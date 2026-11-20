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Familia de Tito Mira pide oraciones tras derrame cerebral en Estados Unidos
La familia del músico salvadoreño Tito Mira pidió a sus seguidores que oren por su recuperación tras sufrir un derrame cerebral en Estados Unidos, según informó el medio digital El Metido. El reporte público se limitó a comunicar lo ocurrido y a compartir la petición de sus familiares.
Alberto Ernesto Mira, conocido como «El Chivazo», pasó por agrupaciones como la Orquesta Casino y la Orquesta San Vicente antes de formar Los Chivazos de Armenia en 1994. Cuatro años después nació La Chanchona de Tito Mira, con la que popularizó temas como «Los lamentos de Rosita» y «La ciguanaba».
El músico se estableció en Estados Unidos en 2012 y siguió presentándose ante el público salvadoreño en ese país. En septiembre de 2026, su agrupación figuró entre las anunciadas para el Festival Salvadoreñísimo 503 en Houston.
Nacionales
Explosión en un campamento en Haití deja dos militares salvadoreños muertos y dos heridos
Dos militares salvadoreños murieron y otros dos resultaron heridos tras una detonación en un campamento en Haití, informó este viernes 20 de noviembre la Fuerza Armada de El Salvador. Los cuatro trabajaban con material explosivo cuando ocurrió el incidente. Los lesionados reciben atención médica.
En su comunicado inicial, la institución no precisó en qué campamento ocurrió la explosión, qué provocó la detonación ni cuál es la gravedad de las lesiones. Tampoco divulgó las identidades de los fallecidos. La Fuerza Armada expresó sus condolencias y solidaridad con sus familias.
Por qué hay tropas salvadoreñas en Haití
El Salvador ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión respaldada por Naciones Unidas que apoya a la Policía Nacional de Haití. Un informe de la ONU registraba 124 efectivos salvadoreños en esa fuerza al 12 de octubre, antes de que el Gobierno ampliara su presencia militar en el país caribeño.
El despliegue se amplió después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieran tras una emboscada el 18 de octubre en el área metropolitana de Puerto Príncipe. El Gobierno envió alrededor de 2.000 soldados, y el vicepresidente Félix Ulloa y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señalaron esta semana que las tropas regresarían cuando fueran localizados los desaparecidos. La explosión en el campamento y la desaparición de octubre son hechos distintos.
EN DESARROLLO:
Lamentamos informar que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos.
Dos perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos están recibiendo atención médica.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos.
Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento.
— FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) November 20, 2026
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a un hombre por robarle a su vecino en San Marcos
El Juzgado Segundo de Paz de San Marcos condenó a Émerson Alexander Álvarez Rivas a 20 años de prisión por robo agravado. La víctima, un vecino del condenado, fue despojada de su teléfono celular y de $200 en efectivo.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el robo ocurrió el 22 de marzo de 2026 en la calle principal de la colonia Los Andes, en el distrito de San Marcos, San Salvador Sur. Álvarez Rivas interceptó a su vecino y recurrió a amenazas y violencia para quitarle sus pertenencias.
La víctima reconoció a su agresor y llamó al 911. Agentes de la Policía Nacional Civil lo capturaron minutos después del robo, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía.
Judicial
FGR firma convenio con cinco bancos para agilizar investigaciones con acceso digital a información financiera
La Fiscalía General de la República (FGR) firmó un convenio con bancos del país para agilizar las investigaciones mediante el acceso digital y seguro a información financiera.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, suscribió el acuerdo con cinco instituciones: Banco Cuscatlán, Banco de América Central, Banco Promerica, Banco Agrícola y Banco Davivienda. El objetivo es sustituir los trámites en papel por una plataforma tecnológica protegida.
Este convenio marca el inicio de un plan piloto que permitirá a la FGR solicitar, recibir y consultar datos bancarios de forma ordenada, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta en la investigación de delitos. El sistema contará con estrictos protocolos de seguridad para que únicamente personal fiscal autorizado acceda a la información vinculada a casos activos, además de incluir jornadas de capacitación conjunta.
Con esta alianza, la Fiscalía y los bancos buscan trabajar juntos para investigar más rápido, con menos trámites y con mayor seguridad en el manejo de la información.
FGR firma convenio con bancos del país para agilizar investigaciones mediante el acceso digital y seguro a información financiera.
El @FiscalGeneralSV, Rodolfo Delgado, suscribió el acuerdo con cinco bancos con el objetivo de sustituir los trámites en papel por una plataforma tecnológica protegida.
Este convenio marca el inicio de un plan piloto que permitirá a la @FGR_SV solicitar, recibir y consultar datos bancarios de forma ordenada, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta en la investigación de delitos.
El sistema contará con estrictos protocolos de seguridad para que únicamente personal fiscal autorizado acceda a la información vinculada a casos activos, además de incluir jornadas de capacitación conjunta para garantizar el resguardo y la integridad de los datos.
🏦 Instituciones firmantes:
➡️ Banco Cuscatlán
➡️ Banco de América Central
➡️ Banco Promerica
➡️ Banco Agrícola
➡️ Banco Davivienda
Con esta alianza, la Fiscalía y los bancos buscan trabajar juntos para investigar más rápido, con menos trámites y con mayor seguridad en el manejo de la información.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) November 19, 2026