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Reportan que una mujer sufrió un accidente tras discutir con su esposo
Una mujer sufrió un accidente luego de discutir con su esposo por unos mensajes que habría encontrado, según el titular publicado por El Blog. El medio vincula la discusión con una presunta infidelidad.
Las circunstancias del accidente siguen sin confirmarse. La información disponible tampoco permite precisar dónde ocurrió ni si la mujer resultó lesionada.
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¡Récord millonario! Pagan casi $5 millones por el sable láser de Darth Vader utilizado en Star Wars
Una de las piezas más emblemáticas de la historia del cine alcanzó una cifra impresionante durante una subasta en Estados Unidos. El sable láser utilizado por Darth Vader en la saga Star Wars fue vendido por $4.875 millones, convirtiéndose en el artículo de colección más caro de la franquicia vendido en una subasta.
La histórica venta se realizó el pasado 12 de noviembre en Dallas, Texas, durante un evento organizado por Heritage Auctions. El arma apareció en las películas El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983), dos producciones que marcaron a generaciones de seguidores del universo creado por George Lucas.
El sable fue utilizado en la legendaria escena en la que Darth Vader revela a Luke Skywalker que es su padre, uno de los momentos más recordados del cine. Su autenticidad, antigüedad y participación en una secuencia tan importante contribuyeron a que su precio superara ampliamente las expectativas iniciales.
La venta también rompió el récord anterior de un objeto utilizado durante el rodaje de Star Wars, establecido en julio de 2026, cuando el sable de Luke Skywalker y un accesorio de efectos especiales alcanzaron los $3.75 millones. La subasta incluyó otros 27 sables láser, además de vestuarios y artículos originales de la famosa franquicia.
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¡Infidelidad de lujo! Hombre le regala una camioneta rosada a su novia para pedirle perdón
Una insólita escena sorprendió a los habitantes de Ibagué, Colombia, luego de que un hombre decidiera pedirle perdón a su novia por una infidelidad de una manera poco convencional: regalándole una camioneta completamente nueva.
En lugar de recurrir a las tradicionales flores o chocolates, el enamorado optó por un costoso obsequio para intentar recuperar la confianza de su pareja y conseguir una segunda oportunidad en la relación.
El vehículo, de color rosado, fue exhibido en plena vía pública con mensajes escritos en el parabrisas y las ventanas, en los que el hombre expresaba su arrepentimiento y suplicaba el perdón de su novia.
La peculiar estrategia rápidamente llamó la atención de los transeúntes, quienes grabaron el momento y compartieron las imágenes en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron el gesto, otros cuestionaron si un regalo tan costoso puede compensar una infidelidad.
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X (Twitter) revoluciona sus publicaciones: ahora permite compartir hasta 20 fotos y videos en una sola entrada
La red social X, anteriormente conocida como Twitter, anunció este jueves 12 de noviembre de 2026 una importante actualización que permitirá a sus usuarios compartir hasta 20 fotografías y videos en una sola publicación, multiplicando por cinco el límite anterior de cuatro archivos multimedia. La modificación representa uno de los cambios más significativos en las herramientas visuales de la plataforma durante la última década y busca ofrecer mayor libertad para compartir contenido digital.
La novedad fue confirmada por Jonah Katz, responsable de ingeniería móvil de X, quien explicó que la restricción de cuatro archivos había permanecido prácticamente sin cambios durante diez años. Para demostrar el funcionamiento de la nueva herramienta, el directivo compartió una publicación con 20 fotografías de paisajes y escenarios naturales, evidenciando las nuevas posibilidades para crear galerías más extensas sin necesidad de dividir el contenido en varias publicaciones.
Esta actualización acerca la experiencia de X a los populares carruseles de Instagram y representa una oportunidad para periodistas, creadores de contenido, empresas y usuarios que necesitan compartir secuencias fotográficas, coberturas de eventos, campañas publicitarias o materiales informativos. La posibilidad de reunir más imágenes y videos en una misma publicación también facilita presentar historias visuales completas, manteniendo el contenido organizado y accesible para los seguidores.
La función comenzó a habilitarse en la versión web de X, mientras que los usuarios de dispositivos móviles pueden necesitar actualizar la aplicación en iOS o Android para acceder a ella. Con esta incorporación, la plataforma propiedad de Elon Musk continúa ampliando sus herramientas multimedia y evolucionando más allá de su formato original de mensajes breves, en un entorno digital donde las imágenes y los videos adquieren cada vez mayor protagonismo.