Barcelona felicita a Messi por el Princesa de Asturias 2026 y reivindica su vínculo con el club

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Pedro David Torres Hernández por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Carlos Roberto Bejarano. Los hechos ocurrieron en agosto de 2025 en una vivienda de la colonia San Luis, distrito de San Salvador Centro.

Según las pruebas presentadas en el juicio, el 9 de agosto de 2025 Torres Hernández llegó a la vivienda de la víctima para departir. Durante la madrugada del día siguiente, ambos sostuvieron una discusión que culminó cuando el ahora condenado estranguló a Bejarano.

Tras cometer el crimen, el procesado intentó hacer creer a los habitantes del inmueble que la víctima se había suicidado, con el fin de evadir su responsabilidad. Sin embargo, las inconsistencias periciales y los hallazgos forenses desvirtuaron esa versión y permitieron identificarlo como autor del hecho.

Las experticias forenses determinaron que la víctima se encontraba en estado de indefensión al momento del ataque, debido a los niveles de alcohol y estupefacientes detectados en su cuerpo, lo que le impedía defenderse. Los testimonios de referencia establecieron además que Torres Hernández fue la única persona que permaneció con la víctima durante sus últimas horas.

En el fallo, la juzgadora destacó que los testigos de cargo fueron claros y coherentes al establecer la autoría directa del procesado.

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