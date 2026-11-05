«Vértices» lleva a El Salvador rumbo al Óscar 2027: la película buscará una nominación internacional

Una sesión de fotografías de boda junto al estrecho del Bósforo, en Estambul, Turquía, terminó en un inesperado momento de tensión cuando el viento comenzó a desplazar un enorme arreglo de globos. La novia tuvo dificultades para mantenerse en su lugar mientras posaba junto a la decoración, según la grabación difundida en redes sociales.

La mujer vestía un traje largo de color rosa pálido y estaba acompañada por una agrupación de globos blancos, beige y transparentes. Las ráfagas empujaron el conjunto y complicaron la sesión, que tenía como escenario el paseo junto al agua y uno de los puentes de la ciudad.

Novia casi sale volando por culpa de los globos en Estambul 🎈 💨Una novia estuvo a punto de ser arrastrada por el viento durante una sesión de fotos de boda a orillas del Bósforo, en Estambul. Mientras posaba con una gran cantidad de globos decorativos, fuertes ráfagas comenzaron a tirar de ellos con tanta fuerza que la mujer tuvo dificultades para mantenerse en su lugar. El momento, captado en video, se volvió viral por lo inesperado: lo que debía ser una sesión romántica se convirtió en una anécdota de “casi vuelo forzado”. ¿Te imaginas casi salir volando el día de tu boda por culpa de los globos? 😂 — Diario Digital Cronio (@croniosv) October 29, 2026

En medio del incidente, un integrante del equipo fotográfico se acercó para sujetarla y ayudarla a recuperar la estabilidad. Aunque las publicaciones describen el episodio como una novia que “casi sale volando”, la secuencia muestra principalmente sus dificultades para mantener el equilibrio ante el movimiento de la decoración.

El video circuló con comentarios de sorpresa y humor por el giro que tomó la producción de boda. Sin embargo, las publicaciones consultadas no precisan la identidad de la protagonista ni la fecha original de la grabación, por lo que su reciente difusión no permite establecer cuándo ocurrió.

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