Dos militares salvadoreños murieron y otros dos resultaron heridos tras una detonación en un campamento en Haití, informó este viernes 20 de noviembre la Fuerza Armada de El Salvador. Los cuatro trabajaban con material explosivo cuando ocurrió el incidente. Los lesionados reciben atención médica.

En su comunicado inicial, la institución no precisó en qué campamento ocurrió la explosión, qué provocó la detonación ni cuál es la gravedad de las lesiones. Tampoco divulgó las identidades de los fallecidos. La Fuerza Armada expresó sus condolencias y solidaridad con sus familias.

Por qué hay tropas salvadoreñas en Haití

El Salvador ya participaba en la Fuerza de Supresión de Pandillas, una misión respaldada por Naciones Unidas que apoya a la Policía Nacional de Haití. Un informe de la ONU registraba 124 efectivos salvadoreños en esa fuerza al 12 de octubre, antes de que el Gobierno ampliara su presencia militar en el país caribeño.

El despliegue se amplió después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieran tras una emboscada el 18 de octubre en el área metropolitana de Puerto Príncipe. El Gobierno envió alrededor de 2.000 soldados, y el vicepresidente Félix Ulloa y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, señalaron esta semana que las tropas regresarían cuando fueran localizados los desaparecidos. La explosión en el campamento y la desaparición de octubre son hechos distintos.

EN DESARROLLO: Lamentamos informar que cuatro elementos salvadoreños destacados en Haití fueron afectados por una detonación mientras trabajaban con material explosivo en uno de los campamentos. Dos perdieron la vida y los otros dos resultaron heridos. Estos últimos están recibiendo atención médica. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a las familias de los fallecidos. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. — FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) November 20, 2026

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