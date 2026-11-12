Jetset
Daddy Yankee recibe el premio Persona del Año 2026 y lo dedica a la cultura del reguetón
La Academia Latina de la Grabación distinguió a Daddy Yankee como Persona del Año 2026 en una gala celebrada el miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy. El reconocimiento destacó sus casi tres décadas de trayectoria y su labor humanitaria.
Al recibir el homenaje, el artista puertorriqueño recordó los prejuicios que enfrentó el reguetón en sus inicios y dedicó la distinción a los DJ, bailarines, colegas y seguidores que impulsaron el movimiento desde los años noventa. «No es solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura», expresó.
El tributo reunió a artistas de distintas generaciones para celebrar el repertorio de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante. Su álbum Barrio Fino, publicado en 2004, y el éxito de «Gasolina» marcaron un punto de inflexión en la expansión internacional del género.
La Academia también destacó el trabajo que el artista realiza a través de su fundación, con programas sociales y educativos en Puerto Rico. La gala se celebró un día antes de la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy.
Jetset
Don Omar, Maluma y Rata Blanca figuran en la agenda de conciertos de El Salvador para 2027
El Salvador ya perfila su cartelera de conciertos para 2027. Don Omar y Maluma figuran entre los artistas previstos, junto con propuestas de rock, pop y rap.
La presentación de Don Omar está prevista para el 20 de noviembre de 2027. En el caso de Maluma, todavía no se ha anunciado una fecha.
Para los seguidores del rock y el metal, la agenda incluye a Rhapsody el 14 de marzo y a Rata Blanca en agosto. La fecha exacta de la presentación de la banda argentina no se detalló.
Ha*Ash, Carlos Rivera, Kanonenfieber, Siddhartha y Trueno también figuran en la cartelera preliminar. El reporte no especifica las fechas, los recintos ni los precios de las entradas para esas presentaciones.
Jetset
Russell Brand recibe 10 años y seis meses de prisión por violación y agresiones sexuales
El Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, condenó al actor y comediante británico Russell Brand a 10 años y seis meses de prisión. Un jurado lo declaró culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual por hechos cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.
Al dictar la pena, el juez Joel Bennathan señaló que los delitos causaron un daño duradero a las víctimas y destacó la valentía de las mujeres que denunciaron. Una de ellas relató ante el tribunal que la fama y la influencia de Brand la hicieron temer que nadie le creyera si denunciaba la violación.
Brand, de 51 años, negó los cargos durante el juicio. El jurado lo absolvió de otros dos cargos de violación y de uno de intento de agresión sexual.
Por separado, la Policía Metropolitana de Londres informó que investiga denuncias de violación presentadas por otras dos mujeres. Esas denuncias corresponden a una investigación distinta del proceso en el que se dictó la sentencia.
Jetset
Laura Bozzo salió de cuidados intensivos: su hija revela que al ingresar le daban un 10 % de posibilidades de sobrevivir
Laura Bozzo salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y continúa hospitalizada en una habitación, según informó su hija mayor, Victoria de la Fuente. La presentadora peruana fue sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera perforada que derivó en peritonitis, de acuerdo con el testimonio familiar.
Durante una intervención en el programa «Amor y fuego», Victoria relató que la emergencia comenzó mientras su madre se encontraba en Acapulco, México. Los fuertes dolores abdominales motivaron su traslado en ambulancia a un hospital, donde fue operada antes de ser llevada a otro centro médico en Ciudad de México para continuar el tratamiento.
La hija de la conductora recordó que, al ingreso, los médicos les habrían comunicado un pronóstico muy delicado, con apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir. Esa cifra corresponde al momento inicial de la emergencia, según su relato, y no describe el estado actual de Bozzo. También explicó que durante la fase más crítica necesitó apoyo para respirar.
Victoria señaló que su madre está consciente y ha mostrado mejorías, aunque su evolución continúa bajo seguimiento médico. La familia había evitado ofrecer un pronóstico definitivo debido a los cambios que experimentó durante su estancia en cuidados intensivos; el traslado a una habitación todavía no supone el alta hospitalaria.