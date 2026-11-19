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¡Hoy es el Día Internacional del Hombre! ¿Por qué se celebra cada 19 de noviembre?
Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha dedicada a reconocer las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, las familias y las comunidades. La jornada también busca generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan en materia de salud física, bienestar emocional e igualdad de género.
La iniciativa fue impulsada en 1999 por Jerome Teelucksingh, profesor de Historia de Trinidad y Tobago, quien propuso establecer un día para reflexionar sobre la salud de hombres y niños, las relaciones entre géneros y la importancia de promover modelos masculinos positivos. La fecha también coincide con el cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo de masculinidad.
Entre los principales objetivos de esta conmemoración se encuentran fomentar el cuidado de la salud masculina, visibilizar problemas como la depresión, el suicidio y la violencia, reconocer el papel de los hombres en la crianza de los hijos y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Actualmente, la fecha se celebra en más de 80 países.
Más allá de las felicitaciones, el Día Internacional del Hombre invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud física y mental, fortalecer la paternidad responsable y construir entornos donde los hombres puedan expresar sus emociones sin prejuicios. La conmemoración no busca competir con el Día Internacional de la Mujer, sino complementar los esfuerzos por una sociedad más equitativa y libre de violencia.
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¡Vuelve a hacerse viral! Resurge imagen de conductora que terminó chocando contra un supermercado en San Salvador
Una imagen de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en 2021 volvió a circular en redes sociales, despertando nuevamente comentarios y reacciones entre los usuarios. El percance fue protagonizado por una conductora que terminó impactando su camioneta contra la entrada de un reconocido supermercado en San Salvador.
El hecho ocurrió en el Paseo General Escalón, cuando la mujer intentaba estacionar su vehículo y perdió el control, provocando que la camioneta terminara chocando contra el establecimiento.
De acuerdo con los reportes de aquel momento, el accidente no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales. Pese a lo aparatoso del impacto, no fue necesario lamentar víctimas.
Cinco años después, la fotografía del percance volvió a compartirse en diferentes plataformas digitales, generando comentarios y recordando uno de los accidentes que llamó la atención de los salvadoreños en 2021. La publicación ha despertado nuevamente la curiosidad de los usuarios en redes sociales.
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¡Rescatan a una cría de tigrillo en Chalatenango! Recibe atención especializada en clínica del MARN
Una cría de tigrillo fue trasladada a la clínica veterinaria del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), luego de ser localizada en el cantón Valle de Jesús, distrito de San Fernando, en Chalatenango Centro. El pequeño felino fue encontrado después de quedar separado de su madre por varios perros que lo acechaban.
De acuerdo con las autoridades, la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC) intervino en el caso y trasladó al animal hasta las instalaciones veterinarias para recibir atención especializada y permanecer bajo resguardo.
Durante la evaluación médica, el personal veterinario confirmó que la cría, que es una hembra, no presentaba lesiones. Actualmente recibe los cuidados necesarios para su crianza y desarrollo, mientras permanece bajo supervisión de especialistas.
Posteriormente, el tigrillo será sometido a un proceso de rehabilitación con el objetivo de que pueda regresar a su hábitat natural. Las autoridades hicieron un llamado a la población a proteger la fauna silvestre y reportar cualquier animal en situación de riesgo al WhatsApp 7850-1474.
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¡“Soy nueva manejando, tengan paciencia”! Conductora se vuelve viral por curioso mensaje en Santa Tecla
Una mujer que está aprendiendo a conducir se ha robado la atención de los usuarios en redes sociales luego de colocar un peculiar mensaje en la parte trasera de su vehículo, con el que pide comprensión y paciencia a los demás automovilistas mientras adquiere experiencia al volante.
La curiosa escena fue captada en las calles de Santa Tecla, La Libertad, donde la conductora circulaba con un cartel escrito en papel y acompañado de la imagen de un gatito, buscando advertir a quienes transitaban detrás de ella.
“Soy nueva manejando, pido paciencia por favor y disculpas por las molestias, esto me da ansiedad”, se lee en el mensaje que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, llamando la atención por la sinceridad y creatividad de la mujer.
La fotografía se ha convertido en tendencia por la particular manera en que la conductora solicita comprensión durante su proceso de aprendizaje. El caso también recuerda la importancia de mantener la paciencia, respetar la distancia de seguridad y evitar comportamientos agresivos en el tráfico, especialmente frente a personas con poca experiencia al volante.