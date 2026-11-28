Tendencias
Alejandra Guzmán suspende su concierto en la Arena CDMX por una lesión de cadera
Alejandra Guzmán interrumpió su concierto en la Arena Ciudad de México la noche del viernes 27 de noviembre tras sufrir una lesión de cadera en el escenario. El espectáculo formaba parte de su gira «Los que nos quedamos».
El incidente ocurrió en los primeros minutos del concierto, cuando la cantante interpretaba «Mírala, míralo». Al no poder levantarse, Guzmán pidió ayuda médica y se disculpó con el público. «Se me zafó la cadera», explicó antes de que la retiraran del escenario en camilla.
Su equipo informó que recibió atención médica inmediata, que la lesión no fue grave y que la cantante continuará con las demás fechas programadas. Guzmán ya había interrumpido otro concierto por una lesión de cadera el 19 de septiembre en Boca del Río, Veracruz.
La presentación en la Arena CDMX será reprogramada. El equipo de la artista pidió a los asistentes conservar sus boletos y anunció que dará a conocer la nueva fecha y los detalles sobre las entradas por sus canales oficiales.
Debido a una emergencia médica, Alejandra Guzmán suspendió su concierto del viernes 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México, minutos después de haber iniciado su presentación.
La artista mexicana habría sufrido una nueva lesión en la cadera y salió del escenario en camilla. https://t.co/fcj68AyMFb
— Radio El Salvador 🇸🇻 (@rsv969) November 28, 2026
Principal
Marc Anthony llega a El Salvador para encabezar el Carnaval de San Miguel 2026
Marc Anthony llegó a El Salvador este viernes 27 de noviembre, un día antes de su presentación en el Carnaval Internacional de San Miguel. Un video difundido en redes sociales mostró la llegada del salsero, quien encabeza la cartelera de la 67.ª edición de la fiesta migueleña.
El espectáculo gratuito se realizará este sábado 28 de noviembre en el estadio Miguel Félix Charlaix. Las puertas abrirán a las 5:00 p. m. y la programación musical comenzará a las 7:00 p. m.
La cartelera del estadio también incluye a la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, de México, y a la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores. Las tres presentaciones forman parte del cierre de las fiestas patronales de San Miguel, celebradas en honor a Nuestra Señora de la Paz.
El intérprete de «Vivir mi vida» y «Flor pálida» regresa al país casi tres años después de su concierto del 2 de diciembre de 2023 en el Estadio Cuscatlán, donde se presentó como parte de su gira Viviendo Tour.
🎤 ¡Ya llegó! Marc Anthony ya está en El Salvador
El salsero ya se encuentra en el país para su show en el Carnaval de San Miguel, que se celebrará este sábado.
Marc Anthony compartirá escenario con Los Hermanos Flores y la Banda El Recodo.
Con 58 años y una carrera legendaria, el intérprete de “Vivir mi vida”, “Flor Pálida”, “Ahora Quién” y “Contra la Corriente” promete una noche inolvidable.
¿Quién ya está listo para cantar a todo pulmón en San Miguel? 🎶
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 28, 2026
Principal
Avistan madrigales y barracudas durante un recorrido de buceo en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) difundió un video submarino en el que se observa a un grupo de madrigales y barracudas durante un recorrido de buceo en aguas salvadoreñas.
La cartera de Estado compartió las imágenes como parte de Misión Océano, una iniciativa que busca dar a conocer la fauna marina del país y promover la protección de sus hábitats. La publicación no precisa en qué punto del litoral se grabó el video.
La guía de peces marinos del MARN describe al madrigal como un pez plateado de la familia de los jureles, observado en arrecifes rocosos, estuarios y aguas abiertas. También documenta una barracuda conocida como picuda, de cuerpo alargado y que suele desplazarse en cardúmenes cerca de la costa.
Misión Océano se puso en marcha en 2022. Además de divulgar registros de fauna marina, la iniciativa incluye el monitoreo de especies, jornadas de limpieza costera y el retiro de redes de pesca abandonadas.
Moda
Jennifer Barreto, la especialista en prevención de la violencia que ganó Miss Universo 2026
Jennifer Barreto, de 27 años, se convirtió en la primera madre y la primera mujer casada en ganar Miss Universo. La representante de Puerto Rico recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch la noche del martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan. Su triunfo le dio a la isla su sexto título, el primero desde 2006.
¡HISTÓRICO! ¡PUERTO RICO! 👑🇵🇷
Jennifer Barreto, de Puerto Rico, es la nueva Miss Universe 2026.
La boricua se coronó este martes 24 de noviembre en la gala final de la edición 75 del certamen, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, ante su gente.
Con este triunfo, Puerto Rico consigue su sexta corona universal, después de 20 años sin ganarla, y Jennifer hace historia como la primera madre en ganar el título.
Sucede en el trono a la mexicana Fátima Bosch.
¡Felicidades, Puerto Rico! ¡La corona se quedó en casa! 👑
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 25, 2026
Barreto debutó en una pasarela profesional en febrero de 2026. Cuatro meses después ganó el certamen puertorriqueño como representante de San Sebastián. Su participación fue posible gracias al cambio de reglas que abrió el concurso a madres y mujeres casadas desde la edición de 2023, celebrada en El Salvador.
Madre de una niña de siete años, Barreto contó que la maternidad la llevó a buscar apoyo psicológico y despertó su interés por la salud mental. Obtuvo dos maestrías, una en psicología de la investigación y otra en trabajo social clínico.
En 2021 comenzó a trabajar con familias del Ejército de Estados Unidos en Texas. Como educadora y especialista en respuesta a crisis, brindó apoyo a víctimas de violencia doméstica y abuso infantil. Más adelante pasó a diseñar estrategias de prevención, una labor que, según explicó, la motivó a usar el certamen para dar visibilidad a esas causas.