Tendencias
Frankie Muniz recibe el alta tras sufrir un accidente durante una práctica en Daytona
Frankie Muniz, actor conocido por protagonizar Malcolm el de en medio, recibió el alta médica después de sufrir un accidente durante una vuelta de práctica en el Daytona International Speedway, en Florida, Estados Unidos. Ford Racing confirmó que el piloto de 40 años salió del hospital tras ser evaluado.
El choque ocurrió el miércoles 11 de noviembre mientras Muniz se preparaba para la Proud to Honor Veterans Day Classic, una carrera benéfica en apoyo a organizaciones que atienden a militares y veteranos. Tras el impacto, fue trasladado a un centro médico de la zona.
Muniz dijo que sentía algo de dolor y atribuyó al Mustang que conducía haberlo protegido durante el choque. También agradeció al personal del circuito y del hospital, así como a quienes le enviaron mensajes de apoyo.
El accidente le impidió participar en la carrera de exhibición, en la que iba a representar al equipo de la Fuerza Aérea junto al piloto de NASCAR Austin Cindric.
Principal
Muere Regina Torné, la recordada actriz de «El Chavo del 8», a los 82 años
El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Regina Torné, reconocida por su participación en la emblemática serie «El Chavo del 8» y por su destacada interpretación de Mamá Elena en la película «Como agua para chocolate». La artista murió el miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 82 años.
La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que mediante un comunicado expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión. La organización destacó su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario, cualidades que la convirtieron en una de las figuras representativas de su generación.
Regina Torné, cuyo nombre de nacimiento era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, México. A lo largo de más de cinco décadas desarrolló una carrera artística en el cine, el teatro y la televisión.
Para millones de televidentes latinoamericanos, uno de sus personajes más recordados fue Gloria, la tía de Paty, en «El Chavo del 8». Su participación en 1978 dio lugar a varios momentos memorables junto a Don Ramón, quien mostraba un evidente interés por la nueva vecina de la famosa vecindad.
Sin embargo, su trayectoria artística fue mucho más amplia. En 1992 alcanzó un importante reconocimiento internacional al interpretar a Mamá Elena en «Como agua para chocolate», película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. Su actuación como la estricta madre de Tita le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.
También participó en producciones televisivas como «Agujetas de color de rosa», «Retrato de familia», «La loba» y «Cielo rojo», consolidando una trayectoria que abarcó distintas generaciones del entretenimiento mexicano.
En 2014 anunció su retiro de los escenarios y posteriormente se trasladó a Puebla, donde impulsó una academia de artes escénicas para compartir sus conocimientos con nuevos talentos.
Hasta el momento, la familia y la Asociación Nacional de Actores no han informado oficialmente las causas de su fallecimiento. Según medios mexicanos, la actriz murió en su residencia de Ciudad de México.
Con su partida, el cine y la televisión mexicana despiden a una intérprete cuya trayectoria dejó huella en producciones que continúan siendo recordadas por el público latinoamericano.
La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as
Descanse en paz 🕊️ https://t.co/hyZpX6MHab
— Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026
Jetset
Daddy Yankee recibe el premio Persona del Año 2026 y lo dedica a la cultura del reguetón
La Academia Latina de la Grabación distinguió a Daddy Yankee como Persona del Año 2026 en una gala celebrada el miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana del Latin Grammy. El reconocimiento destacó sus casi tres décadas de trayectoria y su labor humanitaria.
Al recibir el homenaje, el artista puertorriqueño recordó los prejuicios que enfrentó el reguetón en sus inicios y dedicó la distinción a los DJ, bailarines, colegas y seguidores que impulsaron el movimiento desde los años noventa. «No es solo el logro de este servidor, sino el logro de toda una cultura», expresó.
El tributo reunió a artistas de distintas generaciones para celebrar el repertorio de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del cantante. Su álbum Barrio Fino, publicado en 2004, y el éxito de «Gasolina» marcaron un punto de inflexión en la expansión internacional del género.
La Academia también destacó el trabajo que el artista realiza a través de su fundación, con programas sociales y educativos en Puerto Rico. La gala se celebró un día antes de la 27.ª entrega anual de los Latin Grammy.
Tendencias
Pareja celebra su boda con pocos asistentes en Cabañas y su historia se comparte en redes
Una pareja contrajo matrimonio en el departamento de Cabañas en una ceremonia a la que, según una publicación difundida en redes sociales, asistieron pocas personas.
La publicación contó que varias sillas quedaron vacías y que quienes llegaron acompañaron a los novios en la celebración de su unión.
El relato describió la boda como una celebración sencilla. El motivo por el que faltaron algunos invitados sigue sin confirmarse.
La publicación circuló en redes sociales, donde algunos usuarios comentaron que preferían una ceremonia pequeña, rodeada de las personas que sí pudieron acompañar a la pareja.