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X (Twitter) revoluciona sus publicaciones: ahora permite compartir hasta 20 fotos y videos en una sola entrada
La red social X, anteriormente conocida como Twitter, anunció este jueves 12 de noviembre de 2026 una importante actualización que permitirá a sus usuarios compartir hasta 20 fotografías y videos en una sola publicación, multiplicando por cinco el límite anterior de cuatro archivos multimedia. La modificación representa uno de los cambios más significativos en las herramientas visuales de la plataforma durante la última década y busca ofrecer mayor libertad para compartir contenido digital.
La novedad fue confirmada por Jonah Katz, responsable de ingeniería móvil de X, quien explicó que la restricción de cuatro archivos había permanecido prácticamente sin cambios durante diez años. Para demostrar el funcionamiento de la nueva herramienta, el directivo compartió una publicación con 20 fotografías de paisajes y escenarios naturales, evidenciando las nuevas posibilidades para crear galerías más extensas sin necesidad de dividir el contenido en varias publicaciones.
Esta actualización acerca la experiencia de X a los populares carruseles de Instagram y representa una oportunidad para periodistas, creadores de contenido, empresas y usuarios que necesitan compartir secuencias fotográficas, coberturas de eventos, campañas publicitarias o materiales informativos. La posibilidad de reunir más imágenes y videos en una misma publicación también facilita presentar historias visuales completas, manteniendo el contenido organizado y accesible para los seguidores.
La función comenzó a habilitarse en la versión web de X, mientras que los usuarios de dispositivos móviles pueden necesitar actualizar la aplicación en iOS o Android para acceder a ella. Con esta incorporación, la plataforma propiedad de Elon Musk continúa ampliando sus herramientas multimedia y evolucionando más allá de su formato original de mensajes breves, en un entorno digital donde las imágenes y los videos adquieren cada vez mayor protagonismo.
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Presta su automóvil a una amiga, pero termina accidentado y ahora se niega a pagar los daños
Lo que comenzó como un gesto de confianza entre amigas terminó convirtiéndose en un problema por los daños ocasionados a un vehículo. Una mujer decidió prestar su automóvil a una amiga, pero la situación dio un giro inesperado cuando esta terminó chocándolo y, posteriormente, se habría negado a hacerse responsable de los gastos de reparación.
De acuerdo con la información compartida por El Blog, la propietaria del automóvil enfrenta ahora el inconveniente de que su amiga no quiere asumir el costo de los daños ocasionados durante el accidente.
El caso ha generado interés por el conflicto que puede surgir cuando se presta un bien personal a alguien de confianza y, tras un incidente, no existe disposición para responder por las consecuencias.
La situación también ha abierto la conversación sobre la importancia de establecer acuerdos claros y asumir responsabilidades cuando se ocasionan daños a bienes ajenos, incluso cuando existe una relación de amistad.
Lo que debía ser un simple favor terminó poniendo a prueba una amistad y dejando una deuda pendiente por resolver.
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PNC verifica datos de una conductora de mototaxi durante control vial en Ahuachapán
La Policía Nacional Civil (PNC) intervino a una mujer que conducía una mototaxi en Ahuachapán este miércoles 11 de noviembre. Según la corporación, el procedimiento formó parte de sus acciones de prevención y seguridad vial.
La institución explicó que sus agentes utilizan el sistema ONI durante estos controles para consultar información sobre las personas y los vehículos que circulan por la zona.
La PNC señaló que los agentes también orientan a los conductores sobre el manejo a la defensiva y el cumplimiento de las normas de tránsito.
En su publicación sobre el procedimiento, la Policía no informó de multas ni de detenciones relacionadas con la intervención.
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Madre ofrece su tambo de gas para comprar el traje de graduación de su hijo en Usulután
Una madre identificada como Nicoll, residente de Usulután, ofreció en venta su tambo de gas mediante redes sociales para reunir el dinero que necesita para comprarle el traje de graduación a su hijo.
La publicación generó distintas reacciones entre los usuarios, incluidos comentarios críticos sobre su decisión de vender el artículo para cubrir ese gasto.
Ante los cuestionamientos, Nicoll aclaró que no estaba pidiendo que le regalaran dinero. Explicó que su intención era vender una pertenencia y obtener a cambio los recursos para adquirir la vestimenta.
El caso también recibió muestras de solidaridad. Según la información difundida, varias personas se pusieron en contacto con la madre para conocer su situación y ofrecerle apoyo, aunque no se detalló si la venta llegó a concretarse.