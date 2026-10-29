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Una foto de boda se vuelve viral: el viento y unos globos ponen en aprietos a una novia en Estambul
Una sesión de fotografías de boda junto al estrecho del Bósforo, en Estambul, Turquía, terminó en un inesperado momento de tensión cuando el viento comenzó a desplazar un enorme arreglo de globos. La novia tuvo dificultades para mantenerse en su lugar mientras posaba junto a la decoración, según la grabación difundida en redes sociales.
La mujer vestía un traje largo de color rosa pálido y estaba acompañada por una agrupación de globos blancos, beige y transparentes. Las ráfagas empujaron el conjunto y complicaron la sesión, que tenía como escenario el paseo junto al agua y uno de los puentes de la ciudad.
Novia casi sale volando por culpa de los globos en Estambul 🎈
💨Una novia estuvo a punto de ser arrastrada por el viento durante una sesión de fotos de boda a orillas del Bósforo, en Estambul.
Mientras posaba con una gran cantidad de globos decorativos, fuertes ráfagas comenzaron a tirar de ellos con tanta fuerza que la mujer tuvo dificultades para mantenerse en su lugar.
El momento, captado en video, se volvió viral por lo inesperado: lo que debía ser una sesión romántica se convirtió en una anécdota de “casi vuelo forzado”.
¿Te imaginas casi salir volando el día de tu boda por culpa de los globos? 😂
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 29, 2026
En medio del incidente, un integrante del equipo fotográfico se acercó para sujetarla y ayudarla a recuperar la estabilidad. Aunque las publicaciones describen el episodio como una novia que “casi sale volando”, la secuencia muestra principalmente sus dificultades para mantener el equilibrio ante el movimiento de la decoración.
El video circuló con comentarios de sorpresa y humor por el giro que tomó la producción de boda. Sin embargo, las publicaciones consultadas no precisan la identidad de la protagonista ni la fecha original de la grabación, por lo que su reciente difusión no permite establecer cuándo ocurrió.
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Su primera esposa hizo el anuncio: pastor presenta a una segunda pareja durante culto en Ohio
El pastor estadounidense Israel Ford, líder de LifeWorks Church, en Ohio, generó controversia tras presentar públicamente a Shakayla Ford como su segunda esposa durante un servicio religioso. El anuncio, realizado el domingo 25 de octubre, se difundió en redes sociales y abrió un debate sobre su interpretación del matrimonio cristiano.
La presentación estuvo a cargo de Lydia Ford, primera esposa del pastor y copastora de la congregación. Ante los asistentes, dio la bienvenida a Shakayla, identificada como ministra de la misma iglesia, y describió la relación como una unión poligínica: un vínculo en el que un hombre tiene más de una esposa.
Moment an American pastor and prophetess, who are both married, introduce a new wife to their congregation and announce that they are now in a polygynous marriage with a female church member, claiming it is the “will of God.” 😭🤦🏾♂️🙆🏾♂️ https://t.co/Pu52Uf7LWy
— 𝐀𝐬𝐚𝐤𝐲𝐆𝐑𝐍 (@AsakyGRN) October 26, 2026
Israel Ford defendió su postura mediante referencias bíblicas y cuestionó que la monogamia sea la única forma de matrimonio respaldada por las Escrituras. Su interpretación provocó desacuerdos entre usuarios y sectores cristianos que citan pasajes como 1 Timoteo 3:2 y Tito 1:6 para sostener que los dirigentes religiosos deben ser monógamos.
La presentación pública permite conocer cómo los involucrados describen su relación, pero no acredita por sí sola la existencia de dos matrimonios civiles simultáneos. La información consultada tampoco confirma que se haya iniciado un procedimiento judicial contra el pastor, por lo que el debate religioso debe distinguirse de cualquier conclusión sobre su situación legal.
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«La Bicha Terenga» llega a la NFL: Texans celebran triunfo en Londres con canción salvadoreña
Los Houston Texans se sumaron a la tendencia de «La Bicha Terenga», de la cantante salvadoreña Gabriela Triste, al utilizar la canción en un video de su victoria en Londres. La publicación combina imágenes del encuentro con el tema que ha ganado presencia en contenidos deportivos de redes sociales.
El equipo de Houston derrotó 34-31 a los Jacksonville Jaguars el domingo 18 de octubre en el estadio Wembley. El triunfo llegó con un gol de campo de 49 yardas de Ka’imi Fairbairn cuando se agotaba el tiempo, en un cierre que definió el partido de la NFL disputado en territorio británico.
El mariscal de campo C. J. Stroud también destacó al completar 24 de 34 pases para 312 yardas y tres anotaciones. Las jugadas del encuentro sirvieron de material para el video musicalizado con «La Bicha Terenga», que conectó la celebración deportiva con una tendencia de origen salvadoreño.
La canción también ha aparecido en publicaciones de organizaciones deportivas como el Chelsea, el Racing de Estrasburgo y Roland Garros. Su incorporación a un contenido de los Texans amplía su presencia entre audiencias de distintas disciplinas, desde el fútbol y el tenis hasta el fútbol americano.
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La magia del cine cobra vida entre voces y melodías en Plaza Kalpataru
Hay melodías que bastan unos segundos para transportarnos a una escena, una historia de amor o un momento inolvidable. La música tiene esa extraordinaria capacidad de permanecer en nuestra memoria mucho después de que las imágenes han desaparecido de la pantalla.
El próximo sábado 24 de octubre, a las 7:00 p. m., Plaza Kalpataru se convertirá en un escenario donde el cine y la música se encontrarán en una experiencia especial: “Cinema Classics”, un espectáculo presentado por la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, que invita al público a redescubrir algunas de las melodías más emblemáticas de la historia cinematográfica.
No se trata simplemente de escuchar canciones de películas, sino de revivir sus escenas mientras las melodías son interpretadas en vivo. Esa es la esencia de esta propuesta: un diálogo entre las imágenes de la pantalla y la emoción de la música, capaz de despertar recuerdos y ofrecer una nueva manera de disfrutar los grandes clásicos.
La presentación combinará la proyección de escenas de películas memorables con interpretaciones musicales en arreglos para cuatro voces, piano y guitarra, creando una experiencia audiovisual que permitirá apreciar tanto la fuerza narrativa de las imágenes como la riqueza expresiva de la música coral.
Cuando la música cuenta historias
Desde sus orígenes, el cine encontró en la música una aliada indispensable para transmitir emociones. Antes incluso de que las películas incorporaran diálogos, las melodías acompañaban las imágenes y ayudaban a construir el dramatismo, el suspenso, la alegría o la ternura de cada historia.
Con el paso de las décadas, algunas composiciones trascendieron las películas para las que fueron creadas y adquirieron vida propia. Se convirtieron en canciones universales, interpretadas por grandes artistas y reconocidas por públicos de distintas generaciones.
¿Quién no recuerda la conmovedora melodía de Titanic, la esperanza de Sobre el arcoíris de El mago de Oz o el romanticismo de Love Story?
Estas y otras composiciones forman parte de la memoria sentimental del cine y serán protagonistas de esta velada, en la que cada escena encontrará un nuevo significado a través de la interpretación musical en vivo.
Un repertorio para recordar y emocionarse
El programa recorrerá distintas épocas y estilos cinematográficos, desde los grandes musicales de Hollywood hasta inolvidables historias románticas.
Entre las películas seleccionadas figuran Amor sin barreras (West Side Story), con sus vibrantes melodías “Esta noche” y “América”; La novicia rebelde, con canciones tan entrañables como “Mis cosas favoritas”, “Do-Re-Mi” y “Edelweiss”; y Hello, Dolly!, uno de los musicales más recordados del cine.
El romanticismo estará presente con temas de Titanic, Love Story, El amor es una cosa esplendorosa y Tú iluminas mi vida.
Tampoco faltarán la inolvidable “Gotas de lluvia sobre mi cabeza”, de Butch Cassidy and the Sundance Kid; “Sobre el arcoíris”, de El mago de Oz; y el inspirador “Sueño imposible”, de El hombre de La Mancha.
El recorrido incluirá también “Dime”, de la telenovela Corrida do Ouro, ampliando el encuentro hacia otras melodías que han acompañado historias memorables de la pantalla.
El encanto de las voces en vivo
Uno de los principales atractivos de “Cinema Classics” será escuchar estas conocidas composiciones en arreglos para cuatro voces, interpretados por los experimentados integrantes de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, agrupación que aporta a cada pieza la expresividad y los matices propios del canto coral.
La velada contará además con la destacada participación del pianista Giovanni Ardón y el guitarrista César Merlos, quienes enriquecerán las interpretaciones con la sonoridad y sensibilidad de sus instrumentos.
La combinación de voces, piano y guitarra ofrecerá una perspectiva diferente de canciones que muchos espectadores conocen a través de sus versiones originales, demostrando cómo una gran melodía puede adquirir nuevas dimensiones mediante distintos arreglos musicales.
El atractivo de esta propuesta reside precisamente en esa conexión entre lo que vemos y lo que escuchamos: las escenas originales evocan la historia, mientras las voces y los instrumentos en vivo renuevan su emoción. Así, el público no solo recordará las películas, sino que podrá experimentarlas desde otra dimensión artística.
Una noche de cine, música y sabores
La experiencia se desarrollará en el ambiente acogedor de Plaza Kalpataru, donde el público podrá disfrutar de una noche de películas, canciones y recuerdos, acompañada de palomitas de maíz, deliciosos snacks y bebidas disponibles al estilo Kalpataru.
Más que un concierto convencional, “Cinema Classics” propone un encuentro entre distintas expresiones artísticas, en el que la música en vivo y las imágenes dialogan para despertar emociones y celebrar la vigencia de los grandes clásicos.
Una invitación para compartir en pareja, con amigos o en familia, redescubriendo aquellas canciones que siguen acompañándonos mucho después de haber visto sus películas.
Información del evento
Cinema Classics — Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec
* Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026
* Hora: 7:00 p. m.
* Lugar: Plaza Kalpataru, 928 Calle La Mascota, San Salvador
* Entrada: $7 por persona (no incluye cena)
* Participaciones destacadas: Giovanni Ardón, piano, y César Merlos, guitarra
* Gastronomía: Palomitas, snacks y bebidas disponibles para la compra
“Cinema Classics”: las escenas que nunca olvidamos, las melodías que siempre recordaremos, ahora reunidas en una noche de música en vivo.