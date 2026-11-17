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¡De Batman a James Bond! Robert Pattinson hará historia al protagonizar dos de las mayores franquicias de Hollywood
El actor británico Robert Pattinson, de 40 años, fue confirmado como el nuevo James Bond, convirtiéndose en el sucesor de Daniel Craig y sumando otro personaje emblemático a su carrera. La estrella de Hollywood también continuará interpretando a Batman, por lo que encabezará simultáneamente dos de las franquicias cinematográficas más importantes del mundo.
La nueva película del agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve, reconocido por producciones como Dune, mientras que el guion estará a cargo de Steven Knight. El proyecto marcará una nueva etapa para la saga bajo el control creativo de Amazon MGM Studios. Pattinson fue seleccionado después de un proceso en el que también figuraron actores como Callum Turner, Josh O’Connor y Jack Lowden.
Mientras tanto, el protagonista de Crepúsculo retomará su papel como Bruce Wayne en The Batman Part II, dirigida por Matt Reeves y prevista para estrenarse en febrero de 2028. La próxima aventura de James Bond todavía no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento, aunque la participación del actor en ambas producciones representa un importante desafío para coordinar los calendarios de rodaje y promoción.
La elección de Pattinson ha despertado grandes expectativas entre los seguidores del cine, especialmente por su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Expertos de la industria consideran que protagonizar dos sagas de semejante importancia comercial es una situación poco habitual en Hollywood, mientras los estudios apuestan por su reconocimiento internacional para atraer a nuevas generaciones de espectadores.
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¡Luto en el mundo empresarial! Fallece Dan Carney, cofundador de la famosa cadena Pizza Hut
El mundo empresarial lamenta el fallecimiento de Dan Carney, cofundador de Pizza Hut, una de las cadenas de restaurantes más reconocidas internacionalmente. La noticia fue comunicada por la Universidad Estatal de Wichita y la Fundación para la Investigación de la Parálisis Cerebral, institución con la que mantuvo un importante vínculo durante décadas.
Carney fundó Pizza Hut en 1958 junto a su hermano Frank, quien falleció en 2020. Ambos comenzaron su emprendimiento en Wichita, Kansas, Estados Unidos, cuando identificaron una oportunidad de negocio ante la creciente popularidad de la pizza entre los consumidores estadounidenses.
La historia de la compañía comenzó con un préstamo de apenas 600 dólares que recibieron de su madre, dinero que utilizaron para abrir su primer restaurante cerca de la tienda de comestibles de su padre. Aquella pequeña iniciativa familiar se convertiría con los años en una marca de reconocimiento mundial.
Además de su trayectoria empresarial, Dan Carney dedicó aproximadamente 50 años a presidir una fundación enfocada en la investigación de la parálisis cerebral. Su fallecimiento deja un legado vinculado tanto al crecimiento de la industria gastronómica como al apoyo a iniciativas de investigación médica.
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Latin Grammy 2026: Rosalía arrasa con seis premios y estos son los grandes ganadores de la noche
La cantante española Rosalía se convirtió en la gran triunfadora de los Latin Grammy 2026, al conquistar seis premios durante la ceremonia celebrada la noche del jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.
La artista se llevó dos de los reconocimientos más importantes: Álbum del Año por “LUX” y Canción del Año por “La Perla”, tema que interpreta junto a Yahritza y Su Esencia. Con este resultado, Rosalía reafirmó su protagonismo en la industria musical latina.
Otro de los grandes ganadores fue el argentino Milo J, quien obtuvo cuatro premios, incluido Grabación del Año por “Niño”. También destacaron Karol G, ganadora de Mejor Álbum de Música Urbana por “Tropicoqueta”; Alejandro Sanz, premiado por “¿Y Ahora Qué +?”; y Aria Vega, reconocida como Mejor Nuevo Artista.
La gala también rindió homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año 2026, reconociendo su trayectoria y aporte a la expansión mundial del reguetón. La edición número 27 reunió a importantes figuras de la música latina y premió producciones de diversos géneros, desde el pop y la música urbana hasta el rock y los ritmos tropicales.
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Muere Regina Torné, la recordada actriz de «El Chavo del 8», a los 82 años
El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Regina Torné, reconocida por su participación en la emblemática serie «El Chavo del 8» y por su destacada interpretación de Mamá Elena en la película «Como agua para chocolate». La artista murió el miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 82 años.
La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que mediante un comunicado expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión. La organización destacó su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario, cualidades que la convirtieron en una de las figuras representativas de su generación.
Regina Torné, cuyo nombre de nacimiento era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, México. A lo largo de más de cinco décadas desarrolló una carrera artística en el cine, el teatro y la televisión.
Para millones de televidentes latinoamericanos, uno de sus personajes más recordados fue Gloria, la tía de Paty, en «El Chavo del 8». Su participación en 1978 dio lugar a varios momentos memorables junto a Don Ramón, quien mostraba un evidente interés por la nueva vecina de la famosa vecindad.
Sin embargo, su trayectoria artística fue mucho más amplia. En 1992 alcanzó un importante reconocimiento internacional al interpretar a Mamá Elena en «Como agua para chocolate», película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. Su actuación como la estricta madre de Tita le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.
También participó en producciones televisivas como «Agujetas de color de rosa», «Retrato de familia», «La loba» y «Cielo rojo», consolidando una trayectoria que abarcó distintas generaciones del entretenimiento mexicano.
En 2014 anunció su retiro de los escenarios y posteriormente se trasladó a Puebla, donde impulsó una academia de artes escénicas para compartir sus conocimientos con nuevos talentos.
Hasta el momento, la familia y la Asociación Nacional de Actores no han informado oficialmente las causas de su fallecimiento. Según medios mexicanos, la actriz murió en su residencia de Ciudad de México.
Con su partida, el cine y la televisión mexicana despiden a una intérprete cuya trayectoria dejó huella en producciones que continúan siendo recordadas por el público latinoamericano.
La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ.
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as
Descanse en paz 🕊️ https://t.co/hyZpX6MHab
— Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026