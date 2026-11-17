El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Regina Torné, reconocida por su participación en la emblemática serie «El Chavo del 8» y por su destacada interpretación de Mamá Elena en la película «Como agua para chocolate». La artista murió el miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 82 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que mediante un comunicado expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de profesión. La organización destacó su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario, cualidades que la convirtieron en una de las figuras representativas de su generación.

Regina Torné, cuyo nombre de nacimiento era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, nació el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, México. A lo largo de más de cinco décadas desarrolló una carrera artística en el cine, el teatro y la televisión.

Para millones de televidentes latinoamericanos, uno de sus personajes más recordados fue Gloria, la tía de Paty, en «El Chavo del 8». Su participación en 1978 dio lugar a varios momentos memorables junto a Don Ramón, quien mostraba un evidente interés por la nueva vecina de la famosa vecindad.

Sin embargo, su trayectoria artística fue mucho más amplia. En 1992 alcanzó un importante reconocimiento internacional al interpretar a Mamá Elena en «Como agua para chocolate», película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. Su actuación como la estricta madre de Tita le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.

También participó en producciones televisivas como «Agujetas de color de rosa», «Retrato de familia», «La loba» y «Cielo rojo», consolidando una trayectoria que abarcó distintas generaciones del entretenimiento mexicano.

En 2014 anunció su retiro de los escenarios y posteriormente se trasladó a Puebla, donde impulsó una academia de artes escénicas para compartir sus conocimientos con nuevos talentos.

Hasta el momento, la familia y la Asociación Nacional de Actores no han informado oficialmente las causas de su fallecimiento. Según medios mexicanos, la actriz murió en su residencia de Ciudad de México.

Con su partida, el cine y la televisión mexicana despiden a una intérprete cuya trayectoria dejó huella en producciones que continúan siendo recordadas por el público latinoamericano.

La @andactores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya, con nombre artístico REGINA TORNÉ. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as Descanse en paz 🕊️ https://t.co/hyZpX6MHab — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 12, 2026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...