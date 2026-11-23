El fenómeno El Niño sigue intensificándose en el Pacífico ecuatorial. En su boletín del 12 de noviembre, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estimó en alrededor del 60 % la probabilidad de que el episodio supere en intensidad a los registrados desde 1950. Esa estimación se aplica tanto al trimestre de octubre a diciembre de 2026 como al de noviembre de 2026 a enero de 2027.

El informe registró temperaturas superficiales 2,5 °C por encima del promedio en la región Niño 3.4, una zona del Pacífico ecuatorial clave para vigilar el fenómeno. El posible récord se evalúa con un índice que promedia tres meses y ajusta ese calentamiento en relación con el resto de los trópicos. Por eso, la lectura de noviembre por sí sola todavía no confirma un récord.

Los modelos prevén que El Niño siga ganando fuerza antes de comenzar a debilitarse a principios de 2027. Aun así, el centro estima una probabilidad superior al 79 % de que el episodio se mantenga entre fuerte y muy fuerte durante el trimestre de enero a marzo. Sus efectos sobre las lluvias y las temperaturas varían según la región.

En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que la transición hacia la época seca comenzó el 9 de noviembre, con una disminución de las lluvias en la mayor parte del país y el ingreso de los vientos nortes. La proyección sobre la intensidad de El Niño en el Pacífico mide el fenómeno a escala oceánica. Los pronósticos nacionales son los que permiten evaluar sus posibles efectos en el país.

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