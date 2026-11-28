Alejandra Guzmán interrumpió su concierto en la Arena Ciudad de México la noche del viernes 27 de noviembre tras sufrir una lesión de cadera en el escenario. El espectáculo formaba parte de su gira «Los que nos quedamos».

El incidente ocurrió en los primeros minutos del concierto, cuando la cantante interpretaba «Mírala, míralo». Al no poder levantarse, Guzmán pidió ayuda médica y se disculpó con el público. «Se me zafó la cadera», explicó antes de que la retiraran del escenario en camilla.

Su equipo informó que recibió atención médica inmediata, que la lesión no fue grave y que la cantante continuará con las demás fechas programadas. Guzmán ya había interrumpido otro concierto por una lesión de cadera el 19 de septiembre en Boca del Río, Veracruz.

La presentación en la Arena CDMX será reprogramada. El equipo de la artista pidió a los asistentes conservar sus boletos y anunció que dará a conocer la nueva fecha y los detalles sobre las entradas por sus canales oficiales.

Debido a una emergencia médica, Alejandra Guzmán suspendió su concierto del viernes 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México, minutos después de haber iniciado su presentación. La artista mexicana habría sufrido una nueva lesión en la cadera y salió del escenario en camilla. https://t.co/fcj68AyMFb — Radio El Salvador 🇸🇻 (@rsv969) November 28, 2026

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