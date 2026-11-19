Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre, una fecha dedicada a reconocer las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, las familias y las comunidades. La jornada también busca generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan en materia de salud física, bienestar emocional e igualdad de género.

La iniciativa fue impulsada en 1999 por Jerome Teelucksingh, profesor de Historia de Trinidad y Tobago, quien propuso establecer un día para reflexionar sobre la salud de hombres y niños, las relaciones entre géneros y la importancia de promover modelos masculinos positivos. La fecha también coincide con el cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo de masculinidad.

Entre los principales objetivos de esta conmemoración se encuentran fomentar el cuidado de la salud masculina, visibilizar problemas como la depresión, el suicidio y la violencia, reconocer el papel de los hombres en la crianza de los hijos y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Actualmente, la fecha se celebra en más de 80 países.

Más allá de las felicitaciones, el Día Internacional del Hombre invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud física y mental, fortalecer la paternidad responsable y construir entornos donde los hombres puedan expresar sus emociones sin prejuicios. La conmemoración no busca competir con el Día Internacional de la Mujer, sino complementar los esfuerzos por una sociedad más equitativa y libre de violencia.

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