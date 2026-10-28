Su primera esposa hizo el anuncio: pastor presenta a una segunda pareja durante culto en Ohio

Hay melodías que bastan unos segundos para transportarnos a una escena, una historia de amor o un momento inolvidable. La música tiene esa extraordinaria capacidad de permanecer en nuestra memoria mucho después de que las imágenes han desaparecido de la pantalla.

El próximo sábado 24 de octubre, a las 7:00 p. m., Plaza Kalpataru se convertirá en un escenario donde el cine y la música se encontrarán en una experiencia especial: “Cinema Classics”, un espectáculo presentado por la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, que invita al público a redescubrir algunas de las melodías más emblemáticas de la historia cinematográfica.

No se trata simplemente de escuchar canciones de películas, sino de revivir sus escenas mientras las melodías son interpretadas en vivo. Esa es la esencia de esta propuesta: un diálogo entre las imágenes de la pantalla y la emoción de la música, capaz de despertar recuerdos y ofrecer una nueva manera de disfrutar los grandes clásicos.

La presentación combinará la proyección de escenas de películas memorables con interpretaciones musicales en arreglos para cuatro voces, piano y guitarra, creando una experiencia audiovisual que permitirá apreciar tanto la fuerza narrativa de las imágenes como la riqueza expresiva de la música coral.

Cuando la música cuenta historias

Desde sus orígenes, el cine encontró en la música una aliada indispensable para transmitir emociones. Antes incluso de que las películas incorporaran diálogos, las melodías acompañaban las imágenes y ayudaban a construir el dramatismo, el suspenso, la alegría o la ternura de cada historia.

Con el paso de las décadas, algunas composiciones trascendieron las películas para las que fueron creadas y adquirieron vida propia. Se convirtieron en canciones universales, interpretadas por grandes artistas y reconocidas por públicos de distintas generaciones.

¿Quién no recuerda la conmovedora melodía de Titanic, la esperanza de Sobre el arcoíris de El mago de Oz o el romanticismo de Love Story?

Estas y otras composiciones forman parte de la memoria sentimental del cine y serán protagonistas de esta velada, en la que cada escena encontrará un nuevo significado a través de la interpretación musical en vivo.

Un repertorio para recordar y emocionarse

El programa recorrerá distintas épocas y estilos cinematográficos, desde los grandes musicales de Hollywood hasta inolvidables historias románticas.

Entre las películas seleccionadas figuran Amor sin barreras (West Side Story), con sus vibrantes melodías “Esta noche” y “América”; La novicia rebelde, con canciones tan entrañables como “Mis cosas favoritas”, “Do-Re-Mi” y “Edelweiss”; y Hello, Dolly!, uno de los musicales más recordados del cine.

El romanticismo estará presente con temas de Titanic, Love Story, El amor es una cosa esplendorosa y Tú iluminas mi vida.

Tampoco faltarán la inolvidable “Gotas de lluvia sobre mi cabeza”, de Butch Cassidy and the Sundance Kid; “Sobre el arcoíris”, de El mago de Oz; y el inspirador “Sueño imposible”, de El hombre de La Mancha.

El recorrido incluirá también “Dime”, de la telenovela Corrida do Ouro, ampliando el encuentro hacia otras melodías que han acompañado historias memorables de la pantalla.

El encanto de las voces en vivo

Uno de los principales atractivos de “Cinema Classics” será escuchar estas conocidas composiciones en arreglos para cuatro voces, interpretados por los experimentados integrantes de la Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec, agrupación que aporta a cada pieza la expresividad y los matices propios del canto coral.

La velada contará además con la destacada participación del pianista Giovanni Ardón y el guitarrista César Merlos, quienes enriquecerán las interpretaciones con la sonoridad y sensibilidad de sus instrumentos.

La combinación de voces, piano y guitarra ofrecerá una perspectiva diferente de canciones que muchos espectadores conocen a través de sus versiones originales, demostrando cómo una gran melodía puede adquirir nuevas dimensiones mediante distintos arreglos musicales.

El atractivo de esta propuesta reside precisamente en esa conexión entre lo que vemos y lo que escuchamos: las escenas originales evocan la historia, mientras las voces y los instrumentos en vivo renuevan su emoción. Así, el público no solo recordará las películas, sino que podrá experimentarlas desde otra dimensión artística.

Una noche de cine, música y sabores

La experiencia se desarrollará en el ambiente acogedor de Plaza Kalpataru, donde el público podrá disfrutar de una noche de películas, canciones y recuerdos, acompañada de palomitas de maíz, deliciosos snacks y bebidas disponibles al estilo Kalpataru.

Más que un concierto convencional, “Cinema Classics” propone un encuentro entre distintas expresiones artísticas, en el que la música en vivo y las imágenes dialogan para despertar emociones y celebrar la vigencia de los grandes clásicos.

Una invitación para compartir en pareja, con amigos o en familia, redescubriendo aquellas canciones que siguen acompañándonos mucho después de haber visto sus películas.

Información del evento

Cinema Classics — Sociedad Coral Salvadoreña Ion Cubicec

* Fecha: Sábado 24 de octubre de 2026

* Hora: 7:00 p. m.

* Lugar: Plaza Kalpataru, 928 Calle La Mascota, San Salvador

* Entrada: $7 por persona (no incluye cena)

* Participaciones destacadas: Giovanni Ardón, piano, y César Merlos, guitarra

* Gastronomía: Palomitas, snacks y bebidas disponibles para la compra

“Cinema Classics”: las escenas que nunca olvidamos, las melodías que siempre recordaremos, ahora reunidas en una noche de música en vivo.

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