico en Ciudad de México para continuar el tratamiento.
La hija de la conductora recordó que, al ingreso, los médicos les habrían comunicado un pronóstico muy delicado, con apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir. Esa cifra corresponde al momento inicial de la emergencia, según su relato, y no describe el estado actual de Bozzo. También explicó que durante la fase más crítica necesitó apoyo para respirar.
Victoria señaló que su madre está consciente y ha mostrado mejorías, aunque su evolución continúa bajo seguimiento médico. La familia había evitado ofrecer un pronóstico definitivo debido a los cambios que experimentó durante su estancia en cuidados intensivos; el traslado a una habitación todavía no supone el alta hospitalaria.
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Fallece el actor Patrick Stewart, ícono de Star Trek y X-Men, a los 86 años
El actor británico Patrick Stewart falleció a los 86 años en su residencia de Los Ángeles. El deceso se produjo el miércoles por la noche, tras un breve proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, de acuerdo con el comunicado difundido por su entorno.
Stewart alcanzó reconocimiento mundial por su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en la serie y las películas de Star Trek: La Nueva Generación, así como por el papel del profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica de X-Men. Su formación clásica en el teatro, especialmente en la Royal Shakespeare Company, marcó una carrera que abarcó más de seis décadas entre el escenario, la televisión y el cine.
Además de sus roles más emblemáticos, participó en producciones como Excalibur, Dune y diversas obras de teatro en el West End y Broadway. En sus últimos años mantuvo una presencia activa en proyectos relacionados con las franquicias que lo hicieron popular, incluyendo apariciones posteriores en el universo de Star Trek y en el cine de superhéroes.
El comunicado familiar destacó que el actor estuvo acompañado por su esposa y seres cercanos en sus últimos momentos. Stewart deja un legado reconocido tanto en el teatro clásico como en la cultura popular contemporánea.
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