Tendencias
Christian Nodal anuncia una pausa indefinida de sus conciertos en México
Christian Nodal anunció la noche del domingo 22 de noviembre que dejará de presentarse en México «hasta nuevo aviso». El cantante sonorense de 27 años dio a conocer la decisión en sus historias de Instagram, un día después de ofrecer un concierto en Mérida, Yucatán.
La presentación del sábado 21 de noviembre tuvo lugar en el Centro de Espectáculos Montejo, como parte de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 y de su gira Pa’l Cora Tour. Nodal compartió una fotografía del concierto, agradeció al público y describió esa noche como su despedida de los escenarios mexicanos por el momento.
El intérprete de «Adiós amor» no explicó por qué decidió hacer la pausa ni dio una fecha para volver a cantar en México. Su mensaje se refirió a las presentaciones en ese país. Según la agencia EFE, el artista mantiene en agenda conciertos en California, Estados Unidos, para enero de 2027.
El anuncio coincide con una disputa por los derechos del nombre artístico del cantante. Su padre, Jesús Jaime González Terrazas, solicitó registrar el nombre «Christian Nodal», y la defensa del artista sostiene que lo hizo sin su autorización. Nodal no vinculó públicamente ese conflicto con su decisión de dejar de presentarse en México.
Tendencias
El Niño gana fuerza y tiene un 60 % de probabilidad de batir un récord
El fenómeno El Niño sigue intensificándose en el Pacífico ecuatorial. En su boletín del 12 de noviembre, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos estimó en alrededor del 60 % la probabilidad de que el episodio supere en intensidad a los registrados desde 1950. Esa estimación se aplica tanto al trimestre de octubre a diciembre de 2026 como al de noviembre de 2026 a enero de 2027.
El informe registró temperaturas superficiales 2,5 °C por encima del promedio en la región Niño 3.4, una zona del Pacífico ecuatorial clave para vigilar el fenómeno. El posible récord se evalúa con un índice que promedia tres meses y ajusta ese calentamiento en relación con el resto de los trópicos. Por eso, la lectura de noviembre por sí sola todavía no confirma un récord.
Los modelos prevén que El Niño siga ganando fuerza antes de comenzar a debilitarse a principios de 2027. Aun así, el centro estima una probabilidad superior al 79 % de que el episodio se mantenga entre fuerte y muy fuerte durante el trimestre de enero a marzo. Sus efectos sobre las lluvias y las temperaturas varían según la región.
En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente señaló que la transición hacia la época seca comenzó el 9 de noviembre, con una disminución de las lluvias en la mayor parte del país y el ingreso de los vientos nortes. La proyección sobre la intensidad de El Niño en el Pacífico mide el fenómeno a escala oceánica. Los pronósticos nacionales son los que permiten evaluar sus posibles efectos en el país.
Tendencias
Pan Baobao, el leopardo viral de China, deja su dieta a los 19 años
El zoológico de Panzhihua, en la provincia china de Sichuan, puso fin al plan para que su leopardo Pan Baobao bajara de peso. A sus 19 años, el felino seguirá con una alimentación supervisada, pero sus cuidadores se centrarán en mantener su peso estable y procurar su bienestar.
Pan Baobao se hizo famoso en 2024, cuando visitantes del zoológico compartieron videos de su figura redondeada. En redes sociales lo compararon con el oficial Garraza, el leopardo de la película Zootopia. La atención que recibió también despertó inquietud por los posibles efectos de su peso en su salud.
El zoológico ajustó su alimentación y la forma en que le servía la comida. El felino llegó a perder peso, pero recuperó parte con el tiempo. Sus cuidadores explicaron que, debido a su edad, ya no consideran conveniente iniciar otro plan para adelgazar.
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Familia de Tito Mira pide oraciones tras derrame cerebral en Estados Unidos
La familia del músico salvadoreño Tito Mira pidió a sus seguidores que oren por su recuperación tras sufrir un derrame cerebral en Estados Unidos, según informó el medio digital El Metido. El reporte público se limitó a comunicar lo ocurrido y a compartir la petición de sus familiares.
Alberto Ernesto Mira, conocido como «El Chivazo», pasó por agrupaciones como la Orquesta Casino y la Orquesta San Vicente antes de formar Los Chivazos de Armenia en 1994. Cuatro años después nació La Chanchona de Tito Mira, con la que popularizó temas como «Los lamentos de Rosita» y «La ciguanaba».
El músico se estableció en Estados Unidos en 2012 y siguió presentándose ante el público salvadoreño en ese país. En septiembre de 2026, su agrupación figuró entre las anunciadas para el Festival Salvadoreñísimo 503 en Houston.