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Barcelona felicita a Messi por el Princesa de Asturias 2026 y reivindica su vínculo con el club
El FC Barcelona felicitó este viernes 23 de octubre a Lionel Messi por recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en Oviedo, España. El club destacó la huella de su excapitán dentro y fuera de las canchas, así como su talento, su compromiso deportivo y su solidaridad.
En su mensaje, la institución azulgrana calificó el galardón como un reconocimiento merecido a una trayectoria que convirtió al argentino en un referente mundial. También subrayó que la historia compartida entre Messi y el Barcelona mantiene un «vínculo inseparable» y expresó su orgullo por que el futbolista siga formando parte de su legado.
Messi construyó buena parte de su carrera en el equipo catalán, con el que conquistó 35 títulos, entre ellos diez Ligas y cuatro Champions League. Su etapa en el primer equipo comenzó en 2004 y terminó en 2021, después de protagonizar uno de los períodos más exitosos de la institución y convertirse en su máximo goleador histórico.
El Premio Princesa de Asturias reconoce tanto su trayectoria deportiva como su labor solidaria en favor de la educación y la salud infantil. La felicitación del Barcelona se suma así al homenaje al actual jugador del Inter Miami, cuya influencia continúa ligada a la historia del club donde alcanzó sus mayores éxitos en el fútbol europeo.
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Identifican a mujer encontrada sin vida a orillas del río El Molino en Santa Ana
La mujer hallada sin vida a orillas del río El Molino, en Santa Ana, fue identificada como Elsy Margarita Jiménez de Martínez. Según la información disponible, había sido reportada como desaparecida días antes del hallazgo.
El cuerpo fue localizado durante una semana marcada por inundaciones en distintos sectores de la ciudad, producto de las fuertes lluvias registradas en el departamento. La Policía Nacional Civil realizó la inspección de la escena y, de acuerdo con la investigación preliminar, la víctima habría sido arrastrada por el caudal del río debido a las recientes tormentas.
Una de las versiones indica que la mujer desapareció el 10 de octubre en la zona de Finca Las Conchas, en Santa Ana. Las autoridades no han revelado más detalles sobre las circunstancias exactas del deceso.
El caso se suma a los incidentes registrados durante la temporada de lluvias de 2026, en los que personas han resultado afectadas por crecidas de ríos y quebradas en diferentes puntos del país.
Judicial
Condenan a 45 años de prisión a hombre por homicidio agravado en colonia San Luis de San Salvador
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Pedro David Torres Hernández por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Carlos Roberto Bejarano. Los hechos ocurrieron en agosto de 2025 en una vivienda de la colonia San Luis, distrito de San Salvador Centro.
Según las pruebas presentadas en el juicio, el 9 de agosto de 2025 Torres Hernández llegó a la vivienda de la víctima para departir. Durante la madrugada del día siguiente, ambos sostuvieron una discusión que culminó cuando el ahora condenado estranguló a Bejarano.
Tras cometer el crimen, el procesado intentó hacer creer a los habitantes del inmueble que la víctima se había suicidado, con el fin de evadir su responsabilidad. Sin embargo, las inconsistencias periciales y los hallazgos forenses desvirtuaron esa versión y permitieron identificarlo como autor del hecho.
Las experticias forenses determinaron que la víctima se encontraba en estado de indefensión al momento del ataque, debido a los niveles de alcohol y estupefacientes detectados en su cuerpo, lo que le impedía defenderse. Los testimonios de referencia establecieron además que Torres Hernández fue la única persona que permaneció con la víctima durante sus últimas horas.
En el fallo, la juzgadora destacó que los testigos de cargo fueron claros y coherentes al establecer la autoría directa del procesado.
Economia
El Sunzal corona a los campeones del Mundial de Longboard 2026 y Francia domina por equipos
El Salvador cerró el Surf City ISA World Longboard Championship 2026 con la coronación del peruano Benoit Clemente y la francesa Alice Lemoigne en las olas de El Sunzal, La Libertad Costa. El campeonato, celebrado del 16 al 22 de octubre, reunió a representantes de 37 países y volvió a colocar las playas salvadoreñas en el escenario internacional del surf.
Clemente conquistó el título masculino con 17.30 puntos en la final, en la que superó al estadounidense Tony Silvagni, al francés Edouard Delpero y al sudafricano Sam Christianson. En la rama femenina, Lemoigne obtuvo el oro con 14.73 puntos y alcanzó el tercer campeonato mundial de su trayectoria.
Francia también se impuso en la clasificación por equipos con 2,665 puntos y consiguió su quinto título colectivo, una cifra récord en el certamen. Estados Unidos obtuvo la plata, Perú se quedó con el bronce y Brasil completó el podio con el cobre, según los resultados de la Asociación Internacional de Surf (ISA).
Durante la clausura, el director ejecutivo de la ISA, Robert Fasulo, entregó una placa de reconocimiento a la ministra de Turismo, Morena Valdez. La competencia formó parte de la agenda de Surf City, con la que el país busca atraer visitantes y promover sus destinos costeros mediante eventos deportivos internacionales.
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📍Surf City, El Salvador https://t.co/AVpGUUDYjJ
— Surf City (@surfcity) October 23, 2026